За допомогою дипломатії: Франція обіцяє ініціативу для Нагірного Карабаху

ПРОРВАТИ БЛОКАДУ

Нагірний Карабах зіштовхнувся з блокадою, організованою Баку. Президент Франції Еммануель Макрон прагне знайти рішення для розблокування Лачинського коридору, який є єдиним сухопутним зв'язком між Вірменією і Карабахом. Очільник французької держави провів 29 серпня переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Водночас французькі чиновники знаходяться на місці перетину територій.

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Про це повідомляє журналіст RFI у Вірменії Ніколя Фельдман.

«Ми цінуємо і вітаємо рішучу позицію Франції» — заявив 29 серпня офіційний представник Нагорного Карабаху. Тут Францію сприймають як союзника, який здатний використовувати свій голос у міжнародних органах, аби звернути увагу на блокаду Нагірного Карабаху.

За даними кількох джерел, до Радбезу ООН можуть також внести запропоновану Еммануелем Макроном французьку дипломатичну ініціативу щодо резолюції. Аби посилити тиск на Азербайджан, французькі обранці знаходяться на місці за викликом Координаційної ради вірменських організацій Франції (CCAF). Вони намагатимуться доставити в анклав гуманітарну допомогу.

Втім, невідомо, чи зможуть десятки вантажівок, що везуть предмети першої необхідності, дитячі підгузки та продукти харчування, скористатися Лачинським коридором і доставити гуманітарну допомогу у Нагірний Карабах.

Теоретично це передбачено угодою, підписаною у 2020 році про припинення війни між підтримуваним Вірменією Нагірним Карабахом та Азербайджаном. Але вже дев'ять місяців вхід до цього коридору заблокований. З літа цього року по ньому не проходить навіть гуманітарна допомога від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Тож французька дипломатія має на меті нагадати, що за цією блокадою — добробут понад 120 000 людей, у тому числі 30 000 дітей, які не мають предметів першої необхідності і живуть відрізаними від світу.

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