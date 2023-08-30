Перша поїздка за кордон після ордеру МКС: Путін планує візит до Китаю – Bloomberg

Запрошення із Пекіну

Подорож до Пекіну має відбутись у жовтні, президент РФ планує відвідати форум «Один пояс, один шлях». Поки ні в Росії, ні в Китаї ці плани не підтвердили офіційно, хоча запрошення Сі Цзіньпіна на форум Володимир Путін прийняв.

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Про це повідомляє видання Bloomberg, покликаючись на власні джерела. Вони ж говорять, що президент РФ наважується на відвідини тільки тих країн, де є гарантії його безпеки. І Китай є саме таким місцем, власне, як Іран, Туркменістан та Таджикистан, в яких Путін був після повномасштабного вторгнення в Україну.

Після ордеру на арешт від Міжнародного кримінального суду у Гаазі президент Росії взагалі не виїжджав із країни. Боїться він відвідувати й міжнародні заходи – проігнорував саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, не поїде і на саміт G20 до Індії.

Поїздка до Китаю для Володимира Путіна – це демонстрація його впевненості у тому, що після смерті очільника ПВК «Вагнера» його влада зараз сильніша, ніж будь-коли. Таку думку в інтерв'ю Bloomberg Television висловив Вільям Браудер, міжнародний фінансист та інвестор, який довгий час працював на російському фондовому ринку, лобіст «закону Магнітського».

За словами Браудера, Путін та його поплічники в російському уряді хочуть переконати захід, що «санкції не працюють». Фінансист наполягає, що санкції, введені після повномасштабного вторгнення в Україну, були ефективними, і Заходу необхідно продовжувати економічний тиск на РФ.