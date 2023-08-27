Ми продовжуємо допомогати Україні — посол Ізраїлю в Києві

ЗНИЖЕННЯ ГРАДУСУ НАПРУГИ

У відносинах між Україною та Ізраїлем намітилася деескалація. Вона виникла після заяви українського посла про неприйнятне відношення до українських шукачів притулку в країні та можливості запровадження через це віз для ізраїльських паломників. Втім, в Ізраїлі вже відновили медичні страховки для українських біженців, а в Україні не підтвердили скасування безвізового режиму.

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Детальніше про виникнення напруги та подальше порузуміння між двома країнами — в огляді кореспондента RFI Гелії Певзнер.

18 серпня, у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський, отримавши звіт про становище українських громадян за кордоном, закликав до дотримання їхніх прав. Прямо Ізраїль він не назвав. Втім вже 20 серпня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Київ може ухвалити рішення про відміну безвізового режиму для ізраїльських громадян. За його словами, це була б відповідь на дії міграційних властей Ізраїлю, які відмовляють у в'їзді 10% українців.

«Коли наші біженці, головним чином жінки та діти, приїжджають до Ізраїлю, а їдуть вони до друзів та родичів у пошуках притулку, то перше, з чим вони стикаються — у них забирають паспорт, довго утримують в аеропорту для бесіди, 5-10 годин. Після цього відмовляють у в'їзді близько 10% українців. Це не прийнятно! Крім того, Ізраїль став єдиною країною з початку війни Росії проти України, яка запровадила електронні візи для українців!», — заявив він.

В Єрусалимі того ж дня назвали погрози посла необґрунтованими. Якби Київ призупинив безвізовий режим з Ізраїлем, то це торкнулося б у першу чергу десятків тисяч браславських хасидів, які щороку здійснюють паломництво в Умань. Там вони зустрічають Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) біля могили засновника брацлавського хасидизму ребе Нахмана. Втім, Євген Корнійчук зазначив, що таке рішення було б направлено не проти релігійних громад, а на противагу діям ізраїльського уряду.

«Немає жодних підстав для погроз з боку посла України в Ізраїлі. Члени українського уряду, більш високі, ніж посол, дуже ясно дали це зрозуміти ізраїльським чиновникам», — заявило анонімне дипломатичне джерело.

Крім того, ізраїльське джерело звинуватило українського посла у завищенні цифр про депортацію українських біженців і заявило, що це «не вперше, коли посол намагався створити шум у ЗМІ, завдаючи тим самим шкоди добрим відносинам між нашими країнами».

Ізраїльський міністр внутрішніх справ та охорони здоров'я Моше Арбель також наголосив, що імміграційна політика Ізраїлю вітає туристів з усього світу, включно з Україною. Але у разі виникнення підозр у незаконному використанні туристичних віз для роботи чи постійного проживання компетентні органи вживуть заходів відповідно до закону.

Водночас напруженість виникла у соціальній сфері у зв'язку зі скасуванням ізраїльським міністерством охорони здоров'я медичного страхування для біженців з України.

10 серпня посольство України в Ізраїлі повідомило, що уряд країни припинив фінансування програми безкоштовного медичного страхування українських біженців. 14 серпня це питання стояло на порядку денному під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з ізраїльським колегою Елі Коеном, а 18 серпня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що медичне страхування для українських біженців подовжено до кінця 2023 року. Тимчасове скасування було пов'язане з бюрократичними негараздами у відносинах між МОЗ та Мінфіном.

Люди зібралися перед будівлею парламенту Ізраїлю в очікуванні президента України Володимира Зеленського, 20 березня 2022 © Maya Alleruzzo / AP

На тлі цих розбіжностей у ЗМІ пройшло повідомлення про те, що Україна нібито може вимагати виключення Ізраїлю з групи Рамштайн щодо надання військової допомоги Києву. Цю інформацію, яка з'явилася у Kyiv Post, спростували експерти.

Зокрема, військовий аналітик Давид Шарп в інтерв'ю RFI звернув увагу, що публікація у газеті Kyiv Post — це єдине джерело інформації з цього приводу.

«Власник її із Сирії, а в контексті того, що йдеться про Ізраїль, на це теж варто звернути увагу. Крім того, публікація заснована на анонімних джерелах, там викладено певні докази та звинувачення. У частини їх причини чи пояснення досить дивні», — зазначив він.

Головний редактор новин ізраїльського 9 каналу Дмитро Дубов в інтерв'ю «Настоящему времени» зауважив, що претензії до гуманітарного аспекту відносин між Україною та Ізраїлем більш, ніж справедливі.

«А ось щодо «Рамштайну» — це маячня, яка має мало відношення як до реальності, так і до логіки. Причому я говорю це на підставі своїх розмов з українською стороною, з людьми, які говорять про те, що присутність Ізраїлю для України потрібна, оскільки чим більше форум, тим краще», — підкреслив Дубов.

Втім, Ізраїль досі відмовляється надавати Києву зброю, що також впливає на відносини між двома країнами. Проте у вересні в Україні з'явиться ізраїльська система попередження про повітряні удари. А поки Єрусалим продовжує надавати гуманітарну допомогу. 23 серпня на урядовому порталі України з'явилося повідомлення про те, що Ізраїль на запит Києва передав ЗСУ кілька тонн ліків вартістю 100 млн гривень (2,5 млн євро).

«Ми продовжуємо допомагати Україні в цей тяжкий час, тому на прохання української сторони було зібрано кошти та організовано передачу гуманітарної допомоги. Плануємо подальшу співпрацю між нашими країнами», — заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.