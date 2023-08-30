Нічна масована атака безпілотників на РФ: серйозно пошкоджено літаки на аеродромі у Пскові

Потужна атака на Росію

У ніч на 30 серпня територія Росії була атакована невідомими безпілотниками: вибухи лунали на території кількох областей. РФ традиційно звинуватила в атаці Україну.

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Одна з найпотужніших атак прийшлася на Псковську область. Так губернатор Псковської області Михайло Вєдєрніков, заявив, що у аеропорту Пскова ППО відбили атаку дронів. Пізніше ж стало відомо про пошкодження чотирьох літаків Іл-76.

За даними росЗМІ пошкодження суттєві. Цікаво, що офіційно про те, що сталося у Пскові, у РФ зараз майже не говорять.

Тим часом представник ГУР Андрій Юсов підтрвердив знищення чотирьох літаків Іл-76 на аеродромі у Пскові. Зараз встановлюється, скільки ще літаків було пошкоджено. Цими літаками перевозять військових, техніку та боєприпаси.

«Є точні дані про знищення чотирьох Іл-76 і кілька одиниць пошкоджень. Зараз інформація зʼясовується», — сказав Юсов.

Про роботу ППО повідомили також у Брянській та Орловській областях. Нібито було збито 3 БпЛА над територією Брянської області та ще один — над Орловською областю. Також заявляють про збиття безпілотника над Калузькою областю.

Про атаку безпілотників повідомив і так званий губернатор Севастополя:

«У районі Севастопольської бухти, за попередньою інформацією, сили ППО відбивають атаки ворожих безпілотників з моря. Усі сили та служби перебувають у стані бойової готовності. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційній інформації».

Мер Москви Сергій Собянін теж розповів про масову атаку безпілотників на Центральний федеральний округ:

«Сьогодні вночі була здійснена спроба масової атаки безпілотників у Центральному федеральному окрузі. Один БПЛА, що прямував до Москви, був знищений силами ППО в Рузьському районі».

Як він стверджує, руйнувань та постраждалих немає. Проте через атаку в московських аеропортах затримали десятки рейсів. Над Тульською і Московською областями було запроваджено режим «Килим».