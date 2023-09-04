Тепер офіційно: Сі Цзіньпін не поїде на саміт G20. Чому і кому від цього гірше?

ТАКИ НЕ ПОЇДЕ

Керівник КНР Сі Цзіньпін таки не поїде на саміт G20 у Нью-Делі. Це офіційно підтвердили в МЗС Китаю. Замість Сі на зустріч 9 та 10 вересня вирушить прем’єр-міністр Лі Цян — формально друга людина в ієрархії китайської влади. Лідер КНР пропускає саміт «двадцятки» вперше за час існування клубу.

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Інформація про можливу відсутність Сі на саміті в Нью Делі з’явилася ще наприкінці минулого тижня. Серед причин називали складні відносини між Індією та Китаєм, зокрема територіальну суперечку. І в такий спосіб Пекін хоче підпсувати індійцям головування в G20.

Нарендра Моді - прем'єр-міністр Індії AP - Manish Swarup

З іншого боку, Сі відвідав саміт БРІКС у ПАР в серпні, де також був індійський прем’єр Нарендра Моді. Тоді, щоправда, китайський керманич пропустив один з центральних заходів, так і не пояснивши причини. За результатами того саміту, до клубу запросили приєднатися ще шість країн Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. Китай — найпотужніший і найвпливовіший член БРІКС — об'єднання де немає західних країн. Це робить його особливо комфортним для Пекіна.

Лідери Бразилії, Китаю, ПАР, Індії та глава МЗС РФ на саміті БРІКС. 22 серпня 2023 AP - Gianluigi Guercia

Серед інших можливих причин відсутності на саміті G20 — небажання китайського лідера дискутувати із своїми західними колегами із найбільш суперечливих питань. Це, наприклад, економічна політика Пекіна, скорочення парникових викидів і, головно, позиція щодо російської агресії проти України.

Оглядачі агентства Bloomberg взагалі вважають, що Сі відмовився їхати на саміт «двадцятки» через «імператорське мислення». Він, мовляв, воліє, щоб світові лідери приїжджали до нього в Китай. З початку року КНР і справді відвідали керівники Іспанії, Франції, Бразилії, Сингапуру, Малайзії та інших країн. А ще — одразу чотири американські делегації, зокрема і Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Еммануель Макрон, Урсула фон дер Ляєн та Сі Цзіньпін в Пекіні, 6 квітня 2023 © АР

Міжнародні оглядачі із певним оптимізмом констатували пожвавлення американсько-китайських відносин і сподівалися, що Сі Цзіньпін та Джо Байден зустрінуться особисто в Нью-Делі. Уперше цього року.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та керівник КНР Сі Цзіньпін © AP / Leah Millis

Американський президент уже заявив, що розчарований рішенням Сі не їхати до Індії. Але додав, що все одно збирається зустрітися з ним, не пояснивши, коли і де. Байден буде в Індії з 7 до 10 вересня, а після цього поїде до В’єтнаму.

Сі Цзіньпін і Джо Байден. Балі, 14 листопада 2022 © AP / Alex Brandon

Відсутність Сі Цзіньпіна на саміті «двадцятки» може похитнути авторитет клубу пише The Financial Times . Адже він позиціонує себе як об’єднання для розв'язання глобальних питань, що важко уявити без участі Китаю. Перші саміти G20 у 2008-му та 2009-му були присвячені боротьбі зі світовою фінансовою кризою. І багато в чому саме завдяки скоординованим діям лідерів клубу вдалося подолати наслідки економічного занепаду. Тепер же позиція Сі створює «екзистенційну загрозу для майбутнього G20», — вважають оглядачі FT.

З іншого боку, демарш Сі Цзіньпіна навряд додасть бонусів самому Китаю. Без потужного китайського представництва на саміті лідерам США та Заходу може бути легше достукатися до колег із держав Глобального Півдня. Наприклад, запропонувати додаткову фінансову підтримку, щоб гідно конкурувати з амбітним китайським проєктом «Один пояс — один шлях».

Логотип індійського головування в G20 біля головної локації саміту в Нью-Делі. Серпень, 2023 AP - Manish Swarup

Саміт G20 стане другою важливою зустріччю, яку пропускає президент РФ Володимир Путін. Цього березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт через вчинені в Україні військові злочини. Усі країни-підписанти Римського статуту зобов’язані видати Путіна міжнародному правосуддю, якщо той з’явиться на їхній території. Через це російський керманич не поїхав на саміт БРІКС у ПАР. Індія — також підписант Римського статуту, тому до Нью-Делі поїде глава російського МЗС Сергій Лавров.