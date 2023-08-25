Дональда Трампа арештували у штаті Джорджія

ВТРУЧАННЯ У ВИБОРИ

Колишній американський лідер повідомив журналістам, що «відбулася пародія на правосуддя».

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У місті Атланта формально затримали 45-го Президента США — в рамках процедури з пред'явлення йому звинувачень у змові з метою незаконного втручання у підсумки виборів 2020 року у штаті Джорджія.

Дональд Трамп загалом пробув у СІЗО близько 20 хвилин. За цей час його обшукали, узяли відбитки пальців та сфотографували. Трамп став першим американським лідером, який тепер має так званий «маґшот» — фото, яке роблять під час ув’язнення.

Фото колишнього Президента США Дональда Трампа під час затримання у Джорджії, США, 24 серпня 2023 © Офіс шерифа округу Фултон / AP

Відповідно до офіційних записів правоохоронців, зріст колишнього американського лідера складає 190 сантиметрів (6 футів 3 дюйми), а важить він 97,5 кілограмів (215 фунтів). У нього блакитні очі та світле волосся.

На свободу Дональда Трампа випустили після сплати застави у розмірі 200 тисяч доларів США. Відповідно до угоди, укладеної зі слідством, для Трампа обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Умови звільнення передбачають, що він не може нападати на свідків та співобвинувачуваних у мережі.

Колаж фото 11 затриманих у Джорджії у справі про втручання у підсумки виборів 2020 року, США, 24 серпня 2023 © Офіс шерифа округу Фултон / Reuters

Колишній американський лідер повідомив журналістам, що в Атланті «відбулася пародія на правосуддя».

Нагадаємо, 14 серпня Дональду Трампу висунули кримінальне звинувачення у спробі вплинути на результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році. У цій справі фігурують ще 18 людей, зокрема його адвокати Руді Джуліані та Джон Істмен і тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз. Усі обвинувачувані мали здатися владі до 25 серпня.

Суд призначив початок розгляду у цій справі на 23 жовтня.

Загалом Дональд Трамп проходить по чотирьох кримінальних справах. А втім, це не заважає йому брати участь у президентських виборах, які відбудуться у листопаді 2024 року.