Імпічмент за непослух. Чому керівна партія Грузії вирішила відсторонити Президентку

Низькі шанси

Про те, що народні депутати Грузії готують імпічмент, стало відомо 1 вересня. Партія влади «Грузинська мрія» вирішили вдатися до таких дій через поїздку Саломе Зурабішвілі до Німеччини. Депутати назвали це грубим порушення Конституції. Як грузинська політична криза може вплинути на ситуацію всередині країни, на її шлях до ЄС, дізнавалась українська редакція RFI.

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Про підготовку імпічменту в парламенті Грузії повідомило «Ехо Кавказу». Лідер партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що поїздка до Німеччини в четвер не була погоджена з урядом. Кабінет міністрів також не схвалив і запланованого на осінь політичного туру Саломе Зурабішвілі. Як пояснює Іраклій Кобахідзе, вона має брати дозвіл на такі поїздки:

— У Конституції Грузії прописано, що президент має право реалізовувати зовнішню політику та брати участь у міжнародних перемовах тільки після погодження урядом. З огляду на це ясно, що президент Грузії дуже грубо порушила Конституцію, на якій давала клятву. Потрібна відповідна реакція, ми не можемо залишити це без відповіді.

Лідер партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе © interpressnews.ge

Чому президентка поїхала до Німеччини?

Під час свого візиту Саломе Зурабішвілі зустрічалася із німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Судячи з протокольної зйомки, приймали її як почесну гостю.

Такі свої візити президентка Грузії називає допомогою країні на шляху до ЄС. Але в керівній партії з цим не згодні. Як передає «Ехо Кавказу», Іраклій Кобахідзе теж проти. На його думку, такі дії Зурабішвілі шкодять євроінтеграції країни. Він наполягає, що запуск імпічменту — це захист Конституції країни:

— Передусім, це наша відповідальність перед Конституцією Грузії. Ігнорування кричущих порушень Конституції підриває верховенство закону та демократичну конституційну систему, чого ми не можемо допустити.

Ймовірність відставки

У керівній партії визнають, що їм може не вистачити голосів у парламенті, щоб проголосувати за імпічмент Саломе Зурабішвілі. Потрібно 100 «за» від парламентарів, «Грузинській мрії» не вистачає дванадцяти.

Попри це політрада керівної партії вирішила, що імпічмент все ж потрібно ініціювати. Але згодом Кобахідзе заявив, що депутати з'ясують у Конституційного суду, чи було порушення головного закону країни:

— Конституційний суд має поміркувати і зробити висновок. Хоча юридична справа дуже чітка і зрозуміла, у Конституції все чорним по білому написано. Потрібен висновок Конституційного суду в межах процедури імпічменту.

Поки Саломе Зурабішвілі не прокоментувала заяви, які лунають на її батьківщині. Натомість у твіттері вона виклала фото з президентом Німеччини і подякувала йому за прийом.

«Дякую Франку-Вальтеру Штайнмаєру за цю зустріч, яка розпочала мій європейський тур, покликаний забезпечити наш європейський шлях. Підтримка Німеччини буде вирішальною. Грузинський народ вірить у своє європейське майбутнє», — написала президентка, яка, схоже, не збирається переривати своє турне.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр © Саломе Зурабішвілі / Twitter

Політолог Гела Васадзе не вірить у можливість імпічменту. Як розказав він редакції RFI, усе, що зараз відбувається у владних колах Грузії, — це просто політичний демарш. А додатково переконати 12 депутатів проголосувати за відставку президента неможливо.

«Зрозуміло, що це політичний демарш. Зурабішвілі була призначена керівною партією саме для того, щоб регулювати відносини із Заходом, бо вона є кадровим дипломатом. І ці надії справджувались до 2022 року, що вона буде відгравати таку роль щита і регулятора у відносинах із Заходом. Зараз же все навпаки. Зурабішвілі вирішила не жертвувати власною репутацією вже серед західних кіл. А це дуже дратує чинний уряд», — пояснює політолог.

У разі імпічменту

Якщо ж грузинським парлментарям все-таки вдасться оголосити імпічмент, то це може зашкодити Грузії на шляху до ЄС. Та й влада країни неоднозначно ставиться до можливого майбутнього членства у євроспільноті, політолог пояснює:

— Владі вигідно сказати, що «при нас дали кандидатство», але у разі отримання кандидатства Грузія бере на себе дуже серйозні зобов’язання. По-перше, у сфері демократії. Йдеться про внутрішні реформи. По-друге, із координації зовнішньої політики (з ЄС. — Ред.). Чого б (владі. — Ред.) дуже не хотілося.

Погрози з імпічментом президентки навряд чи зможуть викликати нові заворушення у Грузії. Але якщо обурення населення зростатиме, то ситуацію складно прогнозувати, говорить Гела Васадзе:

— Якщо молодь усвідомить, що нас позбавляють європерспективи, то з її боку може бути достатньо серйозна та болісна реакція, як було із законом про іноагентів.