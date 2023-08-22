Скидання очищеної радіоактивної води в океан: реальні ризики та загрози

ПОЧАТОК 24 СЕРПНЯ

Уряд Японії заявив про початок скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої АЕС «Фукусіма-1». Понад 1 мільйон метричних тонн води почнуть скидати в океан уже з 24 серпня, якщо погодні та морські умови не завадять цьому.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. За його словами, проєкт реалізовуватимуть щонайменше до 2041 року.

Японія запевняє, що викид води є цілком безпечним. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у липні дозволило виконувати план і повідомило, що він відповідає міжнародним стандартам, а його вплив на людей і довкілля буде незначним.

План, потрібний для поточного очищення і виведення станції з експлуатації, представила компанія Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO). Згідно з ним, TEPCO транспортуватиме воду, очищену до нижчого за допустимий рівень, трубопроводом від резервуарів до берегового об'єкта. Там її розбавлять морською водою і скинуть у море приблизно за кілометр від АЕС.

Таке рішення викликало різку критику світової спільноти. Місцеві рибальські союзи заявили, що скидання води може вплинути на їхні засоби існування. Ряд країн, зокрема Південна Корея та Китай, також висловили занепокоєння.

Члени екологічних громадських груп вигукують гасла під час мітингу, щоб засудити рішення уряду Японії випустити в море очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції © AP / Lee Jin-man

На думку еколога та голови громадської організації «Зелений лист» Владислава Балінського, можливі наслідки від скидання очищеної радіоактивної води в океан мізерні, як порівняти з наслідками руйнації Каховської ГЕС або можливим російським терактом на будь-якій АЕС, розташованій в Україні. Експерт пояснює:

— Треба розуміти, що скидається в океан та в якій кількості. Як стверджує МАГАТЕ, перед скиданням вода повністю пройшла очищення. Тобто всі радіоактивні ізотопи були вилучені. Залишилася лише певна кількість ізотопу водню, який фактично є структурою води, тому його неможливо вилучити. Він радіоактивний та має ті ж хімічні властивості, як вода. Це вода, яка складається з ізотопу тритію. І яка кількість в цій воді тритію, нам не розповідають.

а словами експерта, період напіврозпаду радіоактивного тритію становить близько 12 років:

— Це означає, що через 12 років концентрація його в певному місці зменшиться вдвічі, через 12 років — ще вдвічі. Тобто в масштабах природи це досить швидкий процес.

Загальні обсяги цього елемента в природі досить низькі, але певна кількість тритію є в кожному літрі води на планеті, пояснює Владислав Балінський:

— І в залежності від того, яка концентрація і скільки цього тритію буде скинуло в океан, можна робити прогнози. Але однозначно можна сказати, що йдеться не про загрозу зміни радіоактивного фону, тому що тритій має досить низьку радіоактивність.

Варто зазначити, що тритій міститься в побутових речах. Саме завдяки цьому елементу вночі світяться зірки в дитячих кімнатах або стрілки на годинниках, які люди носять роками:

— Проникність радіації дуже низька. Йдеться про незначне бета-випромінювання. Інша річ, що цей елемент має повну спорідненість до всіх фактично органічних молекул, тому він нарівні зі звичайним воднем може вбудовуватись у всі структури: це і структури білків, і навіть структури ДНК.

Кімната з зірками, що світяться в темряві © ASSOCIATED PRESS / MICHAEL MACOR

За словами експерта, є побоювання, що це може призвести до проблем у людей, які вживатимуть морепродукти, виловлені з зони скидання води. Проте йдеться лише про вживання у великій кількості:

— Але я думаю, що йдеться не про високу концентрацію, тому що МАГАТЕ запевняють, що вони будуть розбавляти цю воду. Тому однозначно йдеться про дуже невеликі кількості. Тому таким впливом, напевно, можна знехтувати.

Людина тримає плакат на знак протесту проти плану Японії викинути очищену радіоактивну воду в океан © AP / Lee Jin-man

Свої слова Владислав Балінський пояснює тим, що у 50-60-х роках минулого століття, під час випробувань ядерної зброї, концентрація тритію збільшилася в десятки разів. І це суттєво не відобразилося на людстві:

— Є більш небезпечні та прямі продукти ядерного розпаду, які безпосередньо впливають на організм. Їх концентрації значно вищі. Я маю на увазі інші ізотопи: цезій, стронцій, уран, плутоній, низка інших елементів. І у зв'язку з цим я здивований, що увага громадськості не прикута до високої небезпеки диверсії з боку Росії на території України, на атомних станціях. Бо тут йдеться про значний негативний вплив на прилеглі країни. У разі такої диверсії ми зіткнемося з усім спектром ізотопів та їх неконтрольованим поширенням.

Вплив від скидання води з «Фукусіми» буде мінімальним, бо воду очищуватимуть в кілька етапів, а весь процес повністю контролюватимуть фахівці.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда разом із Томоакі Кобаякавой, президентом Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), і Йошіміцу Кобаясі, головою правління TEPCO, відвідують установку для очищення радіоактивних вод на атомній електростанції AP

Нагадаємо, сильний землетрус і цунамі в 2011 році зруйнували Системи охолодження АЕС «Фукусіма», що призвело до розплавлення трьох реакторів і викиду великої кількості радіації. Вода, за допомогою якої охолоджували три пошкоджених активних зони реактора, до цього часу перебувала в резервуарах.

Аварія стала наймасштабнішою в атомній енергетиці після трагедії на Чорнобильській АЕС в 1986 році, її жертвами стали понад 18 тисяч людей.