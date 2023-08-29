Від гіганта техіндустрії до кандидата в президенти США: стрімкий зліт Вівека Рамасвамі

ВИБОРИ-2024

Поступитися Росії територіями, припинити фінансову та військову допомогу Україні та гарантувати її недопуск до НАТО. Це лише деякі пункти зовнішньополітичної програми Вівека Рамасвамі, котрий претендує на посаду Президента США від Республіканської партії. Вибори відбудуться вже наступного року. У цьому матеріалі розповідаємо, хто такий Вівек, та чи має він шанси обійти Дональда Трампа.

Від гіганта техіндустрії до кандидата в президенти США: стрімкий зліт Вівека Рамасвані

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Перше враження

«По-перше, дозвольте відповісти на питання, яке турбує кожного цього вечора», — сказав 38-річний Вівек Рамасвамі на початку первинних дебатів кандидатів у Президенти США від Республіканської партії. «Хто в біса цей худорлявий хлопець зі смішним прізвищем?»

Серед присутніх на сцені важковаговиків американської політики Рамасвамі був єдиним представником покоління міленіалів. Він говорив емоційно, багато критикував і не зважав на своїх досвідченіших опонентів. Як пише «Нью-Йорк таймз», Рамасвамі залишив по собі незабутнє враження.

Та чи було воно позитивним?

Неприємний. Надокучливий. Зневажливий. Недосвідчений

Саме такі епітети використала політична коментаторка Сара Елізабет Капп у колонці для «Ньюз-Геральд», щоб схарактеризувати виступ Вівека Рамасвамі під час дебатів.

Нагадаю, відбулися вони ще минулої середи. Дональд Трамп відмовився брати участь у заході. У заздалегідь записаному інтерв'ю 45-й американський лідер висміяв дебати і аргументував свою відсутність і без того високими рейтингами. На сцені у Мілвокі зібралися решта вісім кандитів, які сподіваються взяти участь у президентських перегонах восени наступного року.

Кандидати в президенти від Республіканської партії. Верхній ряд: сенатор Тім Скотт від Південної Кароліни, губернатор Флориди Рон Десантіс, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі та бізнесмен Вівек Рамасвамі. Нижній ряд: колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишній віцепрезидент США Майк Пенс, губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум і колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон. AP

Відсутність Трампа аж ніяк не вплинула на бурхливість дискусії. Частина суперечок стосувалася погляду кандидатів на війну в Україні.

Найрішучішим прихильником обмеження військової допомоги Києву став Вівек Рамасвамі — підприємець у сфері технологій, який не має досвіду роботи на державній службі. Він повідомив, що не підтримує збільшення фінансування України:

Це жахливо, що ми захищаємось від вторгнення через чужий кордон, коли маємо використовувати ті самі військові ресурси для захисту від вторгнення через наш південний кордон тут, у США

Підтримка України з боку США «ще більше штовхає Росію до рук Китаю», — вважає Рамасвамі. Він звинуватив політиків, які виступають за подальшу допомогу Україні, у тому, що вони нібито ставлять інтереси Києва вище за інтереси США.

Бізнесмен Вівек Рамасвамі та колишній постпред США в ООН Ніккі Гейлі виступають під час президентських дебатів від Республіканської партії, організованих каналом FOX News у Мілуокі, США, 23 серпня 2023 © Morry Gash / AP

Цю позицію різко засудили одразу кілька опонентів Вівека. Колишній віцепрезидент Майк Пенс, ексгубернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі та ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті заявили, що «в Україні поставлені на карту інтереси США».

Крісті, який побував в Україні на початку серпня, нагадав аудиторії про злочини, скоєні росіянами в Україні, і про тисячі дітей, вивезених до РФ:

Якщо ми не виступимо проти таких автократичних убивств у світі, ми будемо наступними

Гейлі, яка за президента Дональда Трампа обіймала посаду посла США в ООН, а до того була губернатором штату Південна Кароліна, зазначила, що допомога Україні становить менше ніж 3,5% від загального оборонного бюджету США.

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Вона також розкритикувала Рамасвамі у зв'язку з деякими його заявами щодо зовнішньої політики:

Він хоче віддати Україну Росії. Він хоче дозволити Китаю «з'їсти» Тайвань. Він хоче припинити фінансування Ізраїлю. З друзями так не роблять… Україна — це наша передова лінія оборони

Губернатор Флориди Рон Десантіс прямо не сказав, що припинить допомогу Києву. А втім, він наголосив, що якби був президентом, то будь-яка допомога Україні з боку США залежала б від збільшення європейськими країнами підтримки Києва.

Що Десантіс сказав, так це те, що його пріоритетом став би «захист» південного американського кордону, а не надсилання грошей в Україну.

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Ізоляціонізм сповідує і Вівек Рамасвамі. На додачу до всього сказаного, він висміяв своїх колег по партії за поїздки в Україну, наче до Ватикану, та за зустрічі з Володимиром Зеленським, якого він назвав «їхнім папою».

