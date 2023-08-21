Звіт HRW: саудівські прикордонники вбили сотні ефіопських мігрантів

Саудівська Аравія

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch (HRW) повідомили про масові вбивства ефіопських мігрантів, які намагалися перетнути єменсько-саудівський кордон у період з березня 2022 року до червня 2023 року. За даними правозахисників, людей позбавляли життя прикордонники з Саудівської Аравії, де діє сувора антиміграційна політика.

Ефіопські мігранти після висадки в Рас-аль-Ара, на узбережжі Ємену, на так званому «Східному маршруті», що прямує до Саудівської Аравії.

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Представники HRW опублікували звіт, де повідомили про знайдені свідчення жахливих зловживань саудівських прикордонників. Зокрема, правозахисники виявили тіла загиблих або важко поранених мігрантів, переважно з Ефіопії, під час дослідження численних супутникових знімків, а також фото- і відеопублікацій у соцмережах.

«Саудівські прикордонники використовували вибухову зброю та стріляли в людей, включно з жінками та дітьми, з близької відстані. Це є поширеною та систематичною практикою. Якщо це здійснювалось в рамах політики саудівського уряду щодо мігрантів, ці вбивства були б злочином проти людяності», — йдеться у звіті.

Сувора антиміграційна політика

Багата нафтою Саудівська Аравія вже давно є магнітом для бідних мігрантів, зокрема з Ємену, який має 1300-кілометровий кордон з країною. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), зараз на саудівській території проживає близько 750 тисяч ефіопів. Приблизно 500 тисяч з них в'їхали в країну нелегально.

Група мігрантів у Саудівській Аравії йде стежкою, яка веде з табору мігрантів Аль-Тхабіт. Скрін із відео, опублікованого в TikTok 4 грудня 2022 © TikTok

Утім, так званий «Східний» або «Єменський маршрут», що пролягає від Африканського Рогу через Аденську затоку, Ємен і до Саудівської Аравії стає дедалі небезпечнішим для мігрантів. За даними France 24, останні місяці надходить все більше повідомлень щодо серйозних порушень на цій території.

2017 року Ер-Ріяд запровадив масштабну політику «саудизації», спрямовану на зменшення своєї залежності від трудових мігрантів. Це призвело до посилених міліційних репресій, затримань та масових виселень із країни нелегальних мігрантів.

У липневому звіті незалежної організації при Датській раді у справах біженців Mixed Migration Centre говориться, що ефіопів «систематично» вбивають «офіцери безпеки, які діють під керівництвом держави Саудівської Аравії».

Окрім цього, ще в жовтні 2022 року ООН опублікувала висновки експертів, які розповідали про транскордонні вбивства «з використанням артилерійських обстрілів і стрілецької зброї з боку саудівських сил безпеки». У документі зазначалось, що це призвело до загибелі майже 430 людей із 1 січня до 30 квітня 2022 року.

Свідчення ефіопських мігрантів

У звіті міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch наведено інтерв'ю з 42 ефіопами або їхніми родичами, які намагалися перетнути кордон. Усі ці люди розповідають про обстріли та масові вбивства мігрантів.

Серед свідків HRW — 14-річна Хамдія з регіону Оромія в Ефіопії. У лютому 2023 року дівчина намагалася потрапити з Ємену до Саудівської Аравії разом із іншими 60 мігрантами.

Хамдія розповідає, що на мігрантів напали прикордонники, коли вони потрапили на територію Саудівської Аравії:

— Я бачила, як людей убивали. Так, як я ніколи не могла уявити... Я бачила 30 убитих на місці.

Дівчина сховалася від обстрілів під каменем, де згодом заснула. Вона пригадує:

— Я відчула, як навколо мене сплять люди. Я зрозуміла, що люди, які сплять навколо мене, насправді були мертвими. Я прокинулась і залишилася одна.

Як і Хамдія, багато мігрантів стверджували, що саудівські прикордонники стріляли по них з мінометів або іншої вибухової зброї. Один із респондентів, розповідає, як він та ще 169 людей потрапили під обстріл, коли намагалися перетнути кордон:

— Я знаю, що 90 людей були вбиті, тому що деякі повернулися, щоб забрати тіла загиблих.

Інший чоловік пригадує, як він поїхав на кордон із Саудівською Аравією, щоб забрати тіло дівчини зі свого села:

— Її тіло було складено поверх 20 тіл... Ці цифри дійсно неможливо порахувати. Це виходить за межі уяви. Люди збираються різними групами день у день. Там мертві тіла.

Жодного міжнародного моніторингу

Менше ніж два роки тому Рада ООН із прав людини проголосувала за розпускання Групи високопоставлених експертів з Ємену (GEE). За інформацією HRW, цей міжнародний слідчий орган припинив свою діяльність унаслідок «тривалої лобістської кампанії» Саудівської Аравії.

Це значно ускладнило можливість міжнародного моніторингу ситуації з правами людини в Ємені. Та, за даними France 24, «не залишило жодної системи відповідальності в найбіднішій арабській країні світу, спустошеній громадянською війною, яка забрала життя понад 150 тисяч людей».

Солдат єменської армії на лінії фронту. Рагван, 18 липня 2023. © Edouard Dropsy/RFI

Громадянська війна у Ємені спалахнула в 2014 році, коли підтримувані Іраном повстанці-хусити знищили свою північну фортецю та вигнали міжнародно визнаний уряд зі столиці Сани. Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії втрутилася наступного року від імені уряду, і з часом конфлікт переріс у війну між Ер-Ріядом і Тегераном.

Відновлення зв'язків між Саудівською Аравією та Іраном у квітні викликало надії на припинення конфлікту. Але за останні кілька тижнів напади хуситів почастішали. Тоді спеціальний посланник ООН у Ємені Ханс Грундберг виступив із попередженням щодо «загрози повернення війни».

Після запровадження суворої антиміграційної політики в Саудівській Аравії ефіопські мігранти опинилися в безвиході. У квітні 2020 року бойовики «Аль-Хуси» силоміць виселили декілька тисяч ефіопських мігрантів із північного Ємену, змусивши їх перетнути кордон із Саудівською Аравією. Десятки із них були вбиті, а тих, хто вижив, відправили до центрів утримання на кордоні. Також правозахисні групи задокументували заяви про тортури та зґвалтування в єменських центрах ув'язнення.