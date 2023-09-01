У Кремлі готуються до поразки: навіщо в Росії посилили військову цензуру

інформаційна війна

Міноборони Росії повертається до більш стриманого висвітлення своєї війни проти України та намагається цензурувати скарги, що надходять із лінії фронту, та повідомлення про контрнаступ ЗСУ.

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Росія з самого початку широкомасштабного нападу на Україну посилювала контроль й обмеження інформації. Нещодавно група Citizen Lab з Університету Торонто, яка вивчає цензуру в інтернет-просторі авторитарних країн, опублікувала звіт. Згідно з ним, за час війни РФ у тридцятеро збільшила цензуру в мережі.

Група Citizen Lab проаналізувала понад 300 судових рішень російського уряду проти соціальної мережі ВК з вимогою прибрати сторінку, повідомлення, відео й інший контент. До війни російський уряд видавав накази про видалення чогось із ВК у середньому кожні 50 днів. Але після початку вторгнення ця кількість зросла майже до одного разу на день.

Часто судові розпорядження були спрямовані на те, щоб змусити ВК видалити новини зі сторінок незалежних ЗМІ, а також повідомлення й облікові записи, які висловлювали невдоволення Володимиром Путіним або війною.

Президент Росії Володимир Путін © Mikhail Klimentyev / AP

Масштаби зачищення онлайн-контенту в Росії невеликі порівняно з іншими авторитарними країнами, такими як Китай та Іран. Проте методи, які використовують ці країни, схожі.

Обходити обмеження росіянам допомагає VPN. Але й із цією технологією кремлівська влада намагається боротися. Як повідомляють у розвідці Британії, на початку серпня 2023 року російська влада ймовірно посилила спроби закрити доступ до віртуальних приватних мереж (VPN), бо находили численні повідомлення, що в деяких регіонах Росії найбільш популярні з них стали недоступними.

«VPN, ймовірно, є найбільшою проблемою для російської влади, яка намагається встановити повний контроль за інформацією всередині країни. Окрім наростання технічної протидії, РФ також почала публічну інформаційну кампанію з метою відлякати громадян від VPN заявами про те, що вони нібито піддають загрозі свої персональні дані», — пише британська розвідка.

Офіційна інформація про перебіг війни в Україні також почала сильніше цензуруватися з боку влади. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Експерти припустили, що, ймовірно, Міноборони РФ повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, водночас намагаючись цензурувати скарги, що надходять із лінії фронту, та повідомлення про наступ українських військ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу © AP

Аналітики нагадують, що нещодавно Міноборони РФ змінило стиль своїх щоденних репортажів для скорочення щоденного обсягу інформації про війну. За їхніми спостереженнями, раніше воно публікувало щоденний звіт, що відрізнявся від індивідуальних звітів пресслужб кожного російського угруповання військ.

Однак 29 серпня пресслужби кожного російського угруповання військ оприлюднили текст, скопійований із загального щоденного, а не свої оригінальні звіти.

«Міністерство оборони Росії послідовно намагалося запровадити інформаційну політику, яка надавала б обмежену інформацію про фронт протягом усієї війни. Зміна у висвітленні подій Міністерством оборони Росії, якщо ця тенденція продовжиться, може відображати його ширші зусилля із цензури російських повідомлень про війну та уніфікації власного наративу», — підсумували в ISW.

Росія готується до поразки

Цензура у РФ — історія не нова. За словами керівника Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки Ігоря Солов’я, з початку повномасштабної війни у Росії було три хвилі обмежень:

— Спочатку вони прийняли закон про фейки та закрили всі більш-менш ліберальні видання, які дозволяли собі «ходити не в ногу» з Кремлем. Почали давати реальні сроки ув’язнення людям, які, не бувши медіа, мали велику аудиторію, писали правду. Друга хвиля мала місце після Харківської операції. Тоді Міноборони РФ стало жертвою міжвідомчих розбірок між ФСБ, ГРУ та політичними організаціями. І воєнкори, які представляли ту чи іншу сторони, власне, і стали причиною інформаційного провалу, після провалу воєнного.

За словами експерта, тоді ж Кремль взявся за топових воєнкорів, яким «пояснили», що і як треба писати. А от третя, і поки остання хвиля пов’язана з тим, що, незважаючи на всі великі репресивні заходи, інформація надходить:

— Був у них нещодавно скандал із 205 мотострілецькою бригадою ЗС РФ, яка стоїть на Херсонському напрямку. Російські воєнкори писали, що бригада несе великі втрати, а забезпечення зброєю чи евакуації немає. Що цікаво, коли туди приїхали перевіряльники з ФСБ та військової контррозвідки, вони займалися не вирішенням проблем бригади, а шукали, хто зливав інформацію.

Російські військові (ілюстративне фото) AP

Соловей додає, що Кремль продовжить «закручувати гайки», де тільки можна, а репресії воєнкорів посиляться. Адже коли Росія не має реальних успіхів на фронті, вона розшукує тих, хто про це говорить.

