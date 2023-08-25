Без Пригожина: яка доля чекає на «вагнерівців»

чи зникне «вагнер»

Увесь світ обговорює причини та наслідки загибелі очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня. Однак після його смерті відкритим залишається одне питання, а що ж буде з «вагнерівцями»?

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Що таке група «Вагнер»?

Це приватна військова компанія, яка переважно складається з професійних військових-найманців. Воєнізоване формування «Вагнер» було створене 2013 року на базі так званого «Слов’янського корпусу». Навесні 2014 року воно нелегально діяло в інтересах Росії на території України в Криму, пізніше воювало в Луганській області. Керівник — російський підполковник запасу Дмитро Уткін, позивний «Вагнер». Ймовірно, звідси й назва самої ПВК. До 2013 року він був командиром 700 окремого загону спецпризначення 2 окремої бригади підрозділу спеціального призначення ГРУ МО Росії.

У 2015 році російська інтернет-газета «Фонтанка» проводила розслідування на тему фінансування «вагнерівців». Тоді були оприлюднені чутки про те, що угруповання фінансує «один відомий ресторатор, близький до верховної влади й міністерства оборони». Журналісти виявили зв’язки кількох фірм, які обслуговують військові частини в Молькіно, та структури ресторатора Євгена Пригожина.

Сам Пригожин постійно заперечував свої зв’язки з ПВК, але восени 2022 року визнав, що це його власний проєкт. Це сталося після того, як у мережі поширили відео, на якому схожий на нього чоловік агітував ув’язнених вступати в загони «Вагнера» для війни в Україні в одній із російських тюрем. Пізніше виявилося, що це дійсно був Пригожин.

Євген Пригожин вербує ув'язнених в російській в'язниці, вересень 2022 © скрін відео ВЧК-ОГПУ / Telegram

«Вагнерівці» брали активну участь у широкомасштабний війні Росії проти України, зокрема саме пригожинські найманці кілька місяців штурмували Бахмут. У Росії Пригожина вважали мало не героєм, та все змінилося наприкінці 23 червня 2023 року, коли очільник «Вагнера» звинуватив Міноборони РФ та особисто Сергія Шойгу в навмисному ударі по розташуванню його бійців на окупованій території України. Після чого він очолив так званий «марш справедливості», а його бійці дішли мало не до околиць Москви.

Тоді Володимир Путін у спеціальному зверненні прямо назвав Пригожина зрадником, який завдав країні удару в спину, і пообіцяв, що всіх учасників бунту буде покарано.

Надвечір 24 червня після закулісних перемов, у яких несподіваним посередником виявився Олександр Лукашенко, Пригожин вирішив розвернути колону заколотників. У Кремлі оголосили, що бізнесменові та решті охочих вагнерівців дадуть «піти» до Білорусі, а решті бійців запропонують підписати контракти з армією чи повернутися додому. Фактично Пригожин отримав публічне помилування з рук самого Путіна, але вже тоді аналітики казали, що глава Кремля не пробачить йому цього бунту.

До речі, самі приватні військові компанії є забороненими в Росії. Путін ніколи не визнавав зв’язку найманців «Вагнера» з російською державою. Таким чином, Кремль уникав відповідальності за злочини угруповання в Африці чи Сирії. Хоча всі розуміли, для чиєї користі діяли найманці. Та вже за декілька днів після бунту Путін публічно визнав, що «Вагнер» фінансувався з російського держбюджету.

«Утримання всієї групи "Вагнер" повністю забезпечувалося державою… Лише з травня 22-го року по травень 23-го на грошове утримання і стимулювальні виплати держава заплатила компанії "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублів (понад 1 млрд доларів)», — сказав Путін 27 червня на зустрічі з військовими, які стримували штурм «вагнерівців».

Президент Росії Володимир Путін © Sputnik / Reuters

«Вагнер» зникне?

Принаймні те, що ПВК перестане існувати як квазінезалежна паралельна військова структура, допускають аналітики Інституту вивчення війни.

Там пояснюють, що усунення цього центрального керівництва позбавляє ПВК «Вагнера» можливості діяти незалежно від Міноборони РФ. Але поки що не зрозуміло, чи хоче Кремль повністю ліквідувати угруповання, чи збирається відтворити її як меншу організацію з повним підпорядкуванням.

