Військова підтримка від Болгарії: бронетехніка, зерновий коридор та розмінування

Допомога союзників

У жовтні Софія може передати ЗСУ близько сотні одиниць техніки, повідомив в Одесі міністр оборони Болгарії Тодар Тагарев. Також країна разом із союзниками по НАТО допомагатиме убезпечити морський коридор до Босфору. В українському Міноборони вірять, що залученість держав Північноатлантичного альянсу захистить судна від атак Росії.

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«Я знаю, що близько 100 кораблів пройшли в обох напрямках. Це свідчить про те, що трафік не зупинено. І з цих кораблів лише декілька були українськими, але я вірю, що така робота триватиме і в майбутньому. Безумовно, це потребує часу, але нам потрібно переконатися, що всі ці шляхи сполучення безпечні. Що немає місця жодних провокацій із боку російських суден», — каже міністр оборони Болгарії Тодар Тагарев.

За його словами, ескалація в Чорному морі, спричинена російськими діями з блокування зернової ініціативи, викликає дуже велике занепокоєння.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в Одесі. 21 серпня 2023 © Дмитро Долматов/RFI

Болгарія використовує власні спроможності, щоб виявляти дрейфувальні міни та убезпечувати регіон, але водночас обговорює з Україною та сусідніми країнами спільні дії. Міністр оборони України Олексій Резніков зауважує:

— Наш спільний інтерес — це щонайменше чотири країни: Україна, Болгарія, Румунія, Туреччина — щодо безпеки Чорного і Азовського морів. Це питання спільного майбутнього, свободи судноплавства і взаємодії країн-сусідів після нашої з вами перемоги для того, щоб забезпечити світ агропродукцією і не тільки.

Попри блокування зернової ініціативи з боку РФ, суховантажі продовжують рух оновленим гуманітарним коридором. Перше судно під прапором Гонконгу вийшло з Одеського порту вранці 16 серпня — уже через місяць після виходу Росії з угоди.

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу виходить з Одеського порту. 16 серпня 2023 AP

Міністр оборони Резніков назвав це першим успішним прикладом:

— Цей приклад проходження корабля з України в Босфор та Дарданелли відбулося по територіальних водах України вздовж берегу, територіальних водах Румунії, Болгарії і Туреччини. Важко собі уявити, що росіяни настільки нахабно наважилися атакувати судна в територіальних водах трьох країн НАТО.

Залучення Туреччини, Румунії та Болгарії має стати додаткової безпекової платформою, адже коаліція з розмінування Чорного моря вже створена в межах «Рамштайну».

Екіпажи двох британських мінних тралерів під прапором України зараз навчаються. І після завершення війни, згідно з Конвенцією Монтре, зможуть повернутися до Чорного моря. Такі тралери є і в Болгарії. І це, як вважає український міністр, може теж допомогти.

Обидві країни свого часу накопичили певну кількість радянської техніки. І тепер Болгарія, яка допомагає України з початку повномасштабного вторгнення, готова надати ще додатковий пакет озброєння.

Подібні радянські бронетранспортери Болгарія може передати Україні. © Tamas Vasvari/EPA/EFE

Тодар Тагарев говорить, що Болгарія запропонувала приблизно 100 одиниць техніки радянського зразка, що зберігається на складах Міністерства внутрішніх справ:

— Дещо сповільнює наш процес те, що потрібно підписати контракт між МВС Болгарії і Міноборони України. Ця угода має бути ратифікована парламентом. У вересні, коли парламент повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань. І до кінця вересня — на початку жовтня ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. Я думаю, що тоді зможе початися передавання техніки.

За радянських часів болгарська оборона промисловість спеціалізувалася на стрілецькій зброї і боєприпасах. Потужності збереглися і зараз працюють на підтримання ЗСУ. Болгарія приєдналися до програми ЄС щодо постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів, які вкрай потрібні на полі бою.

«Зараз багато фабрик працюють 24 на 7 для того, щоб перекрити всі ці потреби, які є зараз. Ми також хочемо допомогти і реалізувати ідею щодо прямого співробітництва між компаніями і міністерствами без посередників», — розповів Тагарев.

Софія також допомагає Україні в реабілітації та підготовці військовослужбовців, обговорює посилення протиповітряної і протиракетної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (ліворуч) вітає прем’єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова під час прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі. 11 липня 2023 AP - Pavel Golovkin

Перед цим, на саміті НАТО у Вільнюсі, Болгарія приєдналася до декларації Великої сімки про підтримку України. Ці гарантії президент Володимир Зеленський назвав першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

«У контексті російської війни проти України ми себе бачимо як важливого гравця і країну, яка звертає увагу на безпекову ситуацію, яка похитнулася 24 лютого 2022 року. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і допомагаємо їй відбивати цю незаконну російську агресію. Ми не просто союзники, ми товариші по нашій спільній історії», — підсумував болгарський міністр.