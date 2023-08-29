Газ є, союзу немає — Михайло Крутіхін щодо проблем РФ, яка шукає альтернативу експорту до ЄС

Уявне експортозаміщення

Російські чиновники говорять, що втрата західних споживачів нафти і газу суттєво не вплине на прибутки галузі. В економічному департаменті МЗС РФ розповідають про газовий союз із Казахстаном й Узбекистаном й бажання інших країн до нього долучитися. На думку аналітиків, цей союз є лише в уяві російських керівників. Насправді держави Центральної Азії не зацікавлені в тому, щоб «Газпром» замінив їх на китайському ринку, розповів RFI економічний аналітик, фахівець із нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

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— Про потрійний газовий союз Росії, Узбекистану та Казахстану говорять мало. Що це за об'єднання і чи має воно перспективи?

— Жодного газового союзу не існує, оскільки і Казахстан, і Узбекистан відмовляються вважати свої домовленості з «Газпромом» формою тристороннього союзу. Тобто, цей союз існує тільки в уяві російських керівників. Справа в тому, що Росії вигідно продати додаткові обсяги газу, оскільки «Газпром» практично повністю пішов з європейського ринку. І видобуток газу впав, експорт газу скоротився, а нові ринки шукати треба.

Михайло Крутіхін © Настоящее время

Одна з цілей (Росії для налагодження експорту. — Ред.) — це держави Центральної Азії, Казахстан та Узбекистан. Ці країни, у свою чергу, мають проблеми з газом, його не вистачає через великі обсяги внутрішнього споживання — в них є газопереробні заводи, газова енергетика тощо. Обидві країни свого часу підписали контракти на постачання газу до Китаю, але наразі в них його недостатньо. «Газпром» запропонував їм поставити додаткові обсяги газу для задоволення внутрішніх потреб і щоб з'явилася можливість виконувати ще й контракти з Китаєм. Тобто російський газ потрібен для внутрішнього ринку Казахстану та Узбекистану. Ось у чому сенс.

У Росії натякали на те, що непогано було б продовжити співпрацю у форматі тристороннього союзу, можливо, навіть організувати постачання газу далі на Південь, через узбецько-афганський кордон, через Афганістан до Пакистану і потім до Індії. Далі пропозицій справа не пішла. Були натяки на те, що Казахстан та Узбекистан могли б дозволити Росії та «Газпрому» замінити їх у контрактах із китайцями. Але Казахстан та Узбекистан висловилися категорично проти. Проти виступив і Туркменістан, бо постачання із Середньої Азії до Китаю йдуть через цю країну. Загалом «Газпром» туди пускати ніхто не збирається.

— Чи можна сказати, що після початку війни Росія залишилася без покупців свого газу, і не тільки в Європі, а отже, і без істотного джерела доходів?

— Давайте розберемося. Жодних санкцій проти російського газу не було, жодного ембарго, жодних бойкотів. Росія сама пішла з Європи. Залишився дуже маленький обсяг (газу. — Ред.), який проходить через Україну до Молдови, Придністров'я, Австрії, Словаччини і через турецько-болгарський кордон для Угорщини та для Сербії. Це все, що залишилося у «Газпрому» в Європі, а колись туди постачалися великі обсяги російського газу.

Раніше «Газпром» постачав 155 мільярдів кубометрів газу на рік. Але в Росії заявили, що коли Європа замерзне, вона приповзе на колінах, відмовиться спонсорувати Україну та зніме санкції з Росії. Але Європа впоралася і тепер може обходитися взагалі без газу.

Зрозуміло, що російська влада керувалася виключно політичними мотивами, бо коли вона ухвалювала такі рішення, вони не подумали, що альтернативи немає. У Китай йде лише одна труба. І щоб побудувати ще одну велику в китайському напрямку, знадобиться 12-15 років. А від Європи відмовилися вже зараз.

Що стосується нафти, то спочатку (коли було запроваджено санкції у вигляді стелі ціни на російську нафту) цьому дуже зраділи в Китаї та в Індії. І почали купувати морем додаткові обсяги російської нафти. Зараз, коли Китай побачив, що йому вигідніше працювати з Іраном, іранська нафта фактично витіснила російську з морських перевезень. Але по трубі Китай, як і раніше, отримує стільки російської нафти, скільки й раніше отримував.

Що стосується Індії, то там, крім подорожчання фрахту, є ще одна проблема — російські компанії не знають, куди подіти рупії, якими індійці розплачуються за російську нафту. Обсяг торгівлі, звичайно, великий, але в один бік. Індія закуповує російську нафту, а ось постачати в таких же обсягах щось у Росію аналогічне за вартістю вона не в змозі, оскільки таких товарів не має. І отже, така торгівля все менше і менше приваблює і російських постачальників, і індійських покупців. Тобто експорт російської нафти туди скорочується.

— Росія назавжди втратила європейський ринок чи якісь шанси повернути його в неї є?

— Шанси у «Газпрому», який має невелику собівартість видобутку газу, звичайно, є, але доведеться змагатися з іншими постачальниками на рівних, тобто конкурувати.

Жодна європейська країна, розуміючи, що таке робота з Росією та з «Газпромом», не погодиться критично залежати від російських постачань.

А щодо нафти, то якщо з Росії знімуть санкції, то її продовжать купувати багато країн. Але проблема в тому, що запаси рентабельної нафти з низькою собівартістю в Росії закінчуються. І нафтові компанії не збираються починати нові серйозні проєкти, тому що в Росії немає податкової та політичної стабільності. Тут потрібна впевненість у тому, що ці проєкти приноситимуть прибуток і через 7, і через 10, і через 15 років. У Росії такої впевненості немає, а без неї комерційні компанії на нові проєкти не виходять. А на старих родовищах, які були введені в експлуатацію ще за радянських часів, запаси рентабельної нафти потихеньку скорочуються.