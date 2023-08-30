Зустріч Путіна та Ердогана в Росії: чи буде продовжена зернова угода

українське збіжжя

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наступного тижня відвідає Росію, де зустрінеться із главою Кремля Володимиром Путіним. Головною темою заходу буде відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи.

Реклама Читати продовження

Візит Ердогана до Росії підтвердив речник провладної турецької політсили «Партії справедливості й розвитку» (ПСР) Омер Челік. Він зазначив, що зустріч російського та турецького президентів відбудеться в Сочі.

Раніше видання Bloomberg стверджувало, що Ердоган може поїхати до Путіна 8 вересня перед тим, як вирушити до Індії на саміт Групи двадцяти в Нью-Делі. Очікується, що ключовою темою переговорів турецького та російського президентів у РФ стане Чорноморська зернова ініціатива, з якої Москва вийшла в липні.

У політсилі ПСР вважають, що візит турецького президента може означати прогрес у поверненні Росії до Чорноморської зернової ініціативи.

Зернову угоду продовжать?

Такої думки дотримується політолог-міжнародник Максим Несвітайлов. Експерт вважає, що Ердоган особисто би не їхав до Росії, якби не було попередніх домовленостей щодо продовження Чорноморської ініціативи:

— Якщо він уже їде до РФ, то, ймовірно, там будуть обговорювати якісь деталі. Але Ердоган не їхав би до Путіна просто так. Повертатися ні з чим він точно не збирається. Це політик не того типу, незважаючи на всі його мінуси як авторитарного керівника. Його можна відзначити як серйозного політика, який дуже добре розуміється і на геополітиці, і на власній репутації. Тому, я гадаю, що домовленності вже є. Просто Ердоган приїде їх закріпити.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в Тегерані, липень 2022 © Sergei Savostyanov / AP

Апелюючи до зернової угоди, російський президент жалівся на невиконання вимог Росії щодо часткового зняття санкцій із сільпгосп сектору. Чи означатиме повернення Москви до угоди, що її вимоги виконають? На думку політолога, серйозних поступок не буде:

— Та й Ердоган не має таких повноважень, щоб домовлятися про зняття санкцій чи ще щось. Можливо, кинуть Путіну якусь «кістку», дадуть певні послаблення по торгівлі сільськогосподарської продукції, але не більше. Тобто це не буде якось критичною перемогою РФ.

Максим Несвітайлов вважає, що однозначно буде порушена тема України, але навряд чи тут будуть якісь продуктивні переговори:

— Путін нічого нового запропонувати чи сказати не зможе. Ердоган чудово бачить усю картину — як геополітичну, так і ту, що розгортається на полі бою. Звісно, глава Кремля може спробувати в чомусь переконати свого турецького колегу, але ці спроби будуть провалені. Мені здається, що зернова угода буде основною темою, ще якихось серйозних стратегічних домовленостей точно не буде. Можливо, вони обговорять якісь питання по взаємодії у сфері енергетики, постачання енергоносіїв, але не більше того. Я б не очікував від цієї зустрічі сюрпризів, скажімо так.

Радіти зарано

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов виклав свою позицію з приводу візиту Ердогана та можливого продовження дії зернової угоди. На його думку, є два варіанти розвитку подій:

— Перший, який відстоює Туреччина, що не можна вводити односторонні дії, які виключають Росію з угоди. А другий, до якого схиляється Київ і хотів би його реалізувати, — це проходження суден із зерном через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини. Днями в Києві з візитом був міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Певно, що він намагався переконати українську сторону почекати, поки Анкара не спробує домовитися з Москвою щодо відновлення зернового коридору. Судячи з однієї з пресконференцій Фідана, турецькій стороні дали таку можливість.

Президенти Туреччини і РФ © AP / Vyacheslav Prokofyev

Та якщо РФ відмовиться, Україна буде змушена реалізувати другий варіант із проходженням суден через територіальні води інших країн Чорноморського басейну, пояснює експерт:

— Хоча він насправді дуже проблемний. Насамперед незрозумілі страхові ризики, і чи знайдуться страхові компанії, які будуть готові страхувати судна, які йтимуть тим маршрутом. Не виключено, що Росія може вдатися до ескалації та напасти на судно в територіальних водах Румунії чи Болгарії. Тобто саме про це буде говорити Путіну Ердоган: або ти погоджуєшся відкрити зерновий коридор, або будуть односторонні дії.

Звісно, Росія буде намагатися виторгувати собі певні привілеї, та Сергій Данилов має сумніви щодо її успіху:

— Тому я не думаю, що вдасться зараз повернутися до зернової угоди. Шанси на це не дуже високі, й Україні варто думати над альтернативою.