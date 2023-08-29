ПЕРЕГОВОРИ

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

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Голова української держави подякував Фуміо Кішіді за всебічну допомогу, зокрема підтримку Української «Формули миру».

«Запросив Японію взяти участь у підготовці Глобального саміту миру. Цінуємо декларацію G7 про безпекові гарантії для України, ухвалену під час японського головування. На часі — укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше.», — повідомив Зеленський у своєму телеграмі.

Також під час розмови Зеленський розповів премʼєр-міністру Японії про зусилля, яких докладає Україна для продовження дії «зернового коридору», зокрема шляхом створення альтернативних маршрутів.

«Україна готова й надалі виступати гарантом світової продовольчої безпеки», — підкреслив Президент.

Також говорили про підготовку Конференції з питань відновлення України, запланованої у Японії на початок наступного року, та скоординували кроки держав напередодні важливих міжнародно-правових заходів .