Україна завершує транзит? 5 питань про російський газ у Європі

БЕЗ РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ

Термін дії контракту на транзит російського газу до ЄС через Україну спливає наступного року. І Київ не буде брати участі в переговорах про продовження угоди, — каже міністр енергетики Герман Галущенко. Що буде далі? Ось п'ять головних питань про російський газ у Європі та відповіді на них.

У 2024 році завершується контракт на транзит російського газу територією України

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Транзит газу через Україну в 2024-му повністю припиняється?

Ймовірно, але не факт.

Дія нинішнього контракту на прокачування російського газу до ЄС через Україну завершується наприкінці наступного року. Аналізуючи ймовірність подальшого транзиту, міністр енергетики України Герман Галущенко сказав «Голосу Америки», що Київ не виступатиме стороною перемов із РФ.

«Ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно», — зауважив міністр. За його словами, йому важко уявити, що контракт може бути продовжено.

Герман Галущенко — міністр енергетики України © Міністерство енергетики України

Стороною переговорів із РФ теоретично може стати Євросоюз або якась його країна. Тобто один контракт покупець може підписати з Москвою на купівлю газу, а інший — з Києвом — на його доправлення.

«Як під час війни, так і після її завершення Україна має укладати контракти саме з покупцями на транзит. "Газпром" має передавати газ на східному кордоні України, і далі Україна забезпечить його транспортування згідно з контрактами з європейськими покупцями», — сказав раніше RFI директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Як пояснює Герман Галущенко, продовження угоди залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу:

Наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося

Чим це загрожує Україні?

Підписаний 2019-го контракт передбачав транзит 65 мільярдів кубометрів російського газу до ЄС упродовж першого року і по 40 мільярдів — кожного наступного. Оператор української ГТС мав отримувати за це близько 3 мільярдів доларів на рік.

Цей обсяг був нижчим. У 2022-му Україна транспортувала близько 20 мільярдів кубометрів газу. Нині ж — орієнтовно 13 мільярдів. Про це написав у фейсбук колишній керівник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

У 2021-му Україна оцінювала втрати від можливої зупинки транзиту російського газу в 1,5 мільярда доларів на рік.

Крім того, певний обсяг газу потрібен у ГТС для забезпечення належного тиску і доправлення пального українським споживачам. Досі цей технічний газ брали за рахунок транзитного, а потім компенсували власним.

Певний обсяг газу потрібен в ГТС для забезпечення належного тиску і доставки пального українським споживачам. © Murad Sezer / AP

«Якщо не буде транзиту, тоді буде набагато важче регулювати режими для транспортування газу внутрішнім споживачам України, — сказав RFI директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. — Необхідно буде створювати певні додаткові тиски, робити зміну режимів газотранспортної системи».

Ще до вторгнення деякі оглядачі висловлювали думку, що транзит російського газу через Україну зупинить Путіна від ведення повномасштабних бойових дій. Але цього не сталося. Хоча, як пише РБК-Українською, ризик цілеспрямованого обстрілу наземних об’єктів української ГТС після припинення транзиту зростає.

Якими ще трубами російський газ йде в Європу?

Маршрути газопроводів з Росії в Європу © RFI

Росія та Євросоюз пов’язані 4 газовими маршрутами. Але, крім українського, нині працює лише один — «Турецький потік».

Дві його нитки пролягають дном Чорного моря і можуть перекачувати до 31 мільярда кубометрів на рік. Газ з однієї труби йде до турецьких споживачів, а з іншої — до Болгарії та Сербії. Це продовження називають «Балканським потоком». Саме ним після припинення транзиту через Україну, російський газ розраховує отримувати Угорщина.

21 серпня про це остаточно домовилися Анкара та Будапешт. А Сербія раніше погодилася збільшити перекачування російського газу своєю територією до Угорщини.

Російський газ для власних потреб Туреччина отримує і трубопроводом «Блакитний потік». Він також пролягає дном Чорного моря і може перекачувати до 16 мільярдів кубометрів палива на рік.

Мережа українських газопроводів з Росії до ЄС найпотужніша. Вона розрахована на транзит 140 мільярдів кубометрів газу на рік, але нині прокачує вдесятеро менше.

До минулого року російський газ йшов до ЄС і газогоном «Ямал — Європа». Труба, потужністю до 33 мільярдів кубометрів на рік, з’єднувала родовища Сибіру з Польщею через Білорусь та, власне, Росію. Але торік у травні Варшава відмовилася платити «Газпрому» в рублях і розірвала угоду

Особливі сподівання РФ мала щодо «Північних потоків». Це газогони, які йдуть дном Балтійського моря одразу до Німеччини — головного покупця російського газу в ЄС.

