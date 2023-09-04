Зараз — це двосторонній торг із Ердоганом: експерт про майбутнє зернової угоди

Інтерв'ю RFI

Президент Туреччини Реджеп Taїп Ердоган сьогодні зустрінеться в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним. Ймовірно, Анкара спробує знову переконати Кремль відновити Чорноморську зернову ініціативу. Журналістка RFI Марія Ноель поговорила про історію цієї угоди та її можливе майбутнє із Олександрою Прокопенко — експерткою з російської економічної політики та науковою співробітницею Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень у Берліні.

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— Чорноморська зернова ініціатива працювала протягом року. Увесь цей час Росія або загрожувала, що вона вийде з неї, або «призупиняла» її дію і постійно робила заяви про невиконання російської частини домовленостей. Зрештою Кремль заявив, що угоди більше немає. У своїй останній на цю тему статті Ви пишете, що вона «поставлена ​​на паузу». Що з цією угодою відбувається зараз?

— Чорноморська ініціатива передбачала два документи. Один стосувався України, другий — доступу російських виробників на світові ринки і російських сільгоспвиробників та різних фірм, які беруть участь загалом у забезпеченні російського агросектору: доступу до сільгосптехніки, компонентів, засобів для обприскування врожаю, пестицидів та іншої агрохімії.

Тут, на мою думку, не повинно бути ілюзій: для України, звичайно ж, угода — це насамперед джерело твердої валюти. Тому що зерно вивозилося відповідно до раніше укладених контрактів, жодні точки призначення зерна ніколи не були предметом домовленостей. Хоча ми, звичайно, не бачили меморандуму, який підписали Росія та ООН. Він так і не був опублікований. Але, наскільки ми знаємо, цей меморандум радше «за все добре, проти всього поганого»... І в жодному з документів, які були підписані в межах правочину, не обговорюється, куди в результаті зерно має прямувати.

Тому цей наратив — «ми підписали угоду, бо зерно мало йти в бідні країни, а насправді воно йде в багаті» — це такий кремлівський винахід.

Загалом, коли Путін каже, що сита Європа отримує зерно — це так і є. Другий за обсягом отримувач зерна, за даними ООН, — Іспанія. Але перший — найліпший друг Росії Китай.

Кремлю ж угода була потрібна насамперед для того, щоб мати вилучення із санкційного режиму. І Кремль їх отримав.

— Чи можна детальніше про це?

— Я маю на увазі директиву, ухвалену невдовзі після (підписання. — Ред.) угоди, яка окремо зазначала, що до режиму санкцій не належать угоди, пов'язані з російськими компаніями у сфері забезпечення продовольством, добривами і медикаментами.

Як правило, ці три параметри, у принципі, не підлягають жодним санкціям та обмеженням, якщо ми подивимося, як запроваджували санкції щодо інших країн.

Але Сполучені Штати ще раніше, у березні, ще до угоди, випустили першу «генліцензію», яка говорить про те, що цими товарами можна (торгувати. — Ред.). Європа зробила те саме незабаром після угоди.

Більше того, було виведено з-під санкцій угоди в цих трьох сферах для банків, які спочатку були глибоко під санкціями. Це банк «Росія» (фінустанова друзів Путіна Юрія Ковальчука та Миколи Шамалова. — Ред.), головний банк російського оборонного сектору «Промзв'язокбанк», кишеньковий банк «Ростеху» «Новікомбанк», були виведені ВТБ та ВЕБ…

Загалом, із точки зору регулювання, усе було зроблено. Питання в іншому, а саме у тому, що війна зробила російський бізнес настільки токсичним, що, я так підозрюю, допоки санкції діятимуть масово, ніхто не повертатиметься у бізнес як зазвичай. І, як і раніше, угоди з російськими компаніями будуть розглядати під мікроскопом або просто не проходитимуть комплаєнс (з англ. «відповідність компанії всім потрібним принципам та суворе слідування законодавству». — Ред.).

Банкам собі дорожче тримати фахівців, які розбиратимуться, що там у санкціях, що там не у санкціях, як це все працює і таке інше. Простіше відмовити і не мати справи з будь-яким російським контрагентом, ніж витрачатися на перевірку. І як тільки це стало зрозуміло, Москва почала бурчати, що угода не виконується: виникла історія з трубопроводом (йдеться про аміакогін Тольятті — Одеса, відновлення роботи якого вимагав Кремль. — Ред.), звідки виникла вимога вивести з-під санкцій «Россільгоспбанк».

Історично «Россільгоспбанк» ніколи не був ключовим експортним банком, він переважно кредитував російських аграріїв. Більшість зовнішніх угод йшли через ВТБ. А «Россільгоспбанк» мав спеціалізацію з кредитування фермерів усередині Росії, а не експортні операції. І було питання блокування партії добрив «Уралхіму», які частково застрягли в балтійських портах.

Але загалом усе це мало вигляд того, що Кремль намагався натиснути на ООН і частково на країни, щоб ті змусили бізнес повернутися до операцій з російськими контрагентами, як зазвичай.

— Зазначу, що держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно в інтерв'ю RFI сказав, що США зробили все для виконання вимог Москви щодо зернової угоди. І, справді, не дуже зрозуміло, звідки взялася вимога про «Россільгоспбанк», який нібито обслуговує операції з експорту російського продовольства та інші вимоги. А надто, що Росія зрештою вийшла з угоди, незважаючи на «умовляння» її партнерів.

— Виток інформації про те, що такі вимоги (виведення з-під санкцій «Россільгоспбанку» та відновлення аміакогону. — Ред.) є на столі, з'явилися десь наприкінці вересня 2022 року. І Україна на це сказала: «Окей. Тоді випускайте всіх військовополонених, і ми вам "включимо" аміакогін». Росія на це не пішла.

У результаті аміакогін пошкоджений, і тепер вже зрозуміло, що він не є предметом угоди.

А далі історія розвивалася досить просто: важелів вплинути на угоду в Кремля залишалося не так багато. Тому треба було з неї остаточно виходити, але за неї просив важливий партнер Ердоган і партнер Китай згадував угоду у своєму меморандумі з 12 пунктів («Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи». — Ред.).

Ймовірно, з точки зору іміджу, чергове продовження шкодило Кремлю досить сильно, хоча, здавалося б, що може ще зашкодити іміджу Кремля. Проте там досить болісно сприймають всю цю історію.

Тому це четверте (останнє) продовження з абсолютно нездійсненними умовами було для Путіна, по-перше, неприйнятним, по-друге, неможливим.

Також мені здається, що в Путіна з'явилася можливість хоча б частково замістити «турецький транзит», можливо, китайським, можливо, ще чимось. І це означає, що «важіль», який був у Ердогана щодо Путіна, трохи послабшав, що дозволило російському очільнику зробити такий маневр.

Якщо першого року війни Туреччина стала важливим логістичним хабом для Росії, зокрема важливим партнером для російських компаній у частині логістики (Пошта Росії та Пошта Туреччини — партнери, і цей вантажообіг досить великий), то, мабуть, зараз це змінилося.

І мені здається, що як тільки з'явилися інші можливості, яких не було в перший рік війни, це дозволило Путіну стати менш уважним до прохань колеги Ердогана з управління угодою.

— Російська зернова спілка опублікувала інформацію про обсяг урожаю на 2023 рік. За показниками експорту (російського збіжжя. — Ред.), Туреччина перемістилася на друге місце (традиційне) з обсягами в 10 мільйонів тонн. На перше місце повернувся Єгипет із 12 мільйонами тонн. Також там йдеться про Алжир, Іран та Саудівську Аравію. Тобто виходячи з експортного потенціалу, який Росія прогнозує (50-55 млн тонн — Ред.), у неї, у принципі, усе продано. Москві потрібна ця угода? І навіщо?

— Москва не в тому становищі, щоб розкидатися будь-якими партнерами. І Туреччина — одна з небагатьох великих і шановних країн світу, де з Путіним розмовляє перша особа та розмовляє шанобливо. Тепер не можна сказати, який баланс у відносинах Туреччини та Росії, чи зміщений він у бік однієї чи іншої країни. Але Росія неодноразово говорила, що вони дуже цінують цей чинник — відносини з Туреччиною.

А Туреччині угода потрібна не лише для здобуття російського зерна. Вона активно купувала й українське зерно для перероблення. Це була частина експортних товарів у Туреччині, і це важливо для Ердогана.

Для Росії угода — це певна можливість. Якщо рік тому це була можливість мати інший вигляд на міжнародній арені, то зараз це питання двостороннього торгу з Ердоганом.

Очевидно, що Путіна абсолютно не хвилює ні добробут, тобто експортний виторг України, ні куди Україна постачає зерно, ні все інше.

Якою є конструкція, що обговорюють на підставі витоків про участь Катару в угоді, про постачання зерна до бідних країн? Фактично Росія за гроші Катару тепер відшкодує обсяги зерна, що «випадають», які Україна постачала в межах продовольчої програми ООН, які були стабілізаторами ціни в деякому сенсі. І це порівняно невеликі обсяги, приблизно один мільйон тонн на рік. Таким чином, те, що стосується зобов'язань перед ООН та бідними країнами, вирішиться.

А все інше, як розмірковує Кремль, — це експортна виручка України, і нема чого їм її отримувати.Тому угода потрібна Кремлю тільки як важіль для діалогу з Туреччиною. Уже про жодні бідні країни не йдеться, особливо якщо ми згадаємо слова президента ПАР Сирила Рамафоси про те, що Африка не потребує даток.

— «Африка не потребує пожертвувань», так.

— Для Путіна це доволі принизливо: з точки зору Кремля, це наш такий щедрий жест, а руку Москви фактично відштовхують зі словами «заберіть ваш даток».Тому це вже питання внутрішніх взаємин Ердогана та Путіна. І Ердогану згадана угода політично потрібна, зокрема, щоб продовжувати підтверджувати імідж людини, яка може переконати Путіна в чомусь, на відміну від решти світових лідерів.

— Відносини з партнером Сі Цзіньпіном не мають значення в межах цієї угоди?

— Сі у випадку із зерновою угодою не має зацікавленості. Тут Китай поводиться вкрай нейтрально. Це не справа Китаю. Китай цілком може замістити ці вісім мільйонів тонн, які він отримав від України в межах угоди через інших постачальників. Для Китаю це не буде ні драматичними витратами, ні чимось іншим. Згадка угоди в «Китайському мирному плані» зумовлена ​​радше баченням китайської дипломатії загалом: потреба окреслювати глобальні питання, питання продовольчої безпеки, до яких належить угода, але не більше.

Китай цілком точно утримуватиметься від того, щоб безпосередньо «вписуватися» за когось у цій історії: якщо він «впишеться» за Росію, то Китаю треба якось поєднати це з усім іншим міжнародним співтовариством, а якщо за Україну, то це дуже «некорпоративно» щодо Росії загалом і порушенням нейтралітету, який Пекін намагається утримувати. Тому ні, це історія Путіна та Ердогана.

Китай тут натякає, але він не центральний гравець.

— Україна як була постраждалою стороною у всіх сенсах, так і залишається. Її уряд уже передбачив інші «коридори» Дунаєм: порти Рені та Ізмаїл Росія бомбить, є шляхи з виходом у три порти — Констанца в Румунії, Варна та Бургас у Болгарії, де спокійно. На тлі того, що Україна створила свій страховий фонд для проходження суден у цих умовах, найбільші світові страховики поки утримуються. Чи Україні потрібна ця угода?

— Міжнародні страховики, як і раніше, вважають, що є ризики і що вивіз зерна небезпечний. Звичайно, Україні потрібна ця угода. Вона потрібна Україні не лише як джерело валюти, а й для звільнення елеваторів під новий урожай, який уже є.

Порти Дунаю — це дуже важлива історія, але це інші, незрівнянні обсяги. Тому, звісно, ​​угода Україні потрібна. Україні вона потрібна більш за всіх. І Україна все ще найбільш постраждала в цьому сенсі країна.

— Є у вас якісь прогнози?

— Їх немає. Подивимося, як пройде зустріч Путіна та Ердогана. Як бачимо, це Ердоган їде до Путіна, а не навпаки, як заявлялося раніше.

До цього Путін не поїхав до ПАР. Потім Пєсков сказав, що Путін не поїде до Індії. Я думаю, через те, що Путін просто боїться літати за межі Росії. І я не думаю, що справа в ордері МКС. Я не вірю, у принципі, що в ПАР хтось прийшов би заарештовувати Путіна за ордером Гаазького суду. Мені здається, що Путін просто боїться літати за межі Росії, бо в небі будь-що може статися.

І тепер на Ердогана чекають у Сочі. Для Ердогана найважливіше – повернутися до угоди за участю України. Що він не просто отримає свої обсяги, що «випадають», а що угода повернеться за участю України. І Україна зможе возити зерно. Звичайно, це була б велика перемога Ердогана, яка вкотре продемонструє його потенціал як світового лідера, а не просто керівника великої регіональної держави.