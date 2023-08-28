США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії

ПЛАНИ ВАШИНГТОНА

Україні й надалі необхідно постачати озброєння — в цьому переконані в адміністрації американського президента Джо Байден. Нині найбільшу підтримку має ідея передачі касетних снарядів для реактивних систем залпового вогню.

Касетні боєприпаси армії США (DPICM) у Кемп Хові в Південній Кореї в 2016 році (ілюстративне зображення).

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Про це пише видання The Washington Post. Так у матеріалі зазначають, що, зокрема з огляду на досить повільне просування ЗСУ у рамках літньої військової кампанії, в адміністрації Байдена вважають, що бойові дії продовжаться і в 2024 році.

«Сполучені Штати та їхні союзники повинні залишатися непохитними, допомагаючи Україні продовжувати просуватися вперед», — йдеться у матеріалі.

Українські військовослужбовці ведуть вогонь із малих реактивних систем залпового вогню по російських військах у Запорізькій області України, 19 серпня. © В'ячеслав Ратинський / Reuters

Разом з тим, пише The Washington Post, американські високопоставлені чиновники не критикують методи ведення контрнаступу, які застосовує військове керівництво України.

«Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут... Ми бачимо, як (Україна — ред.) продовжує захоплювати території на методичній, систематичній основі», — цитує видання слова радника з нацбезпеки Джейка Салівана.

Попри те, що американці сумніваються у здатності України перерізати росіянам сухопутний шлях до Криму до настання зими, вони вважають, що у ЗСУ все ще є шанси за цей час суттєво змінити карту бойових дій. Оскільки українські військові вже зараз проривають укріплені перші та другі лінії позиції військ РФ.

«Американські чиновники вважають, що стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти російського президента Володимира Путіна, який все ще вважає, що може пережити Україну та Захід», — пишуть журналісти західного видання.

З огляду на усе це, у Вашингтоні нині розглядають кілька важливих варіантів посилення західної підтримки. Зокрема, говорять про надання ракетних касетних боєприпасів, які можуть вражати глибше, ніж артилерійські версії, які США почали постачати минулого місяця.

Окрім того, американські партнери продовжують роботу над плануванням української «сили майбутнього», яка допоможе стримати ймовірну подальшу агресію з боку росіян. Це, серед іншого, стосується постачання винищувачів F-16, які мають почати надходити Україні вже за кілька місяців, а також інших систем озброєння та навчальних програм для військових.

Що ж до надання ракет великої дальності ATACMS, такої готовності у США поки немає. Головним чином це обумовлено тим, що Америка не має їх у достатній кількості, щоб ділитися не підриваючи при цьому власну здатність протистояти ймовірній агресії Китаю.