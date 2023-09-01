Війнa мaп: найгучніші скандали з «визнанням» анексії Криму та окупації РФ територій України

КАРТОГРАФІЧНІ ВІЙНИ

Україна та міжнародна спільнота не визнають анексії Криму, а також окупації її територій. Та попри це регулярно спалахують скандали з мапами України, на яких півострів та інші тимчасово окуповані території зображають російськими або спірними. І це відбувається частіше, ніж можна було б подумати. Пригадаймо найвідоміші скандали із зображенням українських територій як російських.

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Усе почалося одразу у 2014 році. Саме тоді ми почули про перші скандали, пов'язані із «помилками» в зображенні території України. І «помилялися» не абихто, а всесвітньо відомі бренди та організації.

Як помиляються бренди

Одним із перших здивував усіх Google, від'єднавши на своїх картах Крим від України ще у квітні 2014 року. Щоправда, таку версію можна було побачити не всюди, а на сайтах maps.google.ru і maps.google.com. Натомість на українських картах такого не було. Тоді пресслужба російського Google повідомила, що в такий спосіб хоче позначити «спірні» території.

У тому ж 2014 році відзначилася і ФІФA (Міжнародна федерація футболу), опублікувавши на ютубі ролик із презентацією логотипу Чемпіонату світу-2018. Там можна було побачити карту Росії разом із Кримом. Тоді розгорівся скандал, після якого відео швидко видалили. У ФІФA ж заявили, що цю мапу отримали від місцевого постачальника послуг, а не намалювали її самі.

Coca-Cola попросила вибачення в росіян © Скріншот з соцмереж

Нерідко бренди цілком свідомо йдуть на поводу в росіян, змінюючи спочатку правильні карти. Так зробила 2016 року американська компанія Coca-Cola: вона перепросила за публікацію карти РФ, на якій був відсутній не лише Крим, а й Калінінградська область та Курильські острови. Зрештою компанія опублікувала нову мапу, де всі ці території були. Згодом компанії довелося просити вибачення і в України.

A у 2015 році французьке видавництво Larousse випустило соціально-економічний атлас світу на 2016 рік, на якому Крим став частиною Росії. До того ж там зазначили, що півострів було «приєднано» до РФ у 2014 році. Тоді українське посольство у Франції звернулося до видавництва із проханням виправити мапу. A представник МЗС Франції нагадав, що країна не визнає анексії Криму.

ЗМІ та їхнє бачення

Втрапляли у скандал і поважні ЗМІ. Так, у лютому 2015 року телеканал CNN показав у новинах сюжет, де фігурувала велика інтерактивна мапа Росії. І на ній уся територія України була позначена як російська. Навіть більше: над Україною прималювали триколор. Сам сюжет було присвячено вторгненню Росії на схід України, на тлі чого така мапа виглядала зовсім дивно.

Скандальна карта від CNN © скріншот із відео Ютуб

У 2017 році осоромилося видання Daily Mail, опублікувавши матеріал, у якому Крим також назвали територією РФ. Тоді посольство України у Великій Британії назвало цю статтю провокаційною, а видання доволі швидко виправилося. Втім, цей випадок запам'ятали, до того ж насправді виправлення було частковим: журналісти взагалі вирішили не вказувати, чий же насправді Крим.

У тому ж 2017 році не змогло визначитися із тим, кому належить Крим, американське видання The New York Times. Воно опублікувало карту, де півострів було зображено як спірну територію РФ. На ситуацію майже одразу відреагувало українське МЗС, проте навіть їхнє втручання не допомогло.

У відповідь на всі претензії речник NYT Даніель Родес повідомив, що такий підпис цілком відповідає ситуації, яка, на думку видання, склалася у Криму. До того ж за два роки казус повторився: видання опублікувало статтю про Україну, але як ілюстрацію додало карту, де півострів знову виявився російським.

Карта зі статті The New York Times © NYT

Правозахисні організації і Крим

Здавалося б, правозахисні організації не мають припускатися таких прикрих помилок, проте вони таки хиблять. У 2017 році Міжнародна правозахисна організація Freedom House опублікувала у своєму звіті карту світу, на якій український Крим знову опинився у складі Росії.

Час від часу зображують Крим російським і відомі правозахисні організації © Скріншот із сайту freedomhouse.org

Хоча в цьому звіті організація говорить загалом про важливі речі, зокрема про загрози глобальній демократії, та зазначає, що РФ та Крим не є демократичними.

Втрапила у скандал і правозахисна організація Human Right Watch, яка наприкінці 2022 року у своїх щоденних зведеннях теж опублікувала карту України без Криму. A коли український сегмент соцмереж вибухнув протестом, організація просто видалила її. Хоч якось коментувати ситуацію, а перепрошувати й поготів, правозахисники не стали.

A що в Україні?

Цікаво, що такі скандали трапляються і безпосередньо в Україні. Так, у 2017 році в місті Бровари Київської області головну сцену на честь святкування Дня Незалежності оформили картою України... на якій не було території окупованого Криму. Керівниця відділу культури міськради, яка створювала мапу одразу подала у відставку.

A в магазинах Харкова продавалася географічна гра для дітей Країни + Прапори + Столиці, на картах якої Крим позначений у складі Росії. Видавництво пізніше заявило, що це просто помилка.

Aле найгучніше осоромилося Міністерство освіти і науки: у двох підручниках із історії України опублікували карту, на якій відсутній окупований Крим. Обидва підручники мали рекомендації МОН.

Діти вчилися за такими підручниками три роки. Лише після розголосу МОН звернулося до видавництв, які створювали підручники із вимогою виправити помилку. Проте у 2022 році відомство ще раз помилилося, опублікувавши у соцмережах карту України теж без Криму.

У підручниках з історії України для учнів 9-х та 10-х класів виявили мапу України без півострова Крим © Історична Правда

Це просто помилки?

Це можна було б списати на помилки або звичайну неуважність, але подібних випадків настільки багато, що вони схожі на систему. Адже Росія щиро вважає Крим своєю територією та всіляко намагається її легитимізувати.

Ситуація із зображеннями території України на мапах погіршилася після початку повномасштабного вторгнення та окупації частини територій Росією. Тепер від України відділяють не лише Крим, а ще й їх. Особливо «відзначилися» видавництва, які створюють картографічні матеріали. Зокрема, такі гіганти, як National Geographic, Marco Polo Weltkarte, Columbus Verlag та інші. Усі вони зображають тимчасово окуповані території України чи-то як російські, чи-то як спірні.

Настінна карта Європи від National Geographic, де біля Керченської протоки написано «заявлені Україною кордони» © скриншот із сайту National Geographic Maps

Детально про те, що саме відбувається, українська редакція RFI обговорювала із Миколою Голубеєм — засновником проєкту «Stop Mapaganda! Інформаційна деокупація України», створеного у відповідь на численні некоректні зображення Україні на картах та інших освітніх матеріалах.

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Микола Голубей наголошує, що так Росія намагається легитимізувати у свідомості європейців території, які окупувала. Aдже якщо люди бачитимуть такі мапи, вони думатимуть, що Крим, а також окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей дійсно належать РФ. Отже, для чого допомагати Україні?

Дослідник упевнений, що помилитися можна один раз. Aле коли різні компанії хиблять постійно та неодноразово, варто замислитися. Aдже це дійсно схоже на загальну політику таких організацій та підтримку дій Росії. Саме тому Україна має системно працювати над цим питанням та реагувати на всі такі ситуації.