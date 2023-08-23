Крах російської космічної місії «Луна-25»: реакція світових ЗМІ

Космічний провал

Однією з найбільш обговорюваних подій останніх днів став запуск — а потім і катастрофа — російської космічної станції «Луна-25». РФ активно рекламувала її запуск та покладала на неї великі надії. Проте справдитися їм не судилося. За попередньою інформацією, апарат зазнав аварії безпосередньо під час заходу на приземлення.

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Причиною аварії, за словами голови Роскосмосу Юрія Борисова, стала нештатна робота двигуна, мовляв, замість 84 секунд він пропрацював 127. А оскільки станція одночасно ще й коригувала власну орбіту, то зрештою впала на Місяць.

Новина про трощу «Луна-25» викликала неабияку зацікавленість із боку провідних світових медіа. І реакції на неї були різними.

Співчуття космічної спільноти

CNN зазначає, що «Луна-25» була для Роскосмосу своєрідною пробою пера: якби місія була вдалою, згодом запустили б іще кілька аналогічних. До того ж успіх означав би потужний прорив після майже 50 років занепаду космічної програми.

Підготовка станції «Луна-25» до запуску © via REUTERS - ROSCOSMOS

Експерти, з якими спілкувалося видання, наголошують, що в росіян є чимало проблем, які заважають розвитку космічної галузі — нестача фінансування, корупція та низький рівень контролю якості.

Новина про аварію викликала співчуття космічної спільноти. Так, екскерівник наукового відділу NASA Томас Цурбухен написав у Х (Twitter), що ніхто в галузі «не бажає зла іншим дослідникам»: «Нам нагадують, що приземлення на будь-який небесний об’єкт не є легким і простим. Те, що це вдалося зробити десятиліття тому іншим, не гарантує успіху сьогодні».

Москва хотіла увійти в історію

The Washington Post говорить, що це була не просто місія — Москва мала намір увійти в історію, першою здійснивши м’яке приземлення на крижаному південному полюсі Місяця. Саме там NACA виявило сліди замерзлої води. Доступ до такого льоду є життєво важливим для майбутніх поселень на супутнику Землі. До того ж водень та кисень, що входять до її складу, можна використати як ракетне пальне. Це означає, що Місяць міг би стати своєрідним трампліном для відправлення кораблів до інших частин Сонячної системи.

Ракета-носій, яка доставила станцію «Луна-25» до Місяця © via REUTERS - ROSCOSMOS

Видання наголошує, що варто брати до уваги і той факт, що аерокосмічний сектор РФ неабияк постраждав від санкцій і обмежень на використання західних технологій, фінансування та дослідницьких зв’язків, запроваджених після вторгнення Росії до України.

Занепад космічної потужності РФ

У The Guardian нагадують заяву експерта російської космічної програми Павла Лузіна незадовго до старту місії. Він висловив думку про те, що «Луна-25» потрібна Росії для того, аби «продемонструвати, що вона здатна щось робити навіть без Заходу». Ця невдача, як зазначається, лише підкреслила занепад космічної потужності Росії, яку вона, вочевидь, намагалася відродити.

Наскільки болючою стала для Москви невдача, свідчить те, як аварію висвітлювало державне телебачення. Новині про втрату «Луни-25» приділили лише 26 секунд, та й поставили її тільки на восьме місце.

Важливо розуміти, наголошує видання, що Росія ще й змагалася з Індією, чий космічний корабель «Чандраян-3» сьогодні успішно приземлився на південному полюсі природного супутника, і з Китаєм та США, які теж мають значні плани на нього.

Процес підготовки «Луна-25» до страту © via REUTERS - ROSCOSMOS

Експерти також звертають увагу, що Росія вирішила одразу висадитися на Місяць, а не провести спочатку більш просту та логічну орбітальну місію. До речі, саме так роблять США, Китай та Індія.

Також The Guardian нагадує про численні скарги російських вчених на те, що космічна програма була послаблена поганими менеджерами, які прагнуть реалізувати нереальні космічні проєкти, а також корупцією та зниженням якості системи наукової освіти.

Спроба, що заслуговує поваги

The New York Times зазначає, що висадження на Місяць завжди є складними, і що Росія — не єдина країна, якій це не вдалося. Зокрема, невдача спіткала Індію, Японію та Ізраїль із його приватною місією.

Видання вважає, що провал «Луни-25» зумовлений нестачею фінансування, використанням неякісних компонентів, недостатньою кількістю випробувань та відсутністю командної роботи між різними відділами, що управляли польотом.

Водночас наголошується, що навіть той факт, що «Луна-25» таки долетіла до Місяця та зазнала аварії лише на останніх етапах, уже має викликати світову повагу.

Старт космічної місії «Луна-25» © via REUTERS - ROSCOSMOS

Хрест на космічному партнерстві РФ та КНР

Bloomberg упевнено стверджує, що ця невдача може поставити хрест на подальшому космічному партнерстві між Росією та Китаєм, зокрема йдеться про будівництво спільної бази на Місяці.

Видання нагадує, що Китай, на відміну від РФ, уже продемонстрував космічну потужність, коли посадив перший космічний апарат на темний бік Місяця у 2019 році. Тепер, можливо, Пекін почне шукати інших партнерів, і серед можливих кандидатів — Індія.

Запуск «Луна-25» мав відбутися ще 2015-го, проте його неодноразово відкладали. 2023 рік мав стати для російської космічної галузі переможним, адже попередня місія «Луна-24» була запущена в далекому 1976 році. Нині офіційні особи РФ говорять про те, що вони принаймні спробували і тепер продовжать роботу над наступними місіями. Наразі ж відомо, що запуск проєкту «Луна-26» заплановано на 2027 рік.