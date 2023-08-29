Речник Святого Престолу: Папа не мав на думці вивищення імперіалізму

ЗАЯВИ ПОНТИФІКА

Директор Ватиканського прес-центру, відповідаючи на запитання журналістів, пояснив, який намір Святіший Отець вкладав у слова, сказані під час виголошеного експромтом побажання для російської молоді.

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Відповідаючи на запитання журналістів, Маттео Бруні, Директор Ватиканського прес-центру зазначив:

«У своєму привітанні, зверненому днями до деяких молодих російських католиків, як видно з контексту, в якому він його виголосив, Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині, і аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, які згадуються для позначення певних історичних періодів».

Нагадаємо, з католицькою молоддю Росії Папа Франциск поспілкувався онлайн 25 серпня 2023 року в межах Х Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася у Санкт-Петербурзі.

Під час виступу Франциск прочитав свою підготовлену промову іспанською мовою, але наприкінці перейшов на імпровізовану італійську мову і сказав: «Не забувайте (вашої) спадковості. Ви спадкоємці великої Росії — великої Росії святих, королів, великої Росії. Петра І, Катерини ІІ, Великої Російської імперії, культурної, стільки культури, стільки людяності. Ви спадкоємці великої матінки Росії. Вперед».

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Архиєпископ Святослав Шевчук, Глава Католицької Церкви Східного обряду України, зазначив у заяві, що слова Папи викликали «великий біль і занепокоєння» та побоювання, що вони можуть «надихнути неоколоніальні амбіції країни-агресора». Він попросив у Ватикану пояснень.

Міністерство закордонних справ України 28 серпня відреагувало на виступ Папи Римського:

«Саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл. Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва», — написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.