Путч у Габоні продовжує традицію військових переворотів в Африці

НЕ ПЕРШИЙ І НЕ ОСТАННІЙ

Починаючи з 1952 року на континенті відбулися понад 90 державних переворотів, з яких 70 були військовими. Путч у Габоні став вже восьмим у Західній та Центральній Африці за останні три роки. Експерти пророкують, що він буде далеко не останнім.

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Новий правитель

Понівечений білборд із зображенням президента Габону Алі Бонго Ондімби, Лібревіль, Габон, 30 серпня 2023 © Yves Laurent / AP

Уся країна чекає: «Що далі?» Минула доба, відколи військова хунта взяла під варту Президента країни Алі Бонго Ондімбу, скасувала результати виборів та оголосила про розпуск усіх державних інституцій.

Офіцери одноголосно призначили новим лідером Габону генерала Бріса Олігі Нгему. Він виконуватиме обов’язки Президента країни, допоки триватиме перехідний період.

Нгема походить із південно-східної провінції Верхнє Огове, яка межує з Республікою Конго. У жовтні 2019 року він змінив зведеного брата Ондімби на посаді глави Республіканської гвардії. Елітні сили відповідають за захист президента, його родини та інших високопоставлених осіб.

Обійнявши посаду, Нгема незабаром розпочав операцію під назвою «Чисті руки», щоб покласти край імовірним державним розкраданням.

Через рік після цього глобальна мережа журналістів оприлюднила Проєкт звітності про організовану злочинність і корупцію (OCCRP). Розслідувачі встановили, що деякі члени сім'ї Бонго та їхнє найближче оточення купували дорогу нерухомість у Сполучених Штатах за готівку. У матеріалі, зокрема, згадується ім’я генерала Бріса Олігі Нгеми, який позиціював себе як борця з корупцією.

Після приходу до влади в середу Нгема не робив жодних заяв. А втім, він був серед офіцерів, які оголосили про військовий переворот в ефірі національного телебачення. Вони назвали себе Комітетом переходу та відновлення інституцій, заявивши, що вибори 26 серпня не заслуговують довіри й що Габон зіткнувся з «серйозною інституційною, політичною, економічною та соціальною кризою».

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В інтерв'ю французькій газеті «Ле Монд» у середу Нгема сказав, що люди в Габоні розчаровані своїм урядом. Він відзначив погане самопочуття Бонго після інсульту у 2018 році й сказав, що він порушив Конституцію, коли балотувався на третій президентський термін.

«Усі про це говорять, але ніхто не бере на себе відповідальність, — сказав він. — Тож армія вирішила перегорнути сторінку».

Реакції світу та що кажуть у Парижі

Жінка обіймає солдата на підтримку путчистів, Порт-Жантіль, Габон, 30 серпня 2023 © Stringer / Reuters

Путч у Габоні став восьмим у Західній і Центральній Африці за останні три роки та другим — після Нігеру — за стільки ж місяців. Більшість державних переворотів відбулися у франкомовних країнах. Військові офіцери також захопили владу в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо та Чаді, перекресливши демократичні зміни останніх трьох десятиліть та спричинивши страх іноземних держав, які мають стратегічні інтереси в регіоні.

Центральноафриканський регіональний блок ECCAS закликав до швидкого повернення до конституційного порядку в Габоні та засудив використання сили як засобу вирішення політичних конфліктів і отримання доступу до влади. Союз планує зібратися на позачергове засідання стосовно ситуації в країні. Про це повідомляє Ройтерз.

У комісії Африканського союзу заявили, що «з великим занепокоєнням стежать за ситуацією в Республіці Габон» і рішуче засуджують спробу державного перевороту:

Ми закликаємо національну армію та сили безпеки… гарантувати особисту безпеку Президента Республіки, членів його родини та членів його уряду

Президент Нігерії та голова Економічної спільноти країн Західної Африки (ECOWAS) Бола Тінубу назвав події в Габоні «автократичною інфекцією, яка, очевидно, поширюється різними регіонами нашого улюбленого континенту».

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив думку, що військовий переворот у Габоні посилив нестабільність в регіоні, а також закликав міністрів оборони європейських країн замислитися, як вони можуть покращити політику ЄС щодо країн, де владу захопили путчисти.

Своє занепокоєння ситуацією в Габоні також висловили США, Велика Британія, Канада, ООН, Китай та РФ.

Напередодні офіційний представник французького уряду зазначив, що Париж уважно стежить за розвитком подій у Габоні. Республіка є колишньою колонією Франції. Тут розташована одна з трьох французьких військових баз у Західній Африці, де дислокуються близько 350 солдатів. Окрім того, на території Габону працює безліч французьких фірм, особливо в гірничодобувному секторі.

За даними газети «Ле Монд», наразі Франція не планує евакуації своїх громадян з Габону. Мовляв, ситуація в Республіці є контрольованою.

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Водночас Париж сподівається, що військові-путчисти не мають антифранцузьких настроїв, як бунтівники Нігеру. На початку серпня Франція евакуювала звідти своїх громадян, але не планує проводити таку операцію в Габоні, оскільки вважає ситуацію із безпекою в цій країні дещо кращою.

Підземні багатства та міжнародні ринки

Індустріальний комплекс Моанда, Габон © Desirey Minkoh / Afrikimages

Після новин про переворот на міжнародних біржах почали дешевшати акції французьких підприємств, пов'язаних з Габоном.

За даними порталу ZoneBourse, на 14,9% впали акції гірничодобувної компанії Eramet — найбільшого у світі виробника високоякісної марганцевої руди. Держпереворот змусив фірму в середу призупинити видобуток у Габоні.

На думку Ніколаса Монтеля, аналітика дочірньої компанії з управління активами BNP Paribas Portzamparc, якщо «Ерамет» не вдасться відновити роботу в Габоні протягом тривалого часу, то вартість марганцевої руди на ринку відчутно здорожчає. А втім, нестабільне політичне тло навряд змусить французьку компанію покинути країну зовсім, адже витрати на ведення бізнесу тут є одними з найнижчих у світі.

Пізніше представники фірми повідомили, що роботу в центральноафриканській країні мають відновити 31 серпня.

Відповідно до даних Геологічної служби США (USGS), Габон є другим за обсягами виробником марганцю у світі. У 2022 році на території Республіки видобули приблизно 4,6 мільйона метричних тонн цього металу. Уряду Габону належить майже третина підрозділу «Ерамету», який експлуатує марганцеві шахти країни.

Нафто- та газопереробні потужності, Габон © Fluor

Габон є членом Організації країн — експортерів нафти (OPEC). Щодоби тут видобувають 200 тисяч барелів палива. На тлі новин про військовий переворот ціна бареля нафти марки Brent зросла на 0,67% — до 86,06 доларів США. Такими є дані з Йоганнесбурзької біржі.

Водночас активи французької нафтової компанії Maurel подешевшали — на 15,4%. Звістка про путч не пройшла повз і енергогіганта TotalEnergies — активи його габонського філіалу просіли на 13,5%, — йдеться на сайті ZoneBourse.

На думку Хуана Переза, директора з торгівлі у компанії MONEX (спеціалізується на торговельних валютних операціях) Габон має стабільний дохід від нафти, а також систему управління країною, яка базується на кумівстві. Ці два чинники, за його словами, зазвичай убезпечують державу від політичних потрясінь на кшталт військового перевороту. А втім, «перспектива конфлікту та нестабільність великого виробника нафти є рецептом різкого падіння всіх активів», — наголошує експерт.

«Інвестори не знають, які сценарії втіляться в життя, чи отримають вони назад вкладені гроші, як путч вплине на експорт нафти та корисних копалин Габону», — цитує Ройтерз слова експертки з геоекономіки Рейчел Зімби. На її думку, біржі також відображають страх інвесторів перед можливими економічними та військовими санкціями проти Габону з боку Африканського Союзу чи західних країн.

Чи можна було попередити путч?

Скриншот із відеозвернення військової хунти щодо перевороту, Лібревіль, Габон, 30 серпня 2023 AP

Серед гучних заяв західних високопосадовців, які засудили військовий переворот у Габоні, жодна не містила закликів повернути Алі Бонго Ондімбу на посаду Президента Республіки. Це різко контрастує із реакцією на путч у Нігері. Тоді дехто все ж наполягав на поверненні до влади скинутого, проте легітимно обраного Мохамеда Базума.

Незадоволення режимом Ондімби у Габоні наростало десятиліттями. Він прийшов до влади ще 2009 року, а до того, понад 40 років посаду президента обіймав його батько, якого неодноразово звинувачували в корупції.

Як повідомляє Ройтерз, нафтові багатства Габону оберталися виключно довкола родини Бонго й наближених до них. Водночас більшість громадян жили у злиднях.

Причини перевороту в Габоні відрізняються від тих, що спричинили путчі в країнах Сахеля на півночі, де безпекова ситуація погіршилася на тлі діяльності ісламістських бойовиків. Пов'язує Габон з іншими країнами Африки, де відбулися державні перевороти, хіба багаторічний режим правління.

Наприклад, у сусідньому Камеруні президент Поль Бія править вже понад 40 років. Свою владу він зберігає через фіктивні вибори і жорсткі репресії проти опозиції.

Президент Дені Сассу-Нгессо керував Республікою Конго 38 років. У 2015 році він змінив Конституцію, щоб продовжити термін повноважень, і був переобраний 88% голосів позаторік.

«Якщо ви подивитеся на деякі уряди, які зазнали державних переворотів в Африці, то це недемократичні уряди, які непопулярні та використовують військових для посилення влади», — розповів Ройтерз директор із аналітики південноафриканської компанії Signal Risk Раян Каммінгс.

На думку голови відділу макростратегії компанії FIM Partners Чарлі Робертсона, «переворот у Габоні разюче відрізняється, тому що це країна з високим рівнем письменності, яка є відносно багатою з точки зору ВВП на душу населення». На думку експерта, путч дійсно могло спричинити глибоке розчарування останніми президентськими виборами, які не були ані вільними, ані чесними.

Президент Габону Алі Бонго Ондімба виступає на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку, США, 21 вересня 2022 © BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Нагадаємо, що військова хунта оголосила про захоплення влади лише за кілька хвилин після того, як габонська ЦВК визнала переможцем Алі Бонго Ондімбу. Він начебто здобув 64,2% голосів виборців. Це мав би бути його третій термін на посаді президента, який тривав би ще п'ять років. При цьому волевиявлення відбулося без міжнародних спостерігачів, а після нього в країні запровадили комендантську годину та відключили доступ до Інтернету. Припинили мовлення французький телеканал France 24 та радіостанція RFI.

За опонента Ондімби, Альбера Ондо Оссу проголосували 30,7% виборців. Опозиція заявила, що не згодна з результатами виборів, бо вони відбувалися з порушеннями.

Востаннє військові намагалися силою захопити владу в Габоні у 2019 році. Тоді їхня спроба провалилася, а заколотників затримали силовики.

Цього ж разу путч, ймовірно, буде вдалим. Таку думку висловив Франсуа Конраді, провідний політичний економіст консалтингової фірми Oxford Economics — Africa: «Не думаю, що на лідерів перевороту чинитимуть значний тиск з вимогою відновити Ондімбу на посаді президента, адже його заявлена перемога на виборах була явно сфальсифікована, а протидія його режиму готувалася деякий час».

Наразі немає доказів, які б свідчили, що події у Габоні оркестровані за підтримки третіх країн, — заявив у коментарі Ассошіейтед Пресс Ремаджі Хойнаті, старший науковий співробітник Інституту досліджень безпеки в Африці.

Не перший і не останній африканський військовий переворот

Демонстрація у Хартумі, Судан, 8 грудня 2022 © Marwan Ali / AP

За 70 років в Африці задокументовані понад дві сотні спроб державних переворотів, і лише половина з них були вдалими. З них сім відбулися протягом останніх трьох років:

Нігер

26 липня 2023 року військові скинули Президента Мохамеда Базума.

Буркіна-Фасо

У січні 2022 року армія Буркіна-Фасо усунула президента Рока Каборе, звинувативши його в тому, що він не стримав насильство з боку ісламістських бойовиків. Тимчасовим Президентом став офіцер Поль-Анрі Сандаого Даміба. У вересні того ж року стався другий переворот. Капітан збройних сил Ібрагім Траоре за підтримки «вагнерівців» силою скинув Дамібу та перебрав на себе керівництво державою.

Гвінея

У вересні 2021 року командир сил спеціального призначення полковник Мамаді Думбуя скинув президента Альфу Конде. Роком раніше Конде змінив Конституцію, щоб без перешкод балотуватися на третій термін.

Чад

У квітні 2021 року армія Чаду прийшла до влади після смерті президента Ідріса Дебі. Він загинув під час боїв із повстанцями на півночі країни.

Малі

У серпні 2020 року група малійських полковників усунула президента Ібрагіма Бубакара Кейту. Переворот відбувся після антиурядових протестів на тлі погіршення безпекової ситуації, суперечливих парламентських виборів та звинувачень у корупції. Через дев'ять місяців стався другий переворот. Ассімі Ґойта, призначений віцепрезидентом після першого путчу, очолив нове повстання і проголосив себе главою держави.

Судан

У жовтні 2021 року генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан очолив військовий переворот у Хартумі та розпустив Раду, у якій армія та цивільне населення розділяли владу.

Чи очікувати на континенті чергового путчу?

Західні оглядачі відповідають на це запитання ствердно. Сім військових переворотів, які відбулися в Африці з 2020 року, мають дещо спільне. Міжнародній спільноті не вдалося вплинути на ситуацію та домогтися відновлення чи встановлення там демократії.