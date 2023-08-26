Джастін Трюдо: Ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що лідери G7 готові підтримувати Україну в її боротьбі «стільки, скільки буде потрібно».
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Лідери країн G7 чудово розуміють, що війна, яку розв'язала Росія проти України, може затягнутися надовго. Але все одно країни-партнери готові й надалі підтримувати Київ. І робитимуть вони це стільки, скільки буде потрібно. Таку заяву Трюдо зробив в інтерв'ю Blоomberg.
Він наголосив на тому, що Західні партнери України від самого початку розуміли, що це (російсько-українська війна — ред.) — тривалий процес.
— Безумовно, з розмов, які ми мали в G7 і НАТО, ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Тому що ми не можемо й не повинні дозволити Росії перемогти, — сказав Джастін Трюдо.
Такі коментарі лунають на тлі повідомлень про те, що союзники України дещо стурбовані тим, що війна затягується, а довгоочікуваний контрнаступ поки що не приносить очікуваних результатів.
Тим часом Офіс Президент повідомив, що Україна та Канада розпочали переговори щодо безпекових гарантій.