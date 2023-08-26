Зустріч Великої двадцятки: чому насправді Індія проти участі України в саміті

САМІТ G20

Голови країн-членів Великої двадцятки збираються на саміт в Індії. На заході має бути і Володимир Путін як лідер держави, яка входить до об'єднання, але офіційно його участь ще не підтверджена. Натомість серед запрошених немає представників України. І нині дипломати працюють із індійською стороною над тим, щоб Київ усе-таки взяв участь у саміті «в тому чи іншому форматі».

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Про економіку без війни

Ще в середині вересня Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на саміт Великої двадцятки, який відбудеться в Нью-Делі 9–10 вересня.

Він зазначив, що таке рішення було схвалено з огляду на те, що G20 займається питаннями зростання та розвитку економіки, а не врегулюванням конфліктів. Це, за його словами, справа Ради безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар © Bay Ismoyo / AP

Політолог Микола Давидюк вважає таку аргументацію дещо дивною, адже наразі найбільші проблеми у світовій економіці виникли саме через війну в Україні. І якщо формат G20 опікується питаннями економіки, то під час саміту варто було б знайти та розглянути економічні інструменти завершення війни Росії проти України, яка призводить до інфляції та рецесії по всьому світу, вважає експерт:

— Наша участь у саміті — це не про політику, а для пошуку підтримки для найскорішого завершення війни. Ми зараз говоримо не тільки про те, що ми зупиняємо російську армію на кордоні з Європою, що вмирають наші хлопці, страждає інфраструктура, страждають наші території. Ми кажемо: «Давайте швидше завершимо війну, щоб і ваша економіка не втрачала». Але не за наш рахунок. Україна хоче справедливості й повернення старих післявоєнних правил у світі. Росія ж хоче змінити геополітичні впливи у світі. Зараз Москва нав’язує свій вплив на незалежну Україну, так само і в Африці намагається перепрошити культурні й політичні впливи, зміщуючи законно обрану владу військовими повстанцями і приватними військовими арміями. А можуть піти й ще далі. Те, що Росія намагається зараз розпалювати вогонь війни — у Європі, це Україна, в Африці це Нігер — призведе до ще більшого потоку мігрантів, ще глибшої кризи. І вона заведе політиків до такого геополітичного кута, з якого вийти виключно економічними інструментами буде нереально.

Чому ж тоді Індія проти участі України в саміті Великої двадцятки, своє пояснення надав політолог Володимир Фесенко:

— Насправді саміт G20 в Індії знаходиться під ризиком провалу. Чому? Тому що до формату входять як західні країни, країни Глобального Півдня, так і Росія з Китаєм. Зрозуміло, що за такого складу узгодити спільне комюніке по війні в Україні практично неможливо. Це вже буде не просто глухий кут, це буде відвертий конфлікт. А вони не хочуть конфлікту. Індія хоче знайти якесь компромісне рішення, щоб врятувати саміт. Тому вони обрали стратегію максимальної деполітизації порядку денного, щоб спробувати знайти спільну мову по тих питаннях, по яких немає принципових протиріч. А якщо вони є, тоді краще їх взагалі прибрати, щоб не накаляти ситуацію.

Путін на саміт не їде

Як держава-член формату Великої двадцятки» Росія також буде присутня на зустрічі. При тому запрошення отримав особисто Володимир Путін. Але 25 серпня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не збирається їхати в Нью-Делі. Він також додав, що головним акцентом для лідера Кремля зараз є так звана спеціальна військова операція.

Президент Росії Володимир Путін © Sputnik / Reuters

Однак, на думку Миколи Давидюка, Путіна зупиняє від поїздки на саміт зовсім не війна, а страх відчути себе ізгоєм на саміті та можливість перевороту в Росії за його відсутності:

— Через ордер на арешт, Путін, по суті, став невиїзним. Тобто як президент він втратив свою легітимність у частині зовнішньої представницької функції. Він із президента став губернатором РФ. А отже, які з ним можуть бути розмови на вищому рівні? Він не може туди фізично приїхати, бо боїться стати ізгоєм. Зовні його не сприймають. Хто б захотів би з ним зустрічатися чи тиснути руку, навіть чисто протокольно? Як можна було б подати руку людині, яка вбила сотні тисяч людей, своїх і наших, яка викрала сотні тисяч дітей. Та найголовніше, Путін не хоче виїжджати з Росії, бо боїться, що назад у якості президента вже не повернеться. Він боїться перевороту, тому що вже зараз не може гарантувати внутрішньої політичної стабільності.

Та відсутність Путіна не означає, що представників Росії не буде на самітіт взагалі. Торік замість президента РФ на саміт в Індонезію літав очільник російського МЗС Сергій Лавров. Так само він відвідав і саміт БРІКС, який днями проходив в ПАР. Тому є побоювання, що за відсутності українських представників України, Росія почне просувати свої наративи щодо війни в Україні.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі, 2 березня 2023 © Olivier Douliery / AP

Нічого без України про Україну

Українська влада використовує всі можливі міжнародні майданчики, щоб донести свою позицію та заручитися максимальною підтримкою для завершення війни. І саміт G20 в Індії не виняток. Оскільки Україна не була запрошена, цим може скористатися російська сторона для поширення своїх наративів щодо війни. Давидюк запевняє, що Захід чітко дав зрозуміти, на чиєму він боці:

— Я не вірю, що члени G20 та запрошені на саміт країни у своїй більшості стануть на сторону Росії. Бо це буде означати геополітичну катастрофу демократії. Якщо вони стануть на сторону фашизму й екстремізму, як вони будуть вибудовувати світові взаємозв’язки? Звісно, війна в Україні буде входити в топ-3 теми саміту, разом з Африкою та економічними питаннями. Але я не думаю, що будуть прийматися якісь важливі рішення без України. Захід не один раз повторював, що рішення про нас без нас прийматися не будуть.

Цю думку поділяє і Володимир Фесенко. Він зазначає, що участь України в саміті була би важливою, але її відсутність не є катастрофою:

— Я не бачу в цьому великої проблеми. Звісно, для нас було б важливо взяти участь у саміті та вчергове донести нашу позицію перед світовими лідерами. Але я думаю, що головна увага все ж буде прикута до чергової сесії Генасамблеї ООН у вересні, куди має приїхати Володимир Зеленський. Ставка може бути зроблена саме на активні переговори в кулуарах на полях Генасамблеї.