Тайвань — Китаю, Україну — Росії

Ще до дебатів Рамасвамі в одному з інтерв'ю окреслив план світового панування Америки, суть якого зводиться переважно до роздавання чужих територій третім країнам.

У середині серпня він заявив, що в разі обрання Президентом США дозволить Китаю вторгнутися у Тайвань 2028 року. Приблизно тоді, на думку Рамасвамі, Америка зможе забезпечити власне виробництво напівпровідників, а захист острова не відповідає «американським інтересам».

Пізніше він оголосив, що треба Росії дозволити «залишити собі» наразі окуповані українські території. На думку Рамасвамі, треба задобрити Путіна, щоб РФ стала на бік Америки, а не Китаю.

«Я б заморозив поточні лінії контролю, і це залишило б частини Донбасу за Росією, — пояснив Рамасвамі. — Я б також взяв на себе зобов’язання, що НАТО не надасть Україні членство в Альянсі. А втім, існують ще більші перемоги, які я здобуду для Сполучених Штатів».

During my interview with Ramaswamy, he reiterated his position that he would allow Putin to keep parts of Ukraine, block Ukraine from joining NATO and even visit Putin in Moscow. The GOP contender added: “Our goal should not be for Putin to lose.” pic.twitter.com/80jdtV3XBj — Jim Acosta (@Acosta) August 18, 2023

Схоже, що дипломатичний план Рамасвамі ґрунтується на помилковому уявленні, що Сполучені Штати мають повноваження просто віддавати частини однієї суверенної нації іншій країні. Схоже, він вірить, що під час відвідин Москви настільки наблизиться до Путіна, що зможе переконати його відмовитися від військового альянсу з Китаєм.

Під час спілкування з Вівеком Рамасвамі американський телеведучий Джим Акоста зазначив, що Путін навряд зупиниться на Україні. Мовляв, російському президентові було замало Криму. Півострів він незаконно анексував у 2014 році, а тепер хоче всю Україну. Якщо дозволити йому контроль над тимчасово окупованими українськими територіями, то, можливо, Москва задумає вторгнення в інші країни. Наприклад, додав Акоста, Польщу, яка є членом НАТО.

У відповідь Вівек підсумував свою зовнішньополітичну стратегію так: «Наша мета не повинна полягати в тому, щоб Путін програв. Наша мета має полягати в тому, щоб Сполучені Штати виграли».

Нотки «трампізму» та «антилівацтво»

Риторика Рамасвамі багато в чому сходиться з заявами колишнього американського президента Дональда Трампа, який анонсував, що в разі переобрання завершить війну в Україні за 24 години. Мовляв, завдяки своїм відносинам із Володимиром Путіним він переконає його та Президента України Володимира Зеленського укласти мир за добу.

Кандидат у президенти від Республіканської партії бізнесмен Вівек Рамасвамі вітає прихильників на заході у штаті Мічиган, 14 серпня 2023 р. © Paul Sancya / AP

Рамасвамі має дещо спільне з Трампом: обидва бізнесмени без політичного бекґраунду. Навіть його передвиборче гасло «Америка перш за все 2.0» повторює гасло 45-го Президента, яке прозвучало в його інавгураційній промові 2017 року. Головною ж відмінністю є те, що 38-річний республіканець подає себе як молодшу версію Трампа для молодшого покоління виборців.

При цьому, погляди Вівека Рамасвамі значною мірою не відповідають його поколінню та поколінню, яке передувало. За словами Шарлотти Альтер, авторки книги «Ті, на кого ми чекали: як нове покоління лідерів змінить Америку», республіканці здатні привабити молодих виборців лише тоді, коли вони критикують прогресивні цінності. «І саме тут Вівек підняв свій прапор», — додає Альтер.

Окрім того, що молодий республіканець виступає за вседозволеність авторитарних режимів, він також переконує заборонити аборти. Щоправда, вважає, що це питання має вирішуватися не на федеральному рівні, а кожен штат окремо:

Якщо закони про вбивства розглядаються на рівні штату, а аборти є формою вбивства, то немає сенсу, щоб це був єдиний федеральний закон

Вівек Рамасвамі заперечує існування кліматичної зміни.

Його програма також передбачає ліквідацію низки федеральних органів, як-от Департаменту освіти, Комісії з ядерного регулювання, Служби внутрішніх доходів і Федерального бюро розслідувань (ФБР):

У багатьох випадках ці агентства є зайвими щодо функцій, які вже виконуються деінде в федеральному уряді

Він пропонує реорганізацію, відповідно до якої фінансування ФБР розподілять між Секретною службою, Мережею боротьби з фінансовими злочинами та Розвідувальним управлінням Міноборони.

Колишній президент Дональд Трамп неодноразово критикував ФБР як інструмент «полювання на відьом», який, зокрема, застосовували проти нього самого.

