БРІКС запрошує нових членів і критикує США. Правда, не всі

У ПАР завершується саміт БРІКС — об'єднання, до якого поки входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. Одним із найпомітніших рішень зустрічі стало запрошення шести нових членів. А серед подій — відсутність китайського лідера на важливому заході у вівторок.

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БРІКС запрошує нових членів

БРІКС запрошує до себе ще шість країн. Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, який приймає саміт об’єднання в Йоганнесбурзі. Йдеться про Аргентину, Ефіопію, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівську Аравію.

Сиріл Рамафоса — президент ПАР AP - Themba Hadebe

Потенційне розширення — головна тема триденного саміту в ПАР. Публічно всі учасники підтримали прийняття нових членів. Але раніше лідери Бразилії та Індії стримано висловлювалися щодо цієї ідеї. Бразильське керівництво, зокрема, непокоїлося, що приєднання нових країн розмиє роль засновників об’єднання і взагалі БРІКС у світі. Водночас, президент Лула да Сілва прихильно ставився до прийняття Аргентини та Саудівської Аравії.

Індія непокоїлася, що до БРІКС доєднаються надто лояльні до Китаю країни, що посилить і без того відчутне домінування Пекіна. Нью-Делі, зокрема, пропонував спершу прописати чіткі правила розширення та вимоги до кандидатів.

Нарендра Моді — прем'єр-міністр Індії AP - Alet Pretorius

Відповідний документ, судячи зі слів міністерки закордонних справ ПАР Наледі Пандор, БРІКС таки ухвалив

Ми дійшли згоди щодо питання розширення. Ми ухвалили документ, в якому викладені керівні принципи і процеси розгляду кандидатур країн, які бажають стати членами БРІКС,

— цитує пані Пандор RFI.

Раніше влада ПАР повідомляла, що близько 40 країн висловили бажання приєднатися до БРІКС. А половина з них подала відповідні заявки.

Найактивніше за розширення БРІКС виступають Росія та Китай. Пекін хоче розширити геоекономічний вплив та отримати нових союзників у торговому протистоянні з США. Росія ж прагне вийти з міжнародної ізоляції, яку має через розв’язану війну проти України.

Замість долара

У четвер перед учасниками саміту виступила Ділма Русеф — глава Нового банку розвитку. Ця фінансова установа заснована для кредитування проєктів БРІКС і, як перспектива, для створення альтернативи американському долару в міжнародних розрахунках.

Ділма Русеф — президентка НБР AP - Alet Pretorius

Бразилія, Росія та Китай особливо активно підтримують відмову від долара і запровадження власної валюти. Але економіки країн-членів БРІКС дуже різні: Китай за економічними показниками в 40 разів перевищує ПАР — найбільш розвинуту країну Африки. Через це західні економісти скептично оцінюють реалістичність наміру створити спільну грошову одиницю об’єднання.

Поки БРІКС намагається перейти в розрахунки на національні валюти. Питання створення нової на офіційному порядку денному саміту не було.

Амбіції БРІКС та НБР прокоментував керівник Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр. Він вважає, що Захід ризикує втратити довіру країн Півдня. І якщо терміново не активувати зусилля, діяти почнуть Росія з Китаєм. Про те, що Захід уже втрачає позиції, на думку Хоєра, свідчать голосування в Генасамблеї ООН щодо російської агресії проти України, де чимало країн дотримуються нейтральної позиції:

Повинно викликати занепокоєння те, що дедалі більше невеликих країн, які розвиваються, особливо африканських, звертаються за підтримкою до таких країн, як Китай (...), а не до традиційних західних інститутів.

Путін по відео

Президент РФ Володимир Путін не приїхав на саміт у ПАР. У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт через вчинені в Україні військові злочини. Замість Путіна на зустріч поїхав міністр закордонних справ Сергій Лавров. А сам російський керманич звернувся до учасників саміту по відеозв’язку.

Володимир Путін - президент РФ AP - Marco Longari

У своїй промові він укотре озвучив власну версію про те, чому Росія напала на Україну: ніби-то, щоби «захистити» жителів сходу. Винні ж у цьому, звісно, Сполучені Штати, каже Путін, бо хочуть зберегти свою гегемонію у світі. І саме у відповідь на якісь «ворожі» дії Вашингтона Москва змушена була діяти, виправдовується російський президент.

Як раніше писало RFI, Росія прагне не лише розширення БРІКС, щоби збільшити аудиторію лояльних до себе країн, а й перетворення об’єднання на антизахідний блок. У своїй промові Путін вкотре повторив тезу про потребу «багатополярного світового ладу».

Цю ідею загалом підтримує і Китай. А от Бразилія, Індія та ПАР не хочуть вступати в пряме протистояння з Заходом, бо мають із ним міцні зв'язки.

Скористався нагодою для критики Заходу і міністр закордонних справ РФ Лавров. Під час пресконференції він звинуватив західні країни в негараздах Африки. Росія ж, за його словами, завжди піклувалася про континент. Військовий заколот у Нігері, на думку Лаврова, відбувся через те, що люди там більше не підтримували прозахідний курс, який провадив уряд.

Куди подівся Сі?

Журналісти звернули особливу увагу на те, що керівник Китаю Сі Цзіньпін не взяв участі в бізнес-форумі у вівторок, як це зробили керівники інших країн і міністр Лавров. Сі приїхав до ПАР у понеділок і провів кілька зустрічей із колегами по БРІКС. Але на офіційному заході промову замість нього прочитав міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао.

Сі Цзіньпін — керівник Китаю AP - Alet Pretorius

Від імені свого начальника Веньтао накинувся із завуальовано критикою на США, хоча, власне, назви країни напряму не згадав. А ще закликав світ уникнути занурення в нову холодну війну. Економіка Китаю стійка та має величезний потенціал, сказав також міністр, і як «гігантський корабель буде розсікати хвилі і йти вперед».

Пекін ніяк не прокоментував відсутність Сі на важливому заході, що породило численні чутки. Наприклад, про погане самопочуття китайського лідера. Або про те, що в цей час у нього були якісь важливіші заняття. У будь-якому разі, пише BBC, причини пропускати таку зустріч мають бути дуже вагомими. Адже Китай зазвичай із повагою ставиться до протоколу і всіх подібних заходів.