РФ не готова повернутися до зернової угоди: результати переговорів Ердогана та Путіна

Не домовилися

У Сочі завершилися переговори між президентами РФ та Туреччини. Про повернення до Чорноморської зернової ініціативи поки що не йдеться.

Реклама Читати продовження

Після зустрічі президент Росії Володимир Путін заявив, що просто зараз Москва не готова повертатися до зернової угоди, дія якої була припинена у липні.

Таку заяву він зробив на спільній пресконференції з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі. Утім, він також сказав, що РФ готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, якщо Україна та Захід виконають усі поставлені Москвою раніше умови.

— Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості, — сказав Путін.

Він продовжує наполягати на виконанні вимог щодо зняття обмежень із російського агроекспорту. Також Путін стверджує, що це Захід «змусив» Росію вийти з угоди, оскільки відмовився виводити з-під санкцій поставки з РФ та її банківський сектор.

Ердоган у свою чергу повідомив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника з врегулювання російсько-української війни.

Окрім того, президент Туреччини вважає, що потрібно усунути недоліки, які стоять на шляху продовження зернової угоди, оскільки альтернативні пропозиції не змогли забезпечити «стійку, безпечну і постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як Чорноморська зернова ініціатива». Aле Україна має змінити свій підхід.

— Ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією, — наголосив Ердоган.