ООН хоче піти на поступки Росії для відновлення зернової угоди — Anadolu

продовольча криза

ООН підготувала новий пакет пропозицій за участю Туреччини і вважає, що це стане основою для відродження зернової ініціативи.

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Про це під час спільної прес-конференції з російським главою МЗС Сергієм Лавровим у Москві заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає Anadolu.

«Найважливішими елементами пакету є включення європейської дочірньої компанії російського банку "Зіраат" (Россельхозбанк) до системи SWIFT та розблокування заморожених активів російських компаній з виробництва добрив в Європі», — пише турецьке інформаційне агентство.

У той час як Туреччина продовжує свої дипломатичні зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи в координації з ООН, інші формули, запропоновані як альтернатива угоді, створюють проблеми з точки зору безпеки та вартості, пише Anadolu.

Наприклад, Росія пропонує відправити 1 млн тонн зерна до Туреччини для переробки за фінансової підтримки Катару, і потім відправляти в найменш розвинені країни. Однак, у порівнянні з обсягом роботи Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє відправляти близько 33 мільйонів тонн зерна на рік, 1 мільйон тонн зерна, пропонований Росією, набагато нижчий за потреби.

«Відсутність достатньої кількості зерна для тих, хто його потребує, становить небезпеку швидкого зростання цін на ринках і спровокувати глобальну кризу», — зазначило агентство.