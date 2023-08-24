«Жардан де Київ»: в Парижі парк назвали на честь столиці України

символічний захід

Невеликий скверик розташований по сусідству з Єлесейськими полями біля стін Малого палацу «Пті Палє».

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Домовленість між мерами української та французької столиць була анонсована ще у квітні. Відкриття парку анонсували на ще на червень, але інавгурація відбулась 24 серпня до святкування Дня Незалежності України.

На заході були присутні мери Парижу та Києва Ан Ідальго та Віталій Кличко, а також представники міської ради Парижу та посольства України у Французькій Республіці.

Кличко під час своєї промови зазначив: «Відкриття київського саду в «місті світла» — символ підтримки французького народу в боротьбі українців за свою свободу. Так само, як колись боролися французи. І дуже символічно, що сьогоднішній захід відбувається в найважливіший день у нашій історії — у День Незалежності. І цей сад своєю назвою, буде частинкою Києва та України тут у Франції. Я впевнений, що після війни тисячі парижан захочуть відвідати наше гарне місто Київ. І ми будемо дуже раді зустрічати наших друзів-парижан у нашому місті».

Кличко також подякував українській діаспорі та посольству України за підтримку.

Пані Ідальго вже тричі була в Україні, про це вона неодноразово розповідала під час багатьох подій. У своїй промові вона згадала про значення сьогоднішньої дати, яка також співпадає з початком визволення Парижу, про важливість свободи та боротьби за свої права:

«Париж — місто спротиву. Париж знає, що таке окупація. Символ Парижу — це боротьба за вільний демократичний світ, у якому ми можемо самостійно вирішувати свою долю. Цінності Парижу — це жива мова, те, що ми проживаємо кожен день. Коли парижани взнали про агресію проти України, то відчули спонтанну солідарність. Парижани хочуть бути на стороні українців».

Звичайно, українська громада не залишила захід без уваги. Зібравшись на урочисте відкриття, українці Франції підтримали ініціативу, яка, у свою чергу, стане ще одним елементом спільної культурної спадщини. На заході також були присутні українські військові 25-ої окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, які проходять медичну реабілітацію в Франції.

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