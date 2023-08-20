У Туреччині можуть пройти переговори щодо відновлення «зернової угоди» — ЗМІ

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання «зернової угоди» може призвести до глобальних наслідків, нині ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%

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Про це пише турецьке видання Sabah.

«Щоб не викликати глобальних проблем, особливо викликаних міграцією переміщень і нестабільності, які можуть виникнути в слаборозвинених країнах, Туреччина працює з Організацією Об'єднаних Націй над проєктними пропозиціями, щоб зробити коридор функціональним», — повідомили журналісти.

Туреччина вважає, що розірвання «зернової угоди» може призвести до глобальних наслідків, адже ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

«Технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі», — додають у матеріалі.

Нагадаємо, 17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.