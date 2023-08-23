Індія стала четвертою країною, яка здійснила посадку космічного корабля на Місяць

ПІДКОРЕННЯ КОСМОСУ

Індійський космічний корабель «Чандраян-3» успішно приземлився на південному полюсі Місяця. Раніше здійснити посадку на поверхню Місяця вдавалось лише США, Китаю та Радянському Союзу.

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Про це повідомляє Індійська організація космічних досліджень.

Chandrayaan-3 Mission:

'India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3



Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.



Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3 — ISRO (@isro) August 23, 2023

«Чандраян-3», що означає «місячний транспортний засіб», здійснив приземлення 23 серпня о 15.34 за київським часом поблизу південного полюса Місяця, де він має працювати протягом двох тижнів та здійснити серію експериментів.

«Чандраян-3» коштує 73 млн доларів. Це вже третя спроба Індії висадити апарат на Місяць. Перша була у 2008 році, друга – у 2020 році.

Нагадаємо, днями російський космічний корабель «Луна-25» теж намагався зробити посадку в цьому місці, але зіштовхнувся з поверхнею Місяця та розбився.