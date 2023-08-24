Зліт і падіння Євгена Пригожина — реакція світу

СИГНАЛ УСІЙ ЕЛІТІ

Вісім тижнів, які Пригожин провів у напіввигнанні в Білорусі та Африці тепер виглядають наче прелюдія до помсти, — йдеться у публікаціях найбільших світових ЗМІ. Україна та західні лідери також активно обговорюють трощу у Твері. Завершилось мовчання і в Кремлі. Ми зібрали найцікавіші реакції.

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Звернення Путіна

Євген Пригожин подає страву тодішньому прем'єр-міністру Росії Володимиру Путіну в ресторані під Москвою, Росія, 11 листопада 2011 © AP

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття родині лідера ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина після його ймовірної загибелі в авіакатастрофі напередодні та відзначив його як «талановитого бізнесмена».

Слідчі ще мають остаточно ідентифікувати останки 10 людей, які загинули в аварії в середу у Тверській області. За словами Путіна, на експертизу знадобиться час.

«Що стосується авіаційної трагедії, то насамперед я хочу висловити свої найщиріші співчуття сім'ям усіх загиблих. Це завжди трагедія», — сказав Путін у телевізійній заяві.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський у Копенгагені, Данія, 21 серпня 2023 © Ida Marie Odgaard / AP

Україна не причетна до ймовірної загибелі очільника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це у четвер заявив Президент Володимир Зеленський:

Коли Україна зверталася до країн світу щодо літаків — ми не це мали на увазі. Ми хотіли підтримки, хоча це в певному сенсі також допоможе. Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у соцмережах, що «Путін нікому не прощає власного звірячого страху… і чекав моменту». За словами Подоляка, Пригожин підписав собі смертельний вирок, коли повірив у дивні «гарантії Лукашенка» та в не менш абсурдне «чесне слово» Путіна:

Показове усунення Пригожина та командування «Вагнера» через два місяці після спроби перевороту — це сигнал від Путіна російським елітам перед виборами 2024 року: «Бійтесь! Нелояльність дорівнює смерті». Але також це сигнал російським військовим: «героїв СВО» не буде. Якщо не український трибунал, то куля від ФСБ

Що кажуть світові політики та експерти?

Стихійний меморіал у Новосибірську, Росія, 24 серпня 2023 © Stringer / Reuters

Президент США Джо Байден одразу ж вказав на Путіна як фігуру, що стоїть за імовірною смертю Євгена Пригожина:

Я точно не знаю, що сталося. Але я не здивований... У Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін, але я не володію достатньою інформацією, щоб знати відповідь

Деніел Гофман, колишній старший оперативний офіцер ЦРУ, який працював у Москві, вважає трощу у Твері прямим наказом Путіна. На думку розвідника, Пригожина не заарештували після його невдалого заколоту, «щоб дати йому якесь хибне відчуття безпеки, свободи пересування, щоб вони могли його "прибрати"»:

Це питання безпеки режиму Володимира Путіна. Не можна залишати живим того, кого ти назвав зрадником наприкінці червня після організації заколоту. Такого просто бути не може. І Пригожин, який здобув ключовий життєвий досвід, продаючи хот-доги, напевно, мав завищену думку про свою живучість

Агенція Ройтерз з покликанням на джерела в уряді США повідомляє, що літак Пригожина, найімовірніше, збили ракетою російського виробництва «земля-повітря».

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок під час спілкування з журналістами у Берліні зазначила, що немає нічого дивного в тому, що весь світ підозрює Путіна у можливому вбивстві ватажка ПВК «Вагнера»:

Досі незрозуміло, що саме сталося, тому що, звісно, на офіційні російські заяви не можна покладатися. Щонайменше півтора року Кремль бреше. Знову і знову. І тому невипадково, що весь світ відразу ж підозрює Кремль, коли через два місяці після спроби заколоту опальна ексдовірена особа Путіна раптом падає буквально з неба

Бербок також нагадала, що світові давно відомо, як усе влаштовано у РФ: «Смерті та сумнівні самогубства, падіння вікон, які зрештою залишаються нерозкритими. Це підкреслює диктаторську систему влади, побудовану на насильстві».

На думку очільниці естонського уряду Кая Каллас, якщо інформація про Пригожина підтвердиться, то це демонструє, що «Путін усуватиме опонентів». Прем’єр-міністерка Естонії вважає, що оточення російського президента це розуміє і воно налякане.