Витік газу з газогону «Північний потік-2». Вересень 2022 © AP

Запущений 2011-го «Північний Потік-1» мав потужність до 55 мільярдів кубометрів щорічно і навіть качав газ упродовж понад пів року повномасштабної російської агресії проти України. Але у вересні 2022-го Путін раптом сам припинив постачання газу цим маршрутом. Незабаром там сталися ще й потужні вибухи, які пошкодили і сусідній «Північний Потік-2». Цей газогін, потужністю в 55 мільярдів кубометрів, добудовали, але не ввели в експлуатацію. Сукупна вартість обох «Північних потоків», за деякими підрахунками, може сягати 100 мільярдів доларів.

Чи проживе Європа без російського газу?

Може бути важко, але проживе.

До початку повномасштабної російської агресії понад 40% газу Євросоюз отримував саме з Росії. У 2021-му це було 155 мільярдів кубометрів.

Відносно дешеве паливо стимулювало економічний розвиток ЄС. Європейцям було некомфортно відмовлятися від російського газу ані після російсько-грузинської війни 2008-го, ані після окупації Криму 2014-го.

Але посилення газового шантажу в 2021-му та повномасштабне вторгнення РФ в Україну змусили Євросоюз шукати альтернативи. І це вдалося.

За даними європейського центру Bruegel, частка російського газу в імпорті ЄС у 2022-му впала вдвічі — до 19%, За перше півріччя 2023-го експорт скоротився ще на 36 млрд кубометрів, йдеться огляді Міжнародного енергетичного агентства.

Раніше ЄС оголосив, що збирається повністю відмовитися від російського газу до 2027-го. А Польща та країни Балтії вже зробили це.

Впевненості європейцям додає приклад минулої зими: росіяни були переконані, що через брак газу ЄС замерзне і буде змушений послабити позицію. Але нічого такого не сталося. Частково Європі пощастило із теплою осінню. Але справа не тільки в цьому.

Як Європа перебувається без російського газу?

Заощаджує. Торік, щойно стало зрозуміло, до чого може дійти енергетичний шантаж Путіна, ЄС оголосив програму економії. Домогосподарства та бізнеси мусили витрачати на 15% газу менше, ніж зазвичай. У результаті вже в грудні 27 країн об'єднання перевищили план і скоротили споживання газу на чверть.

Влітку минулого року Єврокомісія оголосила план заощадження газу © Virginia Mayo / AP

Розвиває альтернативні джерела. Торік ЄC вперше в історії отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від спалювання газу. Такі дані наводить Deutsche Welle, покликаючись аналітичний центр Ember. Найбільше вітряної та сонячної енергії у ЄС виробила Німеччина.

Європа переглядає також плани законсервувати атомні електростанції і повертається до їхнього повноцінного використання.

Купує скраплений газ. Торік Євросоюз імпортував на 60% скрапленого газу більше, ніж раніше, і став найбільшим у світі покупцем такого палива, обігнавши Китай, Японію та Південну Корею.

Головним постачальником палива до ЄС стали США. Хоча деякі європейські лідери, наприклад президент Франції, були невдоволені його надто високою вартістю.

Сполучені Штати взагалі виходять у світові лідери галузі, збільшивши виробництво до 1040 мільярдів кубометрів на рік, порахував IEA.

Водночас Росія залишилася другим постачальником скрапленого газу до Європи, випередивши навіть Катар. Про це пише «Економічна правда», покликаючись на Bloomberg. Торік європейці витратили на російський скраплений газ понад 12,5 мільярда доларів — уп'ятеро більше, ніж 2021-го.

Але зі скрапленим газом є дві головні проблеми: він дорожчий за трубопровідний, а також потребує спеціальної інфраструктури, яка в ЄС розвинена не всюди. У Німеччині, наприклад, ще торік взагалі не було терміналів для приймання цього палива, зазначав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко в колонці для «Економічної правди». Але німці рекордно швидко запустили одразу два і нині завершують будівництво ще трьох. Розширювати потужності також будуть Італія, Албанія, Греція, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Хорватія.

Cкраплений газ дорожчий за трубопровідний, а також потребує спеціальної інфраструктури © АР

Шукає нових постачальників. І тут Євросоюз звертає особливу увагу на Африку. У минулому десятилітті саме на цьому континенті виявили близько 40% усіх розвіданих запасів газу у світі. Йдеться про родовища у Мозамбіку, Танзанії, Єгипті, Сенегалі, Мавританії. Потужні поклади є також в Алжирі та Нігерії.

Водночас Євросоюз втрачає колишній вплив в Африці, поступаючись збройним силам російського угруповання «Вагнера» та невичерпним запасам китайського юаня.

А 22-24 серпня в ПАР пройде саміт БРІКС, на який запросили майже всі країни континенту. Багато з них вже зацікавлені долучитися до об’єднання, а деякі навіть подали заявки. Якщо БРКІС стане антизахідним клубом, як того хочуть Росія та Китай, Європі може бути важко налагодити конструктивні зв’язки з цими африканськими державами.