Розширення об'єднання і конкуренція з Заходом — головні теми саміту БРІКС. Але не тільки

саміт брікс

Лідери країн БРІКС прибувають до Південної Африки на 15-й саміт. Ця зустріч має потенціал стати історичною, адже на порядку денному — безпрецедентне за обсягами розширення об'єднання. А втім, сенсаційні заяви можуть і не пролунати: надто по-різному члени БРІКС ставляться до прийому нових членів та до майбутнього клубу.

Реклама Читати продовження

У Південній Африці стартує саміт БРІКС. Основна зустріч лідерів об'єднання запланована на середу, а у вівторок та четвер відбудуться додаткові. Уперше з часів ковіду, на переговори їдуть особисто глави держав... і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Через міжнародний ордер на арешт, Володимир Путін вирішив не летіти до Йоганнесбургу, де його б мали передати в руки міжнародного правосуддя. Натомість очікується, що Путін звернеться до своїх колег по відеозв'язку.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув в ПАР на саміт БРІКС. 22 серпня, 2023 © facebook.com/people/BRICSza

Удруге за свою двадцятирічну історію БРІКС опинився на порозі розширення. І це головна тема саміту. Але на відміну від 2011-го, коли до Бразилії, Росії, Індії та Китаю доєдналася одна лише Південна Африка, нині претендентів 40, зокрема Алжир, Аргентина, Венесуела, Єгипет, Індонезія, Іран Казахстан, Куба, ОАЕ, Саудівська Аравія. Половина охочих вже подали відповідні заявки.

Розширення БРІКС — у кожного свої інтереси

Найбільше ідею приєднання нових членів лобіює Китай. «Якщо ми розширимо БРІКС так, щоб на нього припадала зіставна з G7 доля світового ВВП, наш колективний голос звучатиме голосніше», — цитує неназваного китайського чиновника Financial Times.

Але китайська наполегливість в цьому питанні має ще одну причину: у лавах БРІКС Пекін бачить передусім країни свого амбітного проєкту «Один пояс — один шлях» та інші лояльні до себе держави. На зустріч до ПАР, наприклад, запросили керівництво Гондурасу — країни, яка в березні відкликала визнання незалежності Тайваню, а в червні обмінялася послами з КНР.

Керівник Китаю Сі Цзіньпін прибув до ПАР для участі в саміті БРІКС AP - Themba Hadebe

Китай зацікавлений в розширенні БРІКС, бо це передусім — нові можливості для інвестицій, впевнена експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма» Наталія Шевченко. А по-друге, це нові союзники в торговому протистоянні зі США. Таким чином, зростає політична вага Китаю.

Схожі мотиви в росіян. Москва не проти нових членів, адже так зможе розширити кількість міжнародних контактів. Для РФ це важливо в умовах токсичної економіки, політичної ізоляції та президента, якого повинні заарештувати в понад 120 країнах світу. Крім того, члени клубу навряд чи прямо критикуватимуть РФ за її агресію проти України.

Як вважає експертка Національного інституту стратегічних досліджень Олена Борділовська, Москву та Пекін об’єднує і бажання зробити з БРІКС антизахідний блок, але від цього не в захваті інші члени об’єднання.

Президент Бразилії Лула да Сильва прибув в ПАР на саміт БРІКС. 21 серпня 2023 © facebook.com/people/BRICSza

Передусім Бразилія. Там вважають, що вага країни та й всього БРІКС розмиється, якщо долучаться надто багато нових держав, особливо зі слабшими економіками. Натомість бразильці переконані, що розширення повинно бути поступовим, підтримувати регіональний баланс і зберігати провідну роль за п'ятьма нинішніми членами. Водночас президент Лула да Сілва натякав, що підтримує приєднання деяких країн. Наприклад, Саудівської Аравії, яка стоїть у черзі до БРІКС однією з перших.

Бразилія також проти того, щоб БРІКС перетворився на антагоніста США та Заходу, адже має тісні економічні зв’язки з ними. До того ж, нагадує Наталія Шевченко, позиціонує себе як рівновіддалена країна у торговому конфлікті між Китаєм та США та щодо російської агресії проти України.

ПАР теж не зацікавлена в антизахідному курсі БРІКС. «Нас не вдасться втягнути у змагання між світовими державами. Навпаки, наша країна прагне працювати з усіма заради глобального миру та розвитку», — сказав перед самітом президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Антизахідний курс БРІКС неприйнятний і для Індії. Особливо на тлі очевидного зближення Нью-Делі з Вашингтоном. До того ж Індії геть некомфортно через посилення впливу Китаю.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент США під час Державної вечері у Вашингтоні. 22 червня 2023 AP - Susan Walsh

Перш ніж приймати нових членів, індійці воліють прописати чіткі правила вступу і критерії до претендентів. Так, вочевидь, і станеться, адже рішення в БРІКС ухвалюють консенсусом. Якщо в останній момент в позиціях Бразилії та Індії (а певною мірою і ПАР) нічого не зміниться, то саміт завершиться загальними деклараціями з цього приводу і, можливо, напрацюванням правил розширення.

Замінник долару навіть не на порядку денному

А от питання альтернативи долару, як пише BBC, немає в офіційному порядку денному саміту. Хоча це підтримують деякі члени об'єднання. Наприклад, Росія, яка потерпає від серйозних міжнародних обмежень через агресію проти України. Або Бразилія, президент якої публічно ставить собі запитання, «чому саме долар». І Китай, чий юань — єдина валюта БРІКС, яка має хоч якусь вагу у світі.

