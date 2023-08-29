КНДР може розмістити ядерну зброю на кораблях
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане компонентом державного ядерного стримування.
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Про це Кім сказав під час промови з нагоди Дня ВМФ, повідомляє Kyodo з посиланням на державне північнокорейське інформагентство KCNA.
У своєму виступі Кім також назвав лідерів Японії, США і Південної Кореї «босами банд» і додав, що їхні безрозсудні конфронтаційні дії зробили води біля Корейського півострова найбільш нестабільними водами з небезпекою ядерної війни.
«Ситуація, що склалася, вимагає від наших ВМС докласти всіх зусиль для підтримання постійної бойової готовності, а також бути готовими зламати волю противника до війни», — заявив Кім.
Видання зазначає, що така заява із високою імовірністю вказує на плани Пхеньяна розмістити ядерну зброю на флоті.
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Західні фахівці вважають, що Пхеньян останнім часом прискорює свої зусилля з розгортання балістичних ракет із ядерними боєголовками на підводних човнах, а також оснащує ядерною зброєю підводні дрони.
Наразі Північна Корея має лише сухопутні пускові установки балістичних ракет, які можуть нести ядерні боєголовки.