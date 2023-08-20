Трамп добровільно прибуде до в'язниці наступного тижня

ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ТРАМПА

Екс-президента США звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року у штаті Джорджія. За рішенням прокуратури, він може добровільно здатися владі до 25 серпня.

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Колишній президент США Дональд Трамп добровільно прибуде до в'язниці округу Фултон штату Джорджія наприкінці наступного тижня — у четвер чи п'ятницю, повідомила американська телекомпанія CNN з посиланням на високопоставлене джерело в правоохоронних органах, передає DW.

Трампу та 18 його соратникам пред'явлено кримінальні обвинувачення у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року в штаті Джорджія. Згідно з рішенням прокуратури, обвинувачені мають змогу добровільно здатися владі до 25 серпня.

За даними телекомпанії ABC News, до цієї дати адвокати експрезидента проведуть із окружною прокуратурою переговори щодо внесення застави. Якщо суддя не схвалить угоду про заставу, Трамп залишиться у в'язниці. Шериф округу Фултон раніше заявляв, що збирається поводитися з Трампом та його соратниками так само, як і з іншими обвинуваченими. Це означає, що їх можуть фотографувати та знімати у них відбитки пальців.

Раніше ми повідомляли про те, що Трампу висунули нові звинувачення у спробі фальсифікації виборів.