На думку військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, росіяни не лише намагаються приховати свої провали, але й готують інформаційне поле перед втратою захоплених територій:

— Тому зараз максимально обмежується інформація, яка не узгоджена з офіційною пропагандою. Вони вже передчувають, що їх чекає на фронті, а, повірте, нічого хорошо. І в Москві не знають, як будуть пояснювати цю поразку. Адже пропаганда весь час розповідала про «лінії Суровікіна», які українська армія ніколи не пройде, про найбільше та найбоєздатніше угруповання військ на Донбасі. Але і ми, і вони бачать просування наших військ, тому вони максимально обмежують доступ до інформації.

Чи вдасться московській владі тримати в незнанні своїх громадян? Коваленко вважає, що навряд чи. У сучасному світі важко закрити доступ до інформації, хоча Росія намагалася це зробити ще до повномасштабного вторгнення в Україну, каже експерт:

— Пам’ятаєте, як вони хотіли заборонити телеграм? Але намагаючись заблокувати доступ до програми на своїй території, вони зачепили й інші пов’язані системи. Через це почалися збої різних програм. У них навіть каси в супермаркетах відключилися по всій країні, тому що довелося відключити велику кількість серверів та інших комунікативних елементів, під які були підв’язані банки, офіси, підприємства, мережі супермаркетів та інше. Після цього вони одразу від цього відмовилися.

Соловей впевнений, що Росія намагатиметься максимально закрити інформаційний простір, наслідуючи приклад Північної Кореї:

— Кремль хоче, щоб у медіапросторі не було жодної іншої думки, крім владної. І вони показують, що в реалізації цього вони не зупиняться ні перед чим. Я думаю, що гайки будуть продовжувати закручуватися. І тільки питання часу, коли вони відріжуть рештки ресурсів, які їм заважають жити.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і міністр оборони Росії Сергій Шойгу, липень 2023 AP

Збільшується поширення фейків

Коваленко вважає, що найближчим часом українці можуть зіткнутися з активним поширенням декількох пропагандистських наративів:

— Перше, основні акценти будуть робитися на розповсюдженні інформації про багатотисячні втрати з української сторони. Для надання ваги цій інформації будуть підключати ще й західних експертів, переважно американських із трампістського кола, які будуть сприяти поширенню такої інформації. Наприклад, колишній полковник Дуглас Макгрегор свого часу був радником Трампа. У 2022 році він говорив про колосальні втрати української армії, що до кінця 2022 року Росія візьме під контроль усі території Лівобережної України та Київ. Після його прогнозів була звільнена Харківщина та правобережна Херсонщина.

Другий наратив, що Захід від нас втомився і починає менше давати допомоги, каже Коваленко:

— Будуть прив’язуватись до дуже специфічних моментів. Наприклад, США передали новий пакет допомоги, у якому немає важкої техніки. Вони одразу видадуть на загал, що от, Америка перестала нам давати техніку. Але вони розуміють, що така допомога узгоджується з партнерами. І якщо США нам не дає танки чи БТР, то їх нам передає Франція, Німеччина, Польща чи інші. Але вони будуть маніпулювати такими моментами та максимально вкидувати фейки для демотивації українського народу та армії.

Загалом же, як каже Ігор Соловей, у російський пропаганді нічого не змінилося з початку року:

— Головними темами є дискредитація Збройних сил, військового командування, мобілізації. Далі — поширення інформації про проблеми в українському суспільстві, це соціальні та антикорупційні теми. Особливо щодо корупційних проявів. Цю інформацію намагаються максимально поширити на західну аудиторію.

За словами експерта, теми не міняються, на відміну від форми подачі пропаганди та приводів:

— Також відбулася суттєва модифікація за форматом поширення цих фейків. Після закриття російських каналів, залишилися тільки соцмережі, з якими вони активно працюють. В останній рік не було їхньої активності у фейсбуці та інстаграмі, але зараз вони повертаються. Вони просто викуповують старі або створюють нові рекламні кабінети в різних країнах світу. Ці рекламні кабінети створені українською мовою та таргетують рекламу на українську аудиторію. При чому українська там досить непогана. Це ми пов’язуємо з початком роботи наших втікачів у Росію. Вони продовжили доїти російську владу й отримали гроші на підривні кампанії. Якість цієї реклами — так собі, але її масовість вражає.

Для боротьби з російськими вкидами, як розповідає Соловей, Україна працює за трьома напрямками:

— Перший — заборона каналів поширення дезінформації. Другий — створення альтернативних достовірних інформаційних каналів, третій — медіаосвіта. Ми пояснюємо про небезпеку російських ресурсів, які, по суті, є суцільною військовою пропагандою. І потрібно розуміти, що за певними начебто українськими ресурсами сидить майор російських спецслужб. І за всіма цими трьома напрямками робота ведеться.