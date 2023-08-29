США, Південна Корея і Японія провели навчання з протиракетної оборони

ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ

Сполучені Штати, Південна Корея і Японія провели в міжнародних водах на південь від Корейського півострова морські навчання з протиракетної оборони.

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Про це повідомляє Yonhap.

Як зазначається, навчання стали відповіддю союзників на ядерну та ракетну загрози з боку Північної Кореї, зокрема запуск минулого тижня ракети з космічним супутником на порушення низки резолюцій Ради Безпеки ООН, якими Пхеньяну забороняються будь-які пуски з використанням технології балістичних ракет.

У тренуваннях брали участь три есмінці, оснащені протиракетними системами Aegis американського виробництва: південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Haguro.

Метою навчань було відпрацювання процедур виявлення та відстеження комп’ютерно змодельованої цілі та обмін відповідною інформацією між військовими трьох держав.

Також відпрацьовувався обмін інформацією в межах зусиль зі створення трьома країнами системи обміну даними про ракетні пуски Північної Кореї в режимі реального часу, яку планується ввести в дію до кінця року.

Востаннє Сполучені Штати, Південна Корея і Японія проводили навчання з протиракетної оборони в липні.