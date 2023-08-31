Міністром оборони Великої Британії став Грант Шеппс: що про нього відомо

нове обличчя

Колишній очільник Міністерства енергетичної безпеки замінив на цій посаді Бена Воллеса, який раніше цього ж дня подав у відставку.

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Біографія

Грант Шеппс народився в Вотфорді у 1968 році. Він походить з родини британських євреїв і в підлітковому віці навіть працював у єврейській молодіжній організації BBYO.

Шеппс вивчав бізнес і фінанси в Манчестерському політехнічному інституті, але, перебуваючи в США, ледь не втратив життя в автокатастрофі — у віці 20 років він майже тиждень перебував у комі.

У 21 рік Грант започаткував корпорацію PrintHouse, яка з невеличкої друкарні, перетворилася на компанію з комерційного дизайну, друку та веб-розробки з клієнтами по всій Великій Британії та решті світу.

З 1997 року перебуває у шлюбі з Беліндою Голдстоун. У них троє дітей — хлопчик на ім'я Хедлі та близнюки на ім'я Табіта і Ноа.

Трохи більше, ніж за десять років після аварії, Шеппсу поставили діагноз — лімфома Ходжкіна. Після успішного лікування хіміотерапією він увійшов у ремісію і повністю одужав.

Стрімка кар'єра в британському уряді

У 2005 році став депутатом від Велвіна-Хетфілда, а згодом був обраний віцеголовою Консервативної партії. Шеппс уперше став членом кабінету міністрів ще навесні 2010 року. Його привів із собою Девід Камерон. Пост, який тоді отримав Грант, був не дуже важливим — молодший міністр із забезпечення житлом і місцевого самоврядування.

У вересні 2012 року Камерон підвищив Шеппса,зробивши його міністром без портфеля. Потім у травні 2015 року Грант став молодшим міністром міжнародного розвитку.

Коли після референдуму щодо брекзиту Камерон пішов у відставку, Шеппс також опинився без міністерської посади. Повернувся він в уряд уже з Борисом Джонсоном у липні 2019 року і очолив Міністерство транспорту Великої Британії. На цій посаді Грант пропрацював понад три роки.

У жовтні 2022 року, коли Ліз Трасс змінила Джонсона, Шеппс отримав портфель міністра внутрішніх справ. Однак пропрацював на цій посаді лише місяць. Багато хто пам'ятає рекордно короткий термін правління пані Трасс. Вона пішла зі скандалом у відставку, а Шеппс утримався в кабінеті міністрів, який тоді очолив Ріші Сунак, от тільки йому доручили інше відомство — Міністерство підприємництва, енергетики та промислової стратегії.

У лютому 2023 року в уряді консерваторів відбулася чергова рокіровка, і Шеппс став міністром енергетичної безпеки.

Підтримка України

Шеппс давно підтримує українців. Ще навесні 2022 року його сім’я прийняла у себе вдома родину українських біженців. Тоді політик наголосив, що Велика Британія рішуче стоїть на боці народу України.

25 серпня, ще перебуваючи на посаді міністра енергетики, Шепс приїхав в Україну, де оголосив рішення, що Велика Британія профінансує закупівлю Україною ядерного палива на суму 245 млн доларів.

У той же день британський міністр у Твіттері опублікував відео, де відзначив мужність українського народу у боротьбі проти Росії.

«Я побачив у Києві людей, які рішуче протистояли тиранії Путіна та агресії Росії… І націю, яка була сильною та йшла вперед, незважаючи на постійні атаки», — сказав він.

Шеппс уже зробив першу важливу заяву як новий очільник оборонного відомства. Він запевнив, що Велика Британія й надалі надаватиме максимальну підтримку Україні у війні проти Росії.

Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжу підтримку Великої Британії України в її боротьбі, — написав Грант Шеппс.