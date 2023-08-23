Від Путіна вимагають звільнити Шойгу й оголосити воєнний стан: до чого готуються в РФ

протистояння еліт

Російські спецслужби хочуть домогтися від президента РФ Володимира Путіна звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, а також активізації бойових дій в Україні, загальної мобілізації та запровадження воєнного стану.

Реклама Читати продовження

Співрозмовники агентства Bloomberg серед російських еліт стверджують, що у верхівці ФСБ є люди, які виступають за перехід до більш агресивних дій на фронті в Україні.

Зазначається, що деякі представники російської служби безпеки підтримали вимоги очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який наполягав на зміні вищого військового керівництва країни. Як пише Bloomberg, багато хто в російському керівництві був здивований тим, що Путін, по суті, ніяк не покарав бунтівників, хоча й не виконав їхні вимоги. Через це могла постраждати репутація глави Кремля як «гаранта стабільності». Хоча, як агентство пише, загалом російські еліти, як і раніше, не бачать альтернативи Путіну й підтримують статус-кво. Там також додають, що наразі немає жодних ознак того, що Шойгу відсторонять. Натомість політичне керівництво РФ розправляється з тими, хто активно критикує військове керівництво.

Відставок та воєнного стану не буде

Опозиційна російська політична діячка Ольга Курносова підтверджує, що відставки Шойгу та Герасимова вимагають ті самі люди, які в червні підтримали заколот Пригожина. Звісно, Путін розуміє, що у ФСБ знали про підготовку до бунту «вагнерівців», але спецслужби нічого не зробили для того, щоб йому запобігти. Тому в Путіна теж багато питань до ФСБ і навряд він підтримає їхні вимоги, каже Курносова:

— Крім того, російські війська й так деморалізовані не лише ситуацією на фронті, а й тим, що раптово зникають генерали, як той самий Суровікін. Тому посилювати розбрат серед військових відставками вищого військового керівництва навряд чи доцільно.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов © Alexei Nikolsky / AP

Всередині Росії триває протистояння низки силових угруповань, частина з яких перебуває у сфері впливу ФСБ, а інша — Міноборони, пояснює російський адвокат та правозахисник Микола Полозов. І незважаючи на те, що «яструби» хоч і неминуче перебувають в оточенні Путіна, вони не визначають тих рішень, які він ухвалює. А російський президент вирішив вести довгу війну, каже Полозов:

— Головна мета цієї війни — у силовий спосіб залишити за собою Крим. Путін розраховує на те, що війна, яка затягнулася, породить у стані союзників Україні певні сумніви щодо потреби продовжувати цю війну. І тут Путін буде готовий домовитися посередині: якщо він залишає Крим, то йому можна сказати, що війна виграна. Тому поспішати він нікуди не хоче і йти на поводі в «яструбів» у нього немає прагнення. Шойгу та Герасимов його влаштовують.

Із цього випливає, що загальна мобілізація Путіну поки не потрібна, вважає російський адвокат:

— Певна мобілізація буде, тому що війна триває, російські військові гинуть сотнями щодня, і ці втрати потрібно поповнювати. Враховуючи, що російська армія найчастіше бере масою і проводить так звані «м’ясні штурми», звичайно ж, жива сила потрібна. Тому мобілізацію проводити будуть, але не загальну й без воєнного стану.

Крім того, запровадження воєнного стану та оголошення масштабної мобілізації може призвести до хвилі протестних настроїв, що Путіну перед президентськими виборами 2024 року зовсім не потрібно, пояснює Курносова:

— Загальна мобілізація торкнеться і Москви з Петербургом, де дуже сильні антивоєнні настрої. І ця історія може призвести до реальної протестної активності. І такі зміни в період виборчого циклу, що фактично почався, досить небезпечні для влади, тому адміністрація президента ніколи на це не піде.

Загальної мобілізації в РФ поки не буде (ілюстративне фото) AP

Ставка на втому Заходу та переговори

Від активізації та переходу до більш агресивних дій на фронті Путіна зупиняє те, що в нього просто не залишилося козирів, вважає Курносова:

— Я не бачу, що можуть бути якісь кардинальні рішення щодо фронту. Ось нам зараз через різні ІПСО згодовують історію про те, що Україна у своєму контрнаступі досягла глухого кута, тому треба домовлятися. І зараз усі зусилля Кремля будуть спрямовані на те, щоби змусити Зеленського піти на переговори.

А переговорів Путін буде добиватися, ведучи затяжну війну, каже Полозов. Російський президент розраховує на втому Заходу, насамперед у населення західних країн, що впливатиме на електоральні результати:

— Тобто він розраховує, що в результаті виборів прийдуть менш мотивовані політики, які готові співпрацювати та йти на переговори і штовхати до них Україну. Що ж до ресурсів, то в Росії значні мобілізаційні резерви, є техніка та озброєння, хоч і старого зразка, але її багато. Тому все, щоб вести війну в такому режимі протягом тривалого часу, Путін має, навіть незважаючи на погіршення економічної ситуації.

Президент РФ Володимир Путін © Valery Sharifulin / AP

Путінський режим повалить лише перемога України

У Росії кипить протистояння всередині еліти, але щоб відбулася справжня революція, потрібен емоційний спусковий гачок, каже російська опозиціонерка:

— Спрогнозувати, яка подія спустить гачок ніхто не може. Але, наприклад, у Німеччині повалення влади сталося після поразки у війні. І тут найголовніше питання, якою буде поразка Росії в Україні. Найгірший сценарій, якщо оголосять «нічию». У такому разі жодної безпеки ні для України, ні для Європи не буде. Кінець Путіна залежить від перемоги України на фронті.

А щоби Україна перемогла, Захід має посилити військову та фінансову допомогу Києву, впевнений Полозов:

— Зупинити війну може посилення підтримки з боку Заходу озброєнням та фінансами. Наприклад, якби літаки F-16 були поставлені ще рік тому, можливо, це прискорило б процес. Якби поставили більшe кількість ЗРК Patriot, це зменшило б кількість жертв серед населення. Тобто ми бачимо, що Захід допомагає, але недостатньо, щоб Україна гарантовано та швидко в цій війні перемогла.