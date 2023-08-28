У Нігері хунта відрізала французькі диппредставництва від комунікацій

НАПРУЖЕНА СИТУАЦІЯ

Військова адміністрація Нігеру відключила воду та електрику для посольства Франції в столиці Ніамеї, а на додачу ще заборонила доставку їжі.

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Так само вчинили і щодо французького консульства в Зіндері. Про це повідомляють ЗМІ з покликанням на інформацію із соцмереж.

«Президент Національного комітету підтримки Національної ради із захисту країни (CNSP) Елх Ісса Хассумі Бурейма попросив усіх партнерів французьких баз у Нігері призупинити всі постачання води та електроенергії та харчових продуктів... Крім того, будь-які партнери, які продовжать допомагати французам у процесі постачання товарів і послуг, будуть вважатися "ворогами суверенного народу"», — йдеться в одному із матеріалів.

Прихильники нігерської хунти беруть участь у демонстрації перед базою французької армії в Ніамеї, Нігер, 11 серпня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

Відповідні розпорядження були розіслали після того, як у неділю закінчився дводенний термін, наданий військовою адміністрацією французькому послу для виїзду з країни.

Своєю чергою, таку вимогу хунта пояснила відмовою посла Франції відреагувати на запрошення до МЗС на зустріч, та «іншими діями французького уряду, що суперечать інтересам Нігеру».

У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що візьмуть до уваги слова путчистів, але вважають такі вимоги нікчемними: «Путчисти не мають повноважень висувати таку вимогу, оскільки агреман послу надавала єдина легітимна, обрана нігерійська влада».