Для координації фінансових питань, кредитування спільних проєктів, а головне для зменшення залежності від долара БРІКС у 2014-му створила Новий банк розвитку (НБР). Установу нині очолює Ділма Русеф — колишня президентка Бразилії і близька соратниця Лули. Але за 10 років свого існування, НБР видав кредитів на 33 мільярди доларів — близько третини того, що Світовий банк позичив лише торік.

Президентка НБР Ділма Русеф на зустрічі із керівництвом РФ. Росія, липень 2023 © Алексей Даничев, РИА «Новости» / kremlin.ru

Створення нової єдиної валюти для таких різних і географічно віддалених країн, як держави БРІКС, має вигляд непростого, якщо не фантастичного завдання. Але якою б не була конфігурація потенційного валютного клубу БРІКС — Росію туди брати не квапляться, наголошує пані Шевченко. У липні Москву відвідала президентка НБР Ділма Русеф. І дала зрозуміти Путіну, що група не планує проєктів по Росії, бо не хоче наразитися на санкції.

Питання, якого не уникнути

На саміті в Йоганнесбурзі, вочевидь, не вдасться оминути питання російської агресії проти України, принаймні у тій частині, яка стосується країн Африки та Глобального Півдня.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса та президент РФ Володимир Путін на саміті Росія - Африка. 28 липня 2023 AP - Mikhail Metzel

Третина українського зерна йде в Африку, а деякі країни континенту залежать від нього майже повністю. Вихід Росії з зернової угоди підвищує ціни на збіжжя і створюють дефіцит. Адже майже половина зернового експорту України припадає саме на морські маршрути.

На саміті «Росія — Африка» у липні Путін спробував компенсувати заблокований обсяг збіжжя, запропонувавши безплатне зерно 6 найбіднішим країнам Африки. Але президенти Зимбабве та ПАР відмовилися від пропозиції. «Ми приїхали сюди не за дарами», — сказав Сиріл Рамафоса.

За перебігом саміту в ПАР уважно стежитиме і Європейський Союз, пише Голос Америки. «Ми нетерпляче чекаємо їхнього внеску, щоб змусити Путіна припинити незаконну поведінку дестабілізації», — сказав Речник Єврокомісії Пітер Стано.

Антиросійські протести в Йоганнезбурзі. 22 серпня 2023 AP - Denis Farrell

Лавров же, як пише Голос Америки, спробує скористатися широкою африканською аудиторію, щоб виставити Росію в гарному світлі, і, наприклад, запропонує Африці ще кількадесят тисяч тонн зерна, як це зробив Путін на саміті «Росія — Африка».

Увага до Африки

На зустріч до Йоханнесбурга запросили керівників майже всіх держав Африканського союзу. ПАР як країна, що головує у БРІКС, демонструє своє лідерство на континенті. Але це особливо вигідно Китаю, який не приховує своїх інтересів в регіоні. А ще — Росії, яка приховує їх.

Напередодні саміту в ПАР керівник російського збройного угруповання «Вагнер» опублікував нове відео, уперше після червневої спроби заколоту. На поширених в інтернеті кадрах Євген Пригожин зі зброєю в руках стоїть на порожній місцині — ймовірно, десь в Африці.

«ПВК "Вагнер" проводить РПД (розвідувально-пошукові дії. — Ред.), — каже Пригожин, — і робить Росію ще більш великою на всіх континентах, а Африку — ще більш вільною. Справедливість та щастя для африканських народів».

Саміт БРІКС відбувається на тлі заколоту в Нігері. Наприкінці липня військова хунта повалила уряд законно обраного президента Мохамеда Базума. Незабаром після цього на вулиці столиці вийшли прихильники путчистів. Деякі з них тримали російські прапори та виголошували заклики на підтримку Путіна. Маніфестанти атакували французьке посольство, після чого Париж оголосив про евакуацію європейців із Нігеру.

Іронія БРІКС та його майбутнє

В історії виникнення БРІКС є певна іронія. Натхненником об’єднання, яке нині стоїть на порозі «антизахідності», був британський фінансист із американського банку Goldman Sachs Джим О’Ніл. 2001 року в аналітичній записці він зазначив, що роль Бразилії, Росії, Індії та Китаю у світовій економіці невпинно зростатиме. Узявши перші літери з назв цих країн, він запропонував абревіатуру BRIC, яка ще й співзвучна з англійським словом «brick» — «цеглина».

Через п’ять років згадані О’Нілом країни вже створювали економіко-політичне об’єднання, а з 2009-го почали регулярно зустрічатися їхні лідери.

Глави Бразилії, Росії, Індії та Китаю на першому саміті БРІКС. Росія, червень 2009 ASSOCIATED PRESS - Vladimir Rodionov

Нині БРІКС — 40% населення планети та чверть світової економіки. Але левова частка економічної міці об’єднання — це внесок Китаю і, меншою мірою, Індії. Водночас G7 — близько 45% світової економіки.

БРІКС об’єднує дуже різні в економічному плані країни. Але й політичний лад в Росії чи Китаї радикально відрізняється від демократій Бразилії та Індії. Шукаючи спільні цінності БРІКС, можна було б зачепитися за бажання покласти край гегемонії США та Заходу. Але й тут члени клубу мають суттєві розбіжності.

«БРІКС нині має два основних шляхи розвитку, — підсумовує Олена Борділовська. — Або Китай з Росією перетворять його на повністю антизахідний проєкт. Або переможе індійська точка зору, яку підтримує Бразилія та ПАР, і це об’єднання стане міжнародним майданчиком для пожвавлення торгівлі, пропозицій у фінансовій галузі».

Ймовірно також, що БРІКС спробує стати майданчиком інтересів країн Глобального Півдня. Як наголошує пані Борділовська, такі вже є. І їхня ефективність доволі сумнівна. До того ж це не відповідає головній концепції БРІКС — об’єднання країн, що швидко розвиваються.