Ще один варіант — відновлення «Вагнера» як квазінезалежної організації під керівництвом нового командира, лояльного до Кремля. Аналітики вважають, що такий варіант можливий, але малоймовірний.

Та не всі погоджуються з тим, що Кремль розпрощається з такою «дієвою» організацією. Професор міжнародної політики в британському університеті Ланкастер Амаленду Місра вважає, що навіть після заколоту воєнізоване угруповання відіграватиме важливу роль у російській зовнішній політиці та залишатиметься відокремленим від Міноборони РФ.

Експерт вважає, що Кремль продовжить використовувати «Вагнер» для провадження російської зовнішньої політики, але призначить нового керівника.

«Москва не скаже про призначення нової особи, тому що це спричинить для кремлівської верхівки всілякі юридичні проблеми, зокрема й звинувачення у військових злочинах. Тож це станеться таємно й тихо. Я б припустив, що все це могло бути заплановано давно», — каже Місра.

ПВК «Вагнер» © Alexander Ermochenko / Reuters

Ураховуючи неприйнятну для Путіна поведінку Пригожина, який останнім часом дозволяв собі критикувати вище оборонне керівництво РФ, а інколи й самого російського президента, Місра каже, що цього разу Путін вибере когось менш публічного.

«Кремль не хотів би, щоб майбутній керівник "Вагнера" мав такий же рівень публічності. Нове керівництво буде лояльним до пропозицій і поглядів Кремля, і не буде ніякої конфронтації, як ми бачили раніше», — пояснює Місра.

Загалом група «Вагнера» може піти під повний контроль Кремля та Путіна, і це буде ще більш небезпечним для Європи, вважає прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

«Кураторство над групою Вагнера переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай кожен тепер сам для себе відповість, чи є група Вагнера, яка дислокується в Білорусі, більшою чи меншою загрозою», — сказав він.

Моравецький додав, що під наглядом Путіна групу «Вагнера» будуть ще більше використовувати для провокацій, шантажу, нападів і «всіляких рухів у підриві політики безпеки».

«Вагнерівці» потрібні Росії в Африці

У країнах, де «Вагнер» працює за офіційною угодою з Москвою, аналітики поки не очікують особливих змін.

Американський дослідник Джон Лехнер, який пише книгу про групу «Вагнера», розповів Ройтерз, що приватна компанія продовжуватиме працювати.

«"Вагнер" — це підприємство, що працює. Є контракти, це бізнес, його потрібно продовжувати, — каже він. — З погляду довіри, "Вагнер" намагатиметься створити враження, що все йде нормально, що вони все ще є партнерами».

Здатність ПВК діяти в місцях, де Москва не може мати офіційної чи юридичної присутності, також робить її безцінним інструментом зовнішньої політики Кремля.

Таким чином, в Африці «Вагнер» може залишитися більш-менш недоторканним під новим керівництвом або бути підпорядкованим іншій російській групі найманців.

Звернення Євгена Пригожина у пустельній місцевості, ймовірно знятого в Африці та опублікованого 21 серпня 2023 року. AP

Так сама ситуація і в Лівії. Дослідник цієї країни з Королівського інституту об’єднаних служб Джалель Харчауї розповів Ройтерз, що Росія не може діяти в північноафриканській країні без угруповання, оскільки вона не відіграє там офіційної військової ролі. Це означає, що вона не може втрутитися безпосередньо, не порушивши ембарго ООН на постачання зброї.

«Російський слід у Лівії може поглиблюватися та розширюватися, а не скорочуватися», — каже Харшауї.

Так само й Центральноафриканська Республіка (ЦАР) не планує розлучатися з «Вагнером». Політичний радник президента країни Фіделе Гуанджика сказав, смерть Пригожина є «великим сумом» для Республіки, оскільки його війська «допомогли врятувати демократію» тут.

«Але для нас це абсолютно нічого не змінює. Завдяки нашій угоді з Кремлем ми й надалі матимемо "вагнерівців" на місцях», — заявив Гуанджика.