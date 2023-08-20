Китай озброює Росію безпілотниками, гелікоптерами й оптичними прицілами — ЗМІ

НЕБЕЗПЕЧНІ СОЮЗНИКИ

Китай озброює Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Реклама Читати продовження

Підсанкційні російські компанії, що виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники, отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, про це йдеться у розслідуванні The Telegraph.

Цьогоріч торгівля між КНР і РФ має перевищити 200 мільярдів долірів, що стане новим рекордом. Тим часом експорт товарів потенційного військового призначення зріс у понад три рази у порівнянні з минулим роком.

Українська OSINT-агенція Molfar Global зʼясувала, що китайська компанія Shantou Honghu Plastics, яка описує себе як оптового продавця дитячих іграшок, відправила до Росії тисячу дронів за два місяці до війни.

Через чотири дні після початку повномасштабної війни китайська компанія Hems999 поставила два гелікоптери до Росії, а потім компанія Tianjin Huarong Aviation передала ще чотири гелікоптери. Їх усі отримала російська фірма «Уральський вертоліт» — її основний замовник це Росгвардія.

Щодо оптичних прицілів, то Китай відправив їх більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022 року. На Yiwu Wojie Optics Instrument припадає більшість оптичних прицілів — близько 2 500.

Китай ще експортує турбореактивні двигуни і радіолокаційні ракетно-навігаційні системи до Росії через Індію та Коста-Рику. До того ж КНР експортувала до РФ виробів із титанових сплавів (використовуються для виробництва військових літаків та іншої техніки) на 18 мільйонів долларів, що майже вдвічі більше ніж рік тому.

Наприклад, титанові пластини та стрижні доставили з Китаю російській «НПП «Старт» — розробнику пускових установок зенітних ракет, який входить до оборонного конгломерату «Ростех». А ще титанові вироби отримала компанія S7 Technics, яка обслуговує та ремонтує літаки, зокрема, кремлівських чиновників і Путіна. Компанія також робить запчастини для російських авіакомпаній, щоб вони підтримували свої флоти в робочому стані після західних санкцій.

Китайські компанії відправили магнієві сплави конструкторському бюро «Туполєв», яке будує та підтримує обслуговування дальніх бомбардувальників, таких як Ту-95 і Ту-160М, які завдають ударів по Україні. Щонайменше 520 партій з Китаю отримали компанії, повʼязані з виробництвом автомобілів КАМАЗ. КАМАЗ Тайфун, зокрема, перевозить російських військових та військові вантажі.

Раніше ми повідомляли про те, що ЄС планує санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії у війні.