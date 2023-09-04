ООН поки що не має достатніх доказів для визнання геноциду в Україні — Мьосе

Недостатньо доказів

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не не може підтвердити, що в країні відбувається геноцид.

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не може сказати, що в країні відбувається геноцид.

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Члени комісії ООН прибули з візитом до Києва та дали пресконфренцію.

— На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – ред.) відбувається геноцид, — сказав голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

Він зауважив, що поки що комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид. За його словами, це питання умислу злочинців:

Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком... Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою.

Водночас Ерік Мьосе наголошує на тому, що розслідування триває. До того ж раніше комісія розповідала, що деякі росЗМІ робили заяви, які могли мати відношення до питання підбурювання до геноциду.

«Це одна лінія, якої ми дотримуємося, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає», — додав Мьосе. Також він зазначив, що комісії вдалося виявити велику кількість воєнних злочинів (ідеться насамперед про тортури й атаки по енергетичній інфраструктурі України). Aле наразі комісія ООН не певна, що їх треба розглядати саме як злочини проти людяності.

— І ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті, — підсумував Ерік Мьосе.