За словами речника французького уряду Олів’є Верана, Пригожин залишає за собою «жахливий безлад» у багатьох частинах світу, зокрема в Африці та Україні:

Він був людиною, яка виконувала брудну роботу Путіна. Його дії були невіддільні від політики Путіна, який довірив йому виконання цих зловживань на чолі ПВК «Вагнера»

У Польщі наголошують, що без Пригожина його найманці, імовірно, стануть підконтрольними Путіну і нестимуть ще більшу загрозу. Таку думку висловив Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Я не коментуватиму, збіг це чи ні. Думаю, поляки здатні відповісти на це самі. Кураторство над групою «Вагнера» переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай кожен сам для себе відповість, чи стає тепер ПВК, яка дислокується в Білорусі, більшою чи меншою загрозою

Він вважає, що тепер «вагнерівців» частіше використовуватимуть для провокацій, шантажу, нападів та «різноманітних рухів задля підриву політики безпеки».

На перших шпальтах

Британські газети, які надійшли у продаж 24 серпня 2023 © скриншот з відео Reuters

Про імовірну загибель Євгена Пригожина написали всі світові медіа. Друковані видання новину про трощу розмістили на першій шпальті.

Медійники аналізують, яким буде майбутнє приватної військової компанії «Вагнера», а також, що відбуватиметься з наближеними до президента Росії.

У публікації «Нью-Йорк таймз» йдеться про те, що доля Пригожина була вирішена два місяці тому:

Якою б не була причина цієї катастрофи, армія підлабузників і наближених до Путіна напевно зрозуміє меседж: жодне підлабузництво, яке майстерно опанував Пригожин, і жодна тривала історія відданої служби, чи то забезпечення продовольством, чи то управління приватною армією, будуть недостатніми, щоб захистити того, хто повернеться до «Дона» спиною

Зрада у путінській Росії не прощається, — йдеться у статті. Радіоактивний полоній було використано для вбивства одного перебіжчика з КДБ — Олександра Литвиненка, а нервово-паралітичну речовинау «Новичок» для замаху на іншого — Сергія Скрипаля. На думку автора, усе це мало не залишає жодних сумнівів щодо того, хто стоїть за цими злочинами і чому. У Росії не прийматимуть інакомислення. Це доводить і доля Олексія Навального, якого намагалися отруїти, а потім запроторили до в’язниці на майже два десятиліття.

«Вашингтон пост» опублікував колонку Девіда Ігнатіуса під заголовком «Пригожина може й немає, але його привид переслідуватиме Володимира Путіна». Автор зазначає, що зі сторони здається, ніби влада Путіна зміцнішала. А втім, «аура політичної майстерності Путіна заплямована»:

Він пережив бурі минулих літ завдяки своїй рішучій репутації та ролі арбітра серед російських еліт. Заколот Пригожина завдав шкоди обом. Кажуть, що деякі члени найближчого оточення президента РФ поділяють критику, озвучену Пригожиним

Як не парадоксально, консолідація влади Путіна, ймовірно, зменшує ризик ескалації в Україні, — вважає автор. Минулої осені, коли російські сили зазнали поразки під Харковом та на Херсонщині, аналітики вбачали реальний ризик того, що російський президент використає тактичну ядерну зброю, щоб запобігти катастрофічній поразці. Тепер ризик цієї небезпеки зменшився, — пише Ігнатіус.

Авіакатастрофа сталася того самого дня, коли російські державні ЗМІ повідомили про усунення з посади голови російських ВПС Сергія Суровікіна, колишнього командувача військовими силами Росії в Україні. У мережі циркулювали непідтверджені повідомлення, що Суровікін начебто під слідством за можливу причетність до заколоту Пригожина.

Аналітик лондонського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Семюель Рамані в коментарі агенції Ройтерз повідомив, що зникнення Суровікіна та Пригожина з шахової дошки може нашкодити здатності Москви організувати наступальні операції російських сил в Україні прийдешнього року.

За словами Рамані, якщо Путін відповідальний за смерть Пригожина, це свідчить про його готовність до жорстоких репресій.

Але це також демонструє вразливість, тому що йому потрібно застосувати силу зараз, щоб придушити тих, хто не згоден з його політикою. «Це є тривожним дзвіночком про стійкість влади Путіна після 2024 року», — вважає експерт.