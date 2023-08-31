Бен Воллес пішов з посади міністра оборони Великої Британії

друг україни

Його відставку прийняв прем'єр Ріші Сунак. Очікується, що імʼя наступного міністра назвуть уже сьогодні.

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Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

У своїй відповіді Ріші Сунак написав, що Воллес «із відзнакою послужив країні», похваливши його «стратегічну передбачуваність і ясність».

Сунак зазначив, що розуміє рішення Воллеса піти у відставку після восьми років роботи на посаді міністра, і резюмував: «Ви залишаєте посаду з моєю подякою та повагою»

Як інформує Sky News, Грант Шеппс, який наразі обіймає посаду міністра енергетичної безпеки, вважається головним претендентом на заміну Воллеса.

За даними The Guardian, претендентами на посаду міністра журналісти називають міністра збройних сил Джеймса Хіппі та головного міністра фінансів Джона Глена.

Інформація про відставку не стала несподіванкою, адже ще у липні Воллес підтвердив чутки про те, що планує йти з посади та не братиме участі у наступних виборах. Однією з причин його рішення називають те, що британському прем’єру не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.