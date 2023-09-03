Керівна партія Грузії визнала, що в неї не вистачить голосів для імпічменту Президентці

нічого не вийшло

Раніше лідер партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе оголосив про початок процедури імпічменту президента Грузії Саломе Зурабішвілі через не погоджені з урядом візити до Європи.

Реклама Читати продовження

Про це сказав голова фракції «Грузинська мрія» Мамука Мдінарадзе визнав, передає «Грузия Online».

За його словами, опозиція чітко зафіксувала підтримку Саломе Зурабішвілі, «коли вона порушує Конституцію».

«У частині виконання імпічменту ми не бачимо сенсу. Ми вважаємо, що й сьогодні неможливо мобілізувати 100 голосів. Це було наше припущення, але тепер воно вже підкріплене доказами — усі кажуть, що не підтримають», — сказав Мдінарадзе.

Він також зауважив, що його партія не збирається «консультуватися та благати» своїх опонентів про підтримку процедури імпічменту.

Про те, що народні депутати Грузії готують імпічмент, стало відомо 1 вересня. Партія влади «Грузинська мрія» вирішили вдатися до таких дій через поїздку Саломе Зурабішвілі до Німеччини. Депутати назвали це грубим порушення Конституції.