Рамасвамі також пропонує підвищити вікове обмеження для виборців із 18 до 25 років. За словами кандидата, американці, які не досягнуть нового вікового порогу, усе ще матимуть змогу голосувати, якщо вони, до прикладу, працюють у службі швидкого реагування або мають за плечима пів року служби в армії.

Незважаючи на те, що позбавлення прав, боротьба з лівацтвом та сумнівні дипломатичні плани є єдиними пунктами його кампанії, Вівек Рамасвамі все рівно набирає популярності в опитуваннях.

Рейтинги республіканців

Коледж «Емерсон» оприлюднив результати нового опитування республіканців, які свідчать, що за Дональда Трампа готові проголосувати 50% виборців. Наперекір чотирьом кримінальним обвинуваченням, які висунули проти нього за останні кілька місяців.

Результати нового опитування виборців Республіканської партії © Emerson College Polling

Губернатор Флориди Рон Деcантіс має 12%, що на 2 відсоткові пункти більше, ніж минулого тижня. За ним — бізнесмен Вівек Рамасвамі з 9%, що на один пункт менше, ніж в опитуванні напередодні дебатів. Колишній віцепрезидент Майк Пенс має 7% підтримки виборців, що на 4 пункти більше, ніж в опитування перед дебатами. Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі отримала найбільше зростання підтримки серед кандидатів від республіканців, чия популярність зросла з 2% до 7%.

У своїй соцмережі Трамп заявив, що дебати республіканських кандидатів завершилися чіткою перемогою Рамасвамі.

Як ідеться у публікації «Волл-Стріт джорнал», передвиборчий штаб Дональда Трампа сприймає Рамасвамі як корисного кандидата. Мовляв, він може переманити прихильників Десантіса — наразі головного конкурента Трампа за номінацію від Республіканської партії, — але не зашкодить рейтингам самого експрезидента.

«Кожна дискусія, яка відбулася під час дебатів, включала Вівека», — прокоментував подію Кріс Ласівіта, старший радник кампанії Трампа. Десантіс, за його словами, потребував уваги, але виник вакуум — і «Вівек його заповнив».

Звідки узявся Вівек?

Бізнесмен Вівек Рамасвамі оголосив у лютому, що балотується в президенти США. За пів року він пройшов шлях від майже нікому не відомого до одного з головних претендентів на роль кандидата у Президенти США від Республіканської партії.

«Для багатьох американців ідея про те, що аутсайдер може виправити те, що не так у Вашингтоні, є дуже привабливою. Особливо для республіканців, якщо цей аутсайдер є успішним бізнесменом, — пояснює Тодд Белт, професор і директор програми політичного менеджменту Університету Джорджа Вашингтона. — Думаю, що його молодість і енергія приваблюють людей.

Кандидат у президенти від Республіканської партії бізнесмен Вівек Рамасвамі у Філадельфії, США, 1 липня 2023 © Matt Rourke / AP

Вівек Рамасвамі народився в місті Цинциннаті, штат Огайо, у родині іммігрантів із Індії. Його батько працював інженером, а мати — лікаркою.

Вівека виховували в індуїзмі, але навчався він у католицькій середній школі, здобув науковий ступінь із біології в Гарвардському університеті. Пізніше він також вступив на юридичний факультет Єльського університету. Паралельно Вівек працював в інвестиційному фонді. За його словами, завдяки цій роботі він став мільйонером до завершення навчання.

У 2014 році він заснував власну біотехнологічну компанію, яка купувала у великих компаній патенти на ліки, які ще не були повністю розроблені та випущені на ринок. 2021-го він залишив посаду генерального директора. У 2023 році бізнес-журнал Forbes оцінив статки Рамасвамі в 630 мільйонів доларів, — повідомляє агенція Ройтерз.

Він також є автором книги «Woke Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam» («Корпорація ліваків: всередині афери соціальної справедливості корпоративної Америки», — Ред.), яка відображає його опозицію корпоративній політиці, спрямованій на захист довкілля та виправлення суспільної несправедливості.

При цьому, сам Рамасвамі стверджує, що в коледжі мав лібертаріанські погляди. Навчаючись у Гарварді, він читав політичний реп під псевдонімом «Да Век» (Da Vek). Під час кампанії Вівек пригадав минуле: його виконання пісні Емінема у штаті Айова стало вірусним у соціальних мережах.

Vivek Ramaswamy rapping lose yourself is one of the funniest and coolest things I’ve seen a presidential candidate do. pic.twitter.com/uYx4XRvMM4 — Jason’s Conversation Station (@Jasonsstation94) August 19, 2023

Зірка репу Емінем (автор та виконавець пісні, яку Вівек заспівав у відео. — Ред.) уже звернувся до республіканця із закликом більше не використовувати його твори в передвиборчій кампанії.

Національний комітет Республіканської партії проведе свої другі дебати 27 вересня у Каліфорнії.

Свого кандидата в президенти політсила назве в липні 2024 року в Мілвокі, штат Вісконсин.

Демократична партія свого єдиного кандидата оголосить на з'їзді в Чикаго наприкінці літа 2024 року.