Аеродром у Пскові атакували безпілотниками з території РФ — Буданов

БІЛЬШЕ НЕ ЛІТАТИМУТЬ

Днями внаслідок удару по летовищу «Крєсти» у Пскові були знищені щонайменше два важкі військово-транспортні літаки Іл-76. Ще два борти зазнали серйозних ушкоджень.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив в коментарі виданню The War Zone, що «ми працюємо з території Росії». При цьому, очільник ГУР не уточнював, чи атаку здійснили співробітники ГУР, чи російські партизани. Буданов також відмовився повідомити, які саме безпілотники використані для удару та скільки.

Транспортний літак Іл-76, знищений внаслідок атаки безпілотника на авіабазу «Крєсти» в Пскові, Росія © 2023 PLANET LABS INC.

Журналісти також публікують фото зі супутників, які підтверджують ураження чотирьох російських літаків. На знімках після атаки видно обвуглені рештки двох Іл-76 і двох, на яких видніються пошкодження верхньої частини фюзеляжів.

Пошкоджені російські транспортні літаки Іл-76 на авіабазі «Крєсти» у Пскові, Росія © 2023 PLANET LABS INC.

Окрім супутникових знімків, редакція The War Zone також одержала доступ до відео, знятого на інфрачервону камеру одного з дронів, який застосували для удару. Після аналізу зображень, журналісти дійшли висновку, що атаку, ймовірно, здійснили не ударні БПЛА великої дальності. Скоріше, це були бомби, скинуті з безпілотників, які запустили з території неподалік летовища.

Росія використовувала пошкоджені та знищені літаки для перевезення військових вантажів та особового складу повітряно-десантних військ РФ. «Цілеспрямовано були атаковані паливні баки та важлива частина лонжерону крила, які розміщені у верхній частині ІЛ-76», — зазначив Кирило Буданов у телеграмі.