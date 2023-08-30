Вибухи на «Північному потоці»: у центрі розслідування — яхта «Андромеда»

Загадкова диверсія

26 вересня торік два потужні підводні вибухи зруйнували газогони «Північний потік-1» і «Північний потік-2», побудовані для доправлення російського палива в Німеччину дном Балтійського моря. За кілька місяців після початку вторгнення РФ в Україну було знищено символ енергетичної залежності від Москви. Слідчі дії щодо визначення винуватців тривають. У Німеччині журнал Der Spiegel і канал ZDF розслідували це питання кілька місяців. Які результати пошуків і хто може бути причетним до вибухів?

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«Північний потік-1», завдовжки 1200 кілометрів, діяв із 2012 року. Ним перекачували 60 мільярдів кубометрів газу на рік двома трубами. У 2018 році цей обсяг становив 16% від європейських постачань. Того ж року розпочалася робота над «Північним потоком-2»: він також складався з двох труб, які мали транспортувати 55 мільярдів кубометрів на рік. Будівництво газогону завершили у вересні 2021 року, але в експлуатацію його так і не ввели.

Вибухи пошкодили три з чотирьох ниток газогонів. Росія пропонувала відновити експорт по єдиній цілій трубі «Північного потоку-2», та ФРН відмовилась.

Ще навесні видання Zeit писало, що німецькі слідчі встановили судно, яке використали для диверсії на «Північних потоках». На столі в салоні начебто було виявлено сліди вибухівки. Диверсійна група, за даними видання, складалася з шести осіб: капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря.

Український слід

Над розслідуванням щодо вибухів на потоках працювали близько 20 журналістів з журналу Der Spiegel та телеканалу ZDF. Вони зафрахтували для цього яхту «Андромеда» — судно, на якому, ймовірно, здійснювалась диверсія, і реконструювали її можливий маршрут.

Результати розслідування оприлюднили 25 серпня: у матеріалі йдеться, що німецькі слідчі вважають переконливими докази, які ведуть до України. Мовляв, українські спецпризначенці прибули на місце вибуху на маленькій яхті. Прогулянковий катер був орендований у німецькому порту Росток«» у вересні 2022 року.

У полі зору слідчих досі перебувають шість членів команди яхти «Андромеда», пишуть розслідувачі. До та після вибухів на газопроводах ці люди були на території України. Про це свідчать вивчені слідчими технічні дані. Слідство припускає можливість існування відеозаписів, зроблених у польському порту Колобже, де зупинялася «Андромеда». На кадрах можуть фігурувати причетні до вибухів люди.

Журналісти зауважують, що ще до минулого літа нідерландські та американські спецслужби публікували інформацію про можливу атаку під керівництвом України. Повідомляється, що Вашингтон навіть зв'язався з Києвом, щоб відмовити країну від участі в такому акті.

Офіційні заяви

У відомстві канцлера ФРН повідомили, що висновки щодо причетності України робити зарано. Зокрема, заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер зауважує:

— Федеральний уряд не надає жодної інформації про всю ситуацію, поки це розслідування триває, ми не будемо втручатися… Розслідування вибухів на газопроводах проводить федеральна прокуратура в Карлсруе.

Бюхнер також запевнив, що попри все Німеччина підтримуватиме Україну в її захисті стільки, скільки це потрібно.

Як зауважив речник МВС Німеччини Максімілліан Калль, очільниця відомства Ненсі Фезер «не спекулює щодо висновків, які могли би бути зроблені в результаті розслідування в певний момент», і сподівається, що розслідування прокуратури дадуть достатньо доказів, щоб винних врешті-решт притягнули до відповідальності.

Причетність України до підриву «Північних потоків» неодноразово заперечував президент Володимир Зеленський.

— Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи не вчинив так, — заявляв глава держави у червні. При цому зазначив, що йому нічого не відомо про те, хто стоїть за підривом газогону, а для розвіювання будь-яких сумнівів потрібні докази.

Інші версії

При цьому відразу після вибухів британські видання, покликаючись на джерела в Міноборони країни, писали, що за диверсією стоїть сама Росія. Мовляв, вона мала припинити постачання газу до Європи, виставивши себе жертвою обставин. За даними медіа, вибухівку скинули в море за кілька тижнів до події.

Представники Росії заявляли, що підозрюють у причетності до вибухів США та Велику Британію.