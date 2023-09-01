ЗБРОЯ «РОСКОСМОСУ»

Росія поставила на бойове чергування стратегічний ракетний комплекс «Сармат»

В Міноборони РФ кажуть, що це нібито «найпотужніша ракета з найбільшою дальністю ураження цілей у світі». А втім, випробування цієї зброї на початку року провалилися.

Росія поставила на бойове чергування стратегічний ракетний комплекс «Сармат» AP

Реклама Читати продовження Очільник російської державної корпорації «Роскосмос» Юрій Борисов повідомив, що стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлений на бойове чергування. «Сармат» є комплексом шахтного базування з міжконтинентальною балістичною ракетою, яка може нести широкий спектр ядерних та гіперзвукових боєприпасів великої потужності. Перші успішні випробування комплексу, за повідомленням російського Міноборони, відбулися у квітні 2022 року. 23 лютого Президент РФ Володимир Путін анонсував розгортання «Сармата». Водночас американські ЗМІ тоді повідомляли, що росіяни випробували «Сармат» до чи під час візиту Президента США Джо Байдена до Києва у лютому. За даними CNN, тоді запуск провалився. Завантажити додаток