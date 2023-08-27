Монетизувати все: Дональд Трамп заробив на «тюремних» сувенірах понад $7 млн

Нестандартний підхід

Експрезидент США Дональд Трамп, який попри звинувачення та судові справи проти нього все одно збирається знову балотуватися на посаду, отримав $7,1 млн пожертв завдяки випуску сувенірів зі своїм фото з тюрми.

Реклама Читати продовження

25 серпня колишній очільник США пройшов процедуру арешту у в'язниці округу Фултон в Атланті: йому пред'явлено понад десяток звинувачень, пов'язаних зі звіинуваченнями у спробах зминити у 2020 році результати виборів у штаті Джорджія.

Трамп опинився у в'язниці ненадовго, адже майже одразу вийшов під заставу у $200 тисяч, проте його встигли обшукати, сфотографувати та взяти відбитки пальців. Таким чином він став першим експрезидентом, який має тюремне фото. Саме воно і стало справжнім хітом серед прихильників Дональда Трампа.

Те саме славнозвісне фото © Fulton County Sheriff's Office / REUTERS

Збір коштів для штабу здійснюється за рахунок товарів, які продаються через інтернет-магазин експрезидента. Усі виручені від продажу кошти Трамп планує спрявувати на свою передвиборчу програму. Зараз усі охочі можуть придбати футболки, плакати, наклейки на бампер та кулери для напоїв із зображенням похмурого обличчя політика.

Товари продаються під слоганом «Ніколи не здавайся!» та коштують від 12 до 34 доларів. І, судячи зі суми, яку вдалося зібрати, прихильники експрезидента у захваті.

Капелюх із «тюремним» фото Трампа © MARIO ANZUONI / REUTERS