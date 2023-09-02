У Балтійському морі НАТО вперше проведе навчання з відбиття атак Росії

попередження для кремля

У великих військово-морських навчаннях візьмуть участь близько 30 кораблів і понад 3000 західних військовослужбовців.

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Про це заявив головнокомандувач ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак, пише Reuters.

«Ми посилаємо Росії чітке повідомлення про пильність. Надійне стримування має містити здатність атакувати», — сказав журналістам у Берліні Каак.

У двотижневих навчаннях Northern Coasts, які розпочнуться 9 вересня, візьмуть участь війська з усіх країн НАТО на Балтійському морі, а також Швеції, яка незабаром стане членом, і небалтійських союзників - США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції. Вони відпрацьовуватимуть десантні операції та удари з моря на сушу.

Військово-морський флот США відправить на навчання Mesa Verde, корабель довжиною понад 200 метрів, призначений для транспортування та висадки близько 800 морських піхотинців під час десантного нападу.

Захист морських шляхів через Балтійське море є ще одним напрямком навчань, які проходитимуть біля берегів Латвії та Естонії.

«Фінляндія і країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувалкський коридор буде заблокований − а це можна зробити легко, оскільки є лише дві автомобільні дороги і одна залізнична лінія — тоді нам залишаться лише морські шляхи, і саме через них нам доведеться прокладати собі дорогу», — зазначив Каак.

Сувальський коридор довжиною близько 65 кілометрів є єдиним сухопутним шляхом, що з’єднує країни Балтії з Польщею та основною територією НАТО в Європі.