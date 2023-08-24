В Росії розбився літак на борту якого перебував Євген Пригожин: усі подробиці

пригожин вмер?

У Росії, 23 серпня біля села Куженкіно Бологівського району Тверської області, розбився бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600. Серед пасажирів значився і сам очільник ПВК Вагнер та його права рука Дмитро Уткін.

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Перші повідомлення про падіння літака у Тверській області почали з’являтися в російських телеграм-каналах близько 19:00. Тоді очевидці почали викладати в соцмережі фото та відео з моментом катастрофи. Судячи з відео, літак розвалився в повітрі, на записі видно падіння окремих уламків. Очевидці, які зняли падіння, стверджують, що перед катастрофою чули два вибухи, схожі на роботу ППО.

Пізніше з’явилася інформація, що аварії зазнав бізнес-джет засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 з бортовим номером RA-02795.

Згодом Росавіація повідомила, що на борту літака перебувало 10 осіб, серед них був і Пригожин. Там опублікували список пасажирів та членів екіпажу, додавши, що ніхто з них не вижив.

Пасажири:

Пропустін Сергій

Макарян Євген

Тотмін Олександр

Чекалов Валерій

Уткін Дмитро

Матусеєв Микола;

Пригожин Євген.

Члени екіпажу:

Левшин Олексій, командир;

Карімов Рустам, другий пілот;

Распопова Христина, бортпровідниця.

Російський телеграм-канал Shot детальніше розповів про загиблих та опублікував їхні фото.

Версія про те, що бізнес-джет міг бути збитий російською системою ППО, з’явилася після слів очевидців, які чули вибухи до того, як літак почав падати. Це підтверджують інверсійні сліди в небі на одному з відео. Також у перших повідомленнях у російських телеграм-каналах стверджувалось, що збили саме військовий літак.

Онлайн-видання «Верстка» пише, що приблизно за 50 кілометрів від місця падіння джета розміщено системи ППО 42-го зенітного ракетного полку. Також поруч розташовано військову авіабазу «Хотилово». Ця територія входить до складу Західного військового округу.

Варто зазначити, що село Куженкіно розташовано недалеко від міста Бологоє і озера Валдай, де розташовано резиденцію президента РФ Володимира Путіна.

За фактом катастрофи, Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Наразі офіційного підтвердження загибелі Пригожина немає. Відомо, що на місці авіатрощі знайшли його телефон, а люди з близького оточення не мають із ним зв’язку. Тіла загиблих передали на експертизу.

Рятувальники несуть мішок з трупами від уламків розбитого приватного літака біля села Куженкіно, 24 серпня 2023 AP

Реакція у світі

Після цієї авіакатастрофи президент США Джо Байден заявив, що його «не здивували» новини про те, що Пригожин міг загинути в авіакатастрофі в Росії.

«Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований. У Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін. Але я не знаю достатньо, щоб сказати точно», — сказав він.

Британський депутат і голова комітету в закордонних справах Великобританії Алісія Кернс заявила, що швидкість, з якою російська влада підтвердила смерть очільника ПВК «Вагнера», «говорить усе, що нам потрібно знати».

«Звіти російської протиповітряної оборони про збиття літака свідчать про те, що Путін надсилає дуже гучне повідомлення», — написала британська політикиня.

Євген Пригожин та Володимир Путін, вересень 2010 © Alexei Druzhinin / AP

Кернс додала, що Путін полює на всіх, кого вважає зрадниками та нагадала про отруєння Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля у Великій Британії.

«Тепер до цього списку додався Євген Пригожин, що поклало край приниженню Путіна», — написала вона.

Помічник президента Михайло Подоляк також вважає, що падіння літака було сигналом із Кремля всім, хто виявив непокірність.

«Демонстративне усунення Пригожина й команди «Вагнера» через два місяці після спроби державного перевороту є сигналом Путіна російським елітам напередодні виборів 2024 року. «Обережно! Нелояльність дорівнює смерті», — написав Подоляк.

Червневий бунт Пригожина

Рівно два місяці тому, 23 червня, Пригожин заявив, що за наказом російського військового керівництва по його бійцях, які були розташовані на окупованій території України завдали удару підрозділи ВС РФ. Після чого очолив так званий «марш справедливості». Уже до ранку 24 серпня «вагнерівці» взяли під контроль Ростов-на-Дону й пішли на Москву.

ФСБ завела на Пригожина справу за фактом організації збройного заколоту. Володимир Путін у спеціальному зверненні прямо назвав Пригожина зрадником, який завдав країні удару в спину, і пообіцяв, що всіх учасників бунту буде покарано. У Москві, Підмосков’ї та Воронезькій області ввели режим контртерористичної операції.

Члени військової компанії групи "Вагнера" сидять на танку на вулиці в Ростові-на-Дону, 24 червня 2023 AP

Надвечір 24 червня ситуація несподівано вирішилася. Після закулісних перемовин, у яких несподіваним посередником виявився Олександр Лукашенко, Пригожин несподівано розвернув колону заколотників. У Кремлі оголосили, що бізнесменові та іншим бажаючим вагнерівцям дадуть «піти» до Білорусі, а решті бійців запропонують підписати контракти з армією чи повернутися додому. Фактично Пригожин отримав публічне помилування з рук самого Путіна.

Через два дні після «маршу» Пригожин запевнив, що в нього не було намірів змінювати владу, а лише продемонструвати свій протест проти дій міністерства оборони. Сам він, відповідно до домовленостей, поїхав до Білорусі.

Незважаючи на вигнання, очільник «Вагнера» продовжував літати до Росії. Його навіть бачили на саміті «Росія-Африка», який проходив у Москві наприкінці липня. За два дні до катастрофи бізнес-джета у Тверській області в соцмережах з’явився відеозвернення Пригожина нібито з однієї з африканських країн.

Звернення Євгена Пригожина у пустельній місцевості, ймовірно знятого в Африці та опублікованого 21 серпня 2023 року. AP