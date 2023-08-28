Більшість компонентів для дронів Росія отримує з Китаю — група Єрмака-Макфола

В ОБХІД САНКЦІЙ

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ встановила, що переважна більшість компонентів необхідних для виготовлення російських безпілотників надходить із Китаю.

Люди дивляться на російські безпілотники, встановлені як символ війни в центрі Києва

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Про це повідомили на офіційному сайті Офісу президента України. Зазначають, що міжнародна робоча групана чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком і директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Послом Майклом Макфолом, вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які використовують використовують війська РФ.

«Зокрема, російська армія регулярно застосовує три основні моделі безпілотників: "Шахед-136/131", "Ланцет" і "Орлан-10". Водночас Росія у процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку», — йдеться у тексті.

Влучання уламків «Шахеда» в Голосіївському районі Києва, Україна, 30 травня 2023 р. © ДСНС України © ДСНС України

Експерти групи Єрмака-Макфола дійшли висновків, що на Китай припадає 67% поставок критично-необхідних компонентів для виготовлення російських дронів. Зазначають, що 17% із них відбуваються через Гонконг. Разом з тим з Туреччини та ОАЕ надходять 5% і 2% компонентів відповідно. Окрім того, у у безпілотниках знайшли деталі, виготовлені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та низці інших країн — процесори, мікросхеми, транзистори.

Зазначають, що значну кількість цих компонентів можна придбати через загальнодоступні платформи, а тому цей процес важко врегулювати зовні. Тому представники Міжнародної групи закликали самих виробників докласти більше зусиль для того, щоб обмежити доступ РФ до їхньої продукції.

«Росія надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва ворожих БПЛА походять із різних держав, зокрема з країн – союзників України. Це питання вимагає нашого спільного негайного реагування. Маємо вжити комплексних заходів, щоб запобігти використанню агресором критично важливих компонентів для продовження військових дій на українській землі», — цитують в ОП слова Андрія Єрмака.

Так, серед іншого, запропонували «узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи».