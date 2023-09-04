РФ не готова повернутися до зернової угоди: результати переговорів Ердогана та Путіна
У Сочі завершилися переговори між президентами РФ та Туреччини. Про повернення до Чорноморської зернової ініціативи поки що не йдеться.
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Після зустрічі президент Росії Володимир Путін заявив, що просто зараз Москва не готова повертатися до зернової угоди, дія якої була припинена у липні.
Таку заяву він зробив на спільній пресконференції з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі. Утім, він також сказав, що РФ готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, якщо Україна та Захід виконають усі поставлені Москвою раніше умови.
— Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості, — сказав Путін.
Він продовжує наполягати на виконанні вимог щодо зняття обмежень із російського агроекспорту. Також Путін стверджує, що це Захід «змусив» Росію вийти з угоди, оскільки відмовився виводити з-під санкцій поставки з РФ та її банківський сектор.
Ердоган у свою чергу повідомив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника з врегулювання російсько-української війни.
Окрім того, президент Туреччини вважає, що потрібно усунути недоліки, які стоять на шляху продовження зернової угоди, оскільки альтернативні пропозиції не змогли забезпечити «стійку, безпечну і постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як Чорноморська зернова ініціатива». Aле Україна має змінити свій підхід.
— Ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією, — наголосив